Greyhound Box Draw For Canberra - Sunday, 15 January 2017

Race No. 1 The Climate Doctor Maiden 5:38 PM M event over 310 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHARZOOM 85 18.77 Barry Coleman 2 MYSTIC MADUSA X NBT Raymond Maitland 3 WILLOW TORQUE 6664 18.65 Bradley Van Deinsen 4 WEDGEWOOD 3255 18.25 Jim Coleman 5 SPRING BAXTER 3576 18.89 Troy Sundstrom 6 WE WON'T FALL X344 18.28 Bruce Peck 7 MISS CRAZY - NBT Frederick Malone 8 DASTARDLY DORIS 768X 18.63 Michael Grant 9 MRS. WHIPPY 57 18.58 Nathan Tetley 10 HIGHFIELD SOCKS 8866 NBT Neville Tait

Race No. 2 Sky Racing Maiden 5:54 PM M event over 440 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPRITELY KING 78 NBT Frederick Shoobert 2 BAD HOMBRE - NBT Jodie Lord 3 PRIVATE EQUITY 7655 26.88 Lesley Hannaford 4 IRISH FIRE 4464 26.28 Graham Thurkettle 5 FROSTY SUN 3656 26.97 Allan Stewart 6 ZLATAN TIME 7474 26.79 Chris Priestley 7 FIREY LOMAR 42 NBT Nathan Mcmenamin 8 NOISY LAD 47 NBT Alan Tutt

Race No. 3 Greyhound-data.com Maiden 6:13 PM M event over 310 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KING SAM X8 NBT Bradley Ashton 2 MYSTIC CRAFT 8 NBT Jennifer Maitland 3 LASHES 24X 18.25 Troy Sundstrom 4 BELLA NONNA 8434 18.27 Denis Kerr 5 CLASSY BULLETT 6846 18.17 Allan Stewart 6 ALBATROSS MAID 6 NBT Subawa Ngurah 7 KALIMBA LASS 3 NBT Geoffrey Sheather 8 SCUBA PRINCESS 77 18.73 Barry Coleman 9 SCUBA PRINCE 76 19.29 Kim Sherd 10 MRS. WHIPPY 57 18.58 Nathan Tetley

Race No. 4 Toledo Trailers Stakes 6:32 PM 4/5 event over 600 metres at Canberra Of $1,440 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $355 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WOOLAWAY 6471 NBT Stuart Hazlett 2 SPRING TIME LILY 6187 NBT Kim Sherd 3 EXTREME WHIP 3224 35.28 Lesley Hannaford 4 EMPRESS LU 1766 34.84 Toby Weekes 6 RAGNAROK 3431 35.29 Graham Thurkettle 7 SOVEREIGN QUEEN 2647 34.83 Subawa Ngurah 8 ALWAYS SUNNY 5136 NBT Ronald Webb

Race No. 5 Canberra Golden Oldies Stks 6:53 PM NG event over 440 metres at Canberra Of $6 Prizemoney.

1st: $3 2nd: $2 3rd: $1. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAGAN MIDNIGHT 5686 25.94 Chris Priestley 2 MORELLO 8425 NBT Brian Smith 3 LIAM'S ENTITY 4686 26.35 Mitchell Conquest 4 TIGGERLONG SMILE 3161 25.46 Peter Ward 5 KATHY AUSTIN 26X8 25.63 Raymond Maitland 6 KEEP CALM 8415 25.46 Wayne White 7 BOAMBEE LAW 7673 25.56 Wayne White 8 BEEGUMBAH BURST 7372 25.63 Bradley Ashton 9 SKYLAH JEWEL 2166 25.73 Raymond Maitland 10 BIRD HAS FLOWN 6773 26.03 Geoffrey Sheather

Race No. 6 Agh Demolition Stakes 7:14 PM 4/5 event over 530 metres at Canberra Of $1,415 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $355 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ELLE NETTE LEE 6442 31.02 Deane Smith 2 MIMPI 3454 31.14 Subawa Ngurah 3 BANJO QUEEN 4133 31.35 Jodie Lord 4 BAMBI'S REVENGE 4358 30.87 Bradley Ashton 5 VAST 1412 NBT Lesley Hannaford 6 HOT FEELING 4448 31.32 Wayne White 7 MYRNIONG FATBOY 8415 31.10 Toby Weekes 8 TULLABUNG ROCK 4616 31.37 Neil Staines 9 JUST CHILLING 6685 NBT David Missingham 10 TERRA BILLY 5767 31.92 Lee Bowman

Race No. 7 Tab.com.au Stakes 7:35 PM 4/5 event over 440 metres at Canberra Of $1,245 Prizemoney.

1st: $780 2nd: $275 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNIGHT SKY 8131 NBT Frederick Shoobert 2 SERENA BERNEA 3887 25.60 Subawa Ngurah 3 ASA MAR BAKER 1371 26.07 Jennifer Maitland 4 SCHUSTA 1831 NBT Mitchell Conquest 5 SUGAR MAN 3612 25.43 Graham Thurkettle 6 ZAMBORA CROSS 1128 25.36 Jodie Lord 7 BLACKWOOD FARM 1354 25.79 Gordon Herbert 8 LUCKY CHAP 1114 NBT Jodie Lord 9 DRUM FIRE 7113 NBT Graham Thurkettle 10 WALKAWAY BONNIE 1265 26.22 Lesley Hannaford

Race No. 8 Gibson & Harriden 1-3w Ht1 1-3 W… 7:54 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLUE ACES 7115 18.00 Wayne White 2 SHEZA GOOF 1272 18.32 Robert Lovett 3 ROYAL ARCH 3455 17.80 John Shea 4 NEARLY LILLY 8564 18.21 Bradley Van Deinsen 5 RAIDER TOWN 1262 18.13 Keith Kerr 6 TOWERING DIVA 3523 18.21 Brett Smith 7 BLAME ROSTERS 7187 18.51 Gordon Herbert 8 MISS BRITT 4226 17.93 Bradley Ashton 9 DEADLY ARRILLA 7578 18.36 Nathan Tetley 10 ZIPPING CHOPPA 8644 18.81 Lee Bowman

Race No. 9 Gibson & Harriden 1-3w Ht2 1-3 W… 8:14 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JIM THE WEAPON 7547 NBT Mitchell Conquest 2 ACTIVATE 277X 18.32 Lee Bowman 3 CRAZY RONDA 3241 18.20 Kyle Newton 4 HIGHFIELD BAMBO 2784 18.32 Neville Tait 5 GERTIE ALLEN 7566 18.43 Gordon Herbert 6 VARUNA 51 NBT Neil Staines 7 TOWERING FORCE 6364 18.51 Brett Smith 8 BANJO BOLT 1 17.69 Jodie Lord 9 LITTLE DEWEY 8667 18.44 Wayne White 10 BEEGUMBAH BABY 4378 17.98 Bradley Ashton

Race No. 10 Gibson & Harriden 1-3w Ht3 1-3 W… 8:38 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASA EXPRESS 4651 18.26 Kyle Newton 2 LOLA'S GIFT 1837 18.15 Neil Staines 3 TRAPPER JOHN 5361 NBT Bradley Ashton 4 CAPE SKYBLUE 6252 18.18 Garry Sheather 5 FALCON FLIES 2443 NBT Ronald Webb 6 GREYSYND HOPE 5177 NBT Wayne White 7 GAZZA TRON 1585 17.78 Jim Coleman 8 CLASSY GUN 5724 NBT Kristy Jackson 9 TWO DOLLAR COIN 2876 17.97 Geoffrey Sheather 10 DODGE THE SPEED 8375 18.50 Bruce Peck

Race No. 11 Gibson & Harriden 1-3w Ht4 1-3 W… 8:54 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUR EQUITY 4751 18.44 Jim Coleman 2 OSHKOSH JAY 6332 NBT Wayne Bocquet 3 ZIPPING CLANCY 4646 18.34 Lee Bowman 4 KALIMBA UNICORN 3146 18.12 Geoffrey Sheather 5 DESPICABLE ABBIE 7624 18.53 Raymond Smith 6 LACHLAN'S WISH 4434 18.19 Kyle Newton 7 CLEO DENILE 148 NBT Allan Dow 8 QUAINT AS 5427 18.92 Peter Warner 9 THOMAS JAY 1568 NBT Bradley Ashton 10 EMOTION SICKNESS 7772 18.22 Garry Sheather