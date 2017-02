Greyhound Box Draw For Canberra - Sunday, 19 February 2017

Race No. 1 The Climate Doctor Maiden 6:09 PM M event over 310 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOLLY MAXWELL 3355 18.27 Anthony Maxwell 2 ROAD MONSTER - NBT Jodie Lord 3 CHAMPION MODEL - NBT Jodie Lord 4 HOTSHOT TYGA 5652 18.48 Barbara Katon 5 SCUBA PRINCESS 7237 18.43 Barry Coleman 6 DANA CHEEKY 6723 18.60 Rodney Mcdonald 7 WE WON'T FALL 4525 18.28 Bruce Peck 8 SCUBA PRINCE 6256 18.69 Kim Sherd 9 SIX HEIGHTS - NBT Rosemarie Camilleri 10 RAYNER GRAE 4 NBT David Missingham

Race No. 2 Agh Asbestos Stakes 6:32 PM 5 event over 440 metres at Canberra Of $1,145 Prizemoney.

1st: $715 2nd: $250 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHIEF STAR 2765 25.74 Kenneth Markham 2 RAIDER TOWN 2312 25.55 Keith Kerr 3 JACKSON MAC 8123 25.84 Gregory Mckinnon 4 DANA WATENE 5734 25.51 Rodney Mcdonald 5 OUTA OPTIONS 1351 26.36 Stuart Hazlett 6 BLUCIFER 4X74 26.27 Brad Pearce 7 TAYZZATRON 3564 25.98 David Thompson 8 LACHLAN'S WISH 3433 25.62 Kyle Newton 9 DANA SPIDER 6666 26.21 Rodney Mcdonald 10 SERENA BERNEA 8745 25.60 Subawa Ngurah

Race No. 3 Canberra Greys Keep Racing Stks 6:48 PM 4/5 event over 440 metres at Canberra Of $1,245 Prizemoney.

1st: $780 2nd: $275 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SAY SAYANG 2455 25.95 Subawa Ngurah 2 WHIPPA 11X7 25.21 Neil Staines 3 BEEGUMBAH BURST 2455 25.63 Bradley Ashton 4 SPRING TIME LILY 1877 26.14 Kim Sherd 5 LIAM'S ENTITY 6865 26.35 Mitchell Conquest 6 SMART ASK 1268 25.51 Lesley Hannaford 7 GETWOOD DANCER 2467 26.68 Kenneth Markham 8 GUNBLAST 7532 25.44 Jim Coleman 9 SERENA BERNEA 8745 25.60 Subawa Ngurah 10 HIGH WIND 7567 25.51 Kenneth Markham

Race No. 4 Sky Racing Sprint Stakes 7:09 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CELESTIAL SPRITE 8878 18.03 Michael Grant 2 BLACKWOOD FARM 5442 17.88 Gordon Herbert 3 SCHUSTA 8317 NBT Mitchell Conquest 4 JAZZY PEPPER 6865 17.94 Frank Jeffcoat 5 CUMBERLAND GOLD 6578 NBT Mitchell Conquest 6 GRAPPA MISS 6737 NBT Keith Kerr 7 WARTHOG 4363 17.89 Rosemarie Camilleri 8 BROUGHTON BEAUTY 7511 17.96 Wayne Bocquet 9 DANA EUGENIE 8775 18.80 Rodney Mcdonald

Race No. 5 Canberra Mower Service 1-3 Ht1 1… 7:24 PM 4/5 event over 530 metres at Canberra Of $1,415 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $355 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MITRA 2117 30.59 Neil Staines 2 OSHKOSH JAY 2472 NBT Wayne Bocquet 3 NOT KILTY SIR 3656 NBT Richard Griffiths 4 SEVEN SHADOWS 4247 30.90 Elouise Glover 5 MICHA BALE 6363 31.32 Chris Priestley 6 ZAMBORA JAGGER 1122 NBT Jodie Lord 7 UBOBO 7455 31.23 Gregory Katon 8 DO YOUR DANDER 1456 31.12 Bruce Peck 9 ASHBY STORM 8685 NBT Peter Massa 10 DIAMOND LIZZIE 8666 30.80 Robert Bennett

Race No. 6 Keith Webb Memorial Final 1-3 Wi… 7:43 PM 4/5 event over 440 metres at Canberra Of $3,330 Prizemoney.

1st: $2,000 2nd: $830 3rd: $500. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VARUNA 1462 25.73 Neil Staines 2 BLACKHAWK PARKER 3681 25.91 Stuart Hazlett 3 BAD HOMBRE 1612 25.29 Jodie Lord 4 HARDAWAY KNIGHT 2441 25.62 Ronald Reynolds 5 CHINA OAKS 1271 25.79 John Hill 6 LUCKY WHIP 311 25.35 Jodie Lord 7 SERENA'S EMPIRE 1552 25.81 Neil Staines 8 WALKAWAY HIGH 6541 25.65 Neil Collins 9 OSHKOSH JAY 2472 25.77 Wayne Bocquet 10 CAMBRIDGE BOGAN 7462 26.00 David Thompson

Race No. 7 Canberra Mower Service 1-3 Ht2 1… 8:07 PM 4/5 event over 530 metres at Canberra Of $1,415 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $355 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MELLOW CHARM 1787 31.55 Jennifer Ngurah 2 ASA BARBOZA 1137 NBT Jodie Lord 3 DALE'S JET 7314 NBT Stuart Hazlett 4 SELENA 1176 31.21 Wayne Bocquet 5 CARLI DEE 3448 31.65 Rodney Mcdonald 6 NOTHING YET 2423 NBT Richard Griffiths 7 DESTINY'S FINEST 3385 31.05 Susan Sundstrom 8 WINSOME SNIPER 4353 NBT Denis Hogan 9 DIAMOND LIZZIE 8666 30.80 Robert Bennett 10 ASHBY STORM 8685 NBT Peter Massa

Race No. 8 Canberra Mower Service 1-3 Ht3 1… 8:29 PM 4/5 event over 530 metres at Canberra Of $1,415 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $355 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WOOLAWAY 4753 31.61 Stuart Hazlett 2 JUST CHILLING 6685 NBT Bradley Ashton 3 DELLY'S WAY 6132 30.85 Wayne Bocquet 4 BRAVO IZMIR 7352 30.88 Gregg Mills 5 MAD MAD MADDISON 3741 31.13 Rosemarie Camilleri 6 SWEET MOLLY 2764 31.68 Anthony Maxwell 7 YELLOW JESSIE 8565 31.34 Bruce Peck 8 CRASH BANDICOOT 1 NBT Jodie Lord 9 DIAMOND LIZZIE 8666 30.80 Robert Bennett 10 ASHBY STORM 8685 NBT Peter Massa

Race No. 9 Agh Asbestos Stakes 8:54 PM 5 event over 440 metres at Canberra Of $1,145 Prizemoney.

1st: $715 2nd: $250 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DORRY'S BOYS 3636 26.15 Aaron Williams 2 CARLO CORLEONE X525 26.66 John Hill 3 BOLD LAD 144 26.17 Richard Griffiths 4 CRAZY RONDA 1533 26.01 Kyle Newton 5 DANA BIG KARL 3232 25.90 Rodney Mcdonald 6 WEDGEWOOD 2136 NBT Jim Coleman 7 LES ZARR LEE 1522 NBT Neil Staines 8 CHINA ROB 8535 26.12 Garry Collier 9 HIGH WIND 7567 25.51 Kenneth Markham 10 CRANKY SNAGROW 6878 25.72 Mandy Blewitt

Race No. 10 Happy 50th Damian Cormie Stks 9:15 PM 5 event over 310 metres at Canberra Of $1,040 Prizemoney.

1st: $640 2nd: $250 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YOU'RE DREAMING 6134 18.47 Aaron Williams 2 DANA PIPER 2425 18.57 Rodney Mcdonald 3 CARWOOLA CHERRY 4587 17.92 Jeremy Osborne 4 STILTON SHIRAZ 5357 17.88 Susan Sundstrom 5 DANA COURTNEY 2432 18.27 Rodney Mcdonald 6 CHEE ZEE ELMIT 3411 17.95 Bruce Peck 7 DANA MAKIN 4243 18.86 Rodney Mcdonald 8 ASA EXPRESS 5137 18.23 Kyle Newton 9 DANA EUGENIE 8775 18.80 Rodney Mcdonald

Race No. 11 Support Act Greyhounds Stks 9:40 PM 5 event over 310 metres at Canberra Of $1,040 Prizemoney.

1st: $640 2nd: $250 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COCO PEPPER 5532 18.19 Frank Jeffcoat 2 SYD THE KID 7526 18.20 Cheryl Buick 3 BACKFIRE 7676 18.23 David Thompson 4 BUSTER DEAN 5468 18.11 Rodney Bates 5 CORRUPT MILLIONS 1 17.77 Jodie Lord 6 BLUE HURRICANE 3313 NBT Faye Herbert 7 BEEGUMBAH BABY 7882 17.98 Bradley Ashton 8 DANA MOOCHA 4826 18.80 Rodney Mcdonald 9 DANA EUGENIE 8775 18.80 Rodney Mcdonald