Race No. 2 Northern Daily Leader Mdn 10:45 AM

M event over 440 metres at Armidale Of $650 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $100 3rd: $50.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 GLENREAGH HARRY 6 NBT Garry Streatfield

2 OVER AND OUT 523 26.69 Robert Jehu

3 SHELL MULDOON 5386 26.73 Julie Laurantus

4 SLIGHT MISHAP 3322 26.52 Kevin Smith

5 COLLIE ROSE HI 7554 NBT Trevor Thompson

6 HORTENSIA RAIDER 775 NBT Lloyd Metcalf Jnr

7 INVICTUS RAIDER 5 NBT Lloyd Metcalf Jnr

8 TYPHOON WINONA 3373 26.69 Carl Stackman

9 BUNDY BUCKS 2546 NBT Dean Clarson