Greyhound Box Draw For Canberra - Sunday, 26 February 2017

Race No. 1 Sky Racing Maiden 5:52 PM M event over 440 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SLOW PORSCHE 8266 NBT Barbara Katon 2 GALAXY LOMAR - NBT Nathan Mcmenamin 3 SKYWISE - NBT Jodie Lord 4 ELI STARLIGHT 4866 26.57 Rodney Morley 5 PRIVATE EQUITY 4324 26.01 Lesley Hannaford 6 FLED 223 25.85 Jodie Lord 7 FLASH LOMAR 3542 NBT Bradley Van Deinsen 8 WILLOW TORQUE 4783 26.48 Bradley Van Deinsen 9 LOOK OF SABRINA 5545 NBT Raymond Maitland 10 SWIFT ASSET 6844 26.63 David Thompson

Race No. 2 The Climate Doctor Maiden 6:14 PM M event over 310 metres at Canberra Of $910 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $210 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DASTARDLY DORIS 8X84 18.63 Michael Grant 2 SIX HEIGHTS - NBT Rosemarie Camilleri 3 MYSTIC CRAFT 836 18.76 Jennifer Maitland 4 LAHCAL 32 NBT Jason Matthews 5 ROAD MONSTER 3 18.50 Jodie Lord 6 CHAMPION MODEL 2 18.37 Jodie Lord 7 WE WON'T FALL 5256 18.28 Bruce Peck 8 KALIMBA LASS 8662 19.70 Bradley Ashton 9 KY'S BUTTSY 787 NBT Shane Pulbrook 10 SEW HE CAN 78 NBT Anthony Maxwell

Race No. 3 Tab.com.au Heat 1 4/5th Grade Se… 6:32 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VARUNA 4623 17.94 Neil Staines 2 HIS HIGHNESS 7266 17.72 John Maroun 3 BILL'S DESIRE 5217 NBT Geoffrey Sheather 4 ACTIVATE 77X8 18.32 Lee Bowman 5 CELESTIAL SPRITE 8786 18.03 Michael Grant 6 ANY LANE 4278 18.35 Bradley Ashton 7 SKYLAH JEWEL 6614 17.81 Raymond Maitland 8 BROUGHTON BEAUTY 5112 17.96 Wayne Bocquet 9 DODGE THE SPEED 6684 18.50 Bruce Peck 10 BUSTER DEAN 4685 18.11 Rodney Bates

Race No. 4 Tab.com.au Heat 2 4/5th Grade Se… 6:59 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KALIMBA UNICORN 4655 18.12 Geoffrey Sheather 2 ZIPPING CLANCY 5287 18.18 Lee Bowman 3 NEARLY LILLY 7277 18.21 Bradley Van Deinsen 4 CARWOOLA CHERRY 5871 17.92 Rodney Morley 5 DRIFTWAY DREAMER 6837 18.40 Rodney Bates 6 KATHY AUSTIN 6X88 17.99 Raymond Maitland 7 IKARA BALE 6757 17.98 Gordon Herbert 8 HADLEY AND JONES 152 18.23 Neil Staines 9 CUMBERLAND GOLD 5788 18.68 Mitchell Conquest 10 REESEY'S CALLAH 8868 NBT Jason Matthews

Race No. 5 Canberra Golden Oldies Stks 7:17 PM NG event over 440 metres at Canberra Of $1,000 Prizemoney.

1st: $600 2nd: $250 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SWEET LOLLY 1555 25.82 Peter Massa 2 LIAM'S ENTITY 6573 26.35 Mitchell Conquest 3 BLACKWOOD FARM 4421 25.79 Gordon Herbert 4 TIGER WHELAN 1854 NBT Mark Whelan 5 CAMBRIDGE BOGAN 7462 26.00 David Thompson 6 BEEGUMBAH BURST 4551 25.63 Bradley Ashton 7 SERENA BERNEA 8745 25.60 Subawa Ngurah 8 TIGGERLONG SMILE 1611 25.46 Peter Ward 9 TERRA BILLY 7674 26.27 Lee Bowman 10 OUR SILVER MIST X785 26.27 Bruce Peck

Race No. 6 Canberra Mower Service Final 1-3… 7:44 PM 4/5 event over 530 metres at Canberra Of $1,565 Prizemoney.

1st: $1,000 2nd: $355 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SELENA 1763 31.15 Wayne Bocquet 2 MITRA 1171 30.58 Neil Staines 3 BRAVO IZMIR 5252 30.88 Gregg Mills 4 MICHA BALE 3632 30.95 Chris Priestley 5 SEVEN SHADOWS 2473 30.90 Elouise Glover 6 MAD MAD MADDISON 7411 31.01 Rosemarie Camilleri 7 NOTHING YET 4232 31.08 Richard Griffiths 8 ASA BARBOZA 1371 31.02 Jodie Lord 9 ASHBY STORM 8531 31.71 Peter Massa 10 DO YOUR DANDER 4564 31.12 Bruce Peck

Race No. 7 Gibson & Harriden Constructions … 8:07 PM 4/5 event over 440 metres at Canberra Of $1,245 Prizemoney.

1st: $780 2nd: $275 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAISY IZMIR 4217 25.48 Gregg Mills 2 SCHUSTA 1758 26.88 Mitchell Conquest 3 SAM WHELAN 4333 NBT Mark Whelan 4 QUOTED DYNASTY 1318 26.07 Denice Warren 5 ASHBY STORM 8531 26.29 Peter Massa 6 SERENA'S EMPIRE 5522 25.81 Neil Staines 7 SAY SAYANG 4555 25.95 Subawa Ngurah 8 IKON PARKER 3228 25.58 Stuart Hazlett 9 TERRA BILLY 7674 26.27 Lee Bowman 10 OUR SILVER MIST X785 26.27 Bruce Peck

Race No. 8 Agm Demolition & Asbestos Stks 8:24 PM 5 event over 530 metres at Canberra Of $1,330 Prizemoney.

1st: $800 2nd: $330 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OSHKOSH JAY 4725 NBT Wayne Bocquet 2 ZAMBORA JAGGER 1225 31.30 Jodie Lord 3 SKETCHY SAMMY 5254 30.80 Alex Anderson 4 JODY FLY 3434 NBT Barbara Katon 5 DALE'S JET 1434 31.30 Stuart Hazlett 6 CRASH BANDICOOT 16 31.96 Jodie Lord 7 TAYZZATRON 5646 31.43 David Thompson 8 VINCE FAWN 8454 31.05 Neil Staines 9 JUST CHILLING 6854 31.74 Bradley Ashton 10 IRISH ECHO 5466 31.51 Bruce Peck

Race No. 9 Tab.com.au Heat 3 4/5th Grade Se… 8:48 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CARMELO 2465 17.94 Rodney Bates 2 DISCO BOO 7451 18.15 Cheryl Buick 3 JIM THE WEAPON 4724 18.22 Mitchell Conquest 4 BEEGUMBAH BABY 8821 17.98 Bradley Ashton 5 DELTA IZMIR 1456 18.26 Gregg Mills 6 WARTHOG 3633 17.89 Rosemarie Camilleri 7 COLLYWOOD 1581 18.16 Richard Griffiths 8 LASHES 1234 18.08 Troy Sundstrom 9 BACKFIRE 6766 18.23 David Thompson 10 PAW SELECTION 8777 18.41 Bruce Peck

Race No. 10 Tab.com.au Heat 4 4/5th Grade Se… 9:04 PM 4/5 event over 310 metres at Canberra Of $1,100 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $275 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DRIFTWAY OPAL 4146 17.91 Cheryl Buick 2 HAWKEYE IZMIR 2557 18.83 Gregg Mills 3 CHEE ZEE ELMIT 4112 17.95 Bruce Peck 4 MR. MARLOW 4188 17.91 Jennifer Maitland 5 CORRUPT MILLIONS 12 17.77 Jodie Lord 6 BIG MOZZ 2355 NBT Richard Griffiths 7 HOP ON BLACK 4123 NBT Geoffrey Sheather 8 SCOTTIE'S HOTTIE 2466 17.85 Raymond Maitland 9 BUSTER DEAN 4685 18.11 Rodney Bates 10 BACKFIRE 6766 18.23 David Thompson