Greyhound Box Draw For Bathurst C - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Fifty 8 George Maiden 3:38 PM M event over 307 metres at Bathurst c Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DORA'S MAP 8566 18.59 Michael Holgate 2 DURAMA LASS 5 NBT Stephen Cleary 3 GOLEEN STAR 3232 17.79 John Chapman 4 FORMULA ONE 5256 18.32 Mark Wicks 5 GOTTA BE PENNY 8722 18.60 Richard Board 6 CITY KITTY 3 18.89 Raymond Stevenson 7 DURAMA MYSTIC 23 18.09 Stephen Cleary 8 DILLABELLE 8668 18.65 Michael Holgate

Race No. 2 Buck Fever @ Stud Maiden 3:54 PM M event over 307 metres at Bathurst c Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DURAMA STAR 7 NBT Stephen Cleary 2 THANK YOU BILL 85 18.28 Andrew Mathias 3 SOMERAMA 2 18.77 Stephen Cleary 4 MATILDA BLUE 4858 18.05 Ian Bonham 5 ZIPPING CUZ 273 18.10 Ronald Seymour 6 CANYA CANYA 4 18.15 Barry Coyte 7 CRUMPS LIL ANGEL 5338 NBT Michael Holgate 8 MASTER SHACOBY 352 18.05 Terrence Northey

Race No. 3 Grnsw Pathways Stakes 4:17 PM 5 event over 307 metres at Bathurst c Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SLICK COSMIC 7546 NBT Frank Jeffcoat 2 MOSSMAN 5744 NBT Garry Sheather 3 RUBY BLING 7665 18.68 Warren Marriott 4 DEADLY ARRILLA 7874 NBT Nathan Tetley 5 LEHIGH LADY 888X 18.10 Stephen Cleary 6 NO BOUNCING BACK 6885 18.21 Ian Bonham 7 AUSSIE CENTS 8474 NBT Tania Trappett 8 ROB DA ROBBER 8848 18.85 John Gebrail 9 WHAT'S THE GOSS 6674 18.49 Michael Holgate 10 WATER BABY 4765 NBT Alan Clare

Race No. 4 Murphy's Pre Ed & Rearing Stks 4:39 PM 5 event over 450 metres at Bathurst c Of $1,230 Prizemoney.

1st: $800 2nd: $245 3rd: $185. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING SHADOW 3133 26.50 Darryl Prestwidge 2 WILL'S MAGIC 1178 26.16 John Chapman 3 CAN'T BE REAL 1613 26.22 Mark Wicks 4 BLITZKRIEG 3423 26.12 John Chapman 5 REBEL LAD 2776 25.97 Pauline Moran 6 CRUSTY BLACKJACK 5663 26.39 John Gebrail 7 BLUE MARGARITA 3766 26.67 Pauline Moran 8 MINEVIEW 1216 25.93 Richard Board 9 BANJO BANDIT 3128 26.36 Lynn Maney 10 DURAMA NITRO 15 26.21 Stephen Cleary

Race No. 5 Bathurst Rsl Club Stakes 4:58 PM 5 event over 520 metres at Bathurst c Of $1,230 Prizemoney.

1st: $800 2nd: $245 3rd: $185. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FEARLESS FREDDY 6786 31.53 Lisa Worthy 2 AGED BADLY 3222 30.17 Michael Curtale 3 FANCY GRANT 3766 30.94 David Grant 4 SON OF ZEUS 5562 NBT Timothy Towney 5 JAZZY DIVA 3378 30.34 Keith Stanley 6 SPRING NITRO 5486 30.52 Ray Tyquin 7 DOLLY'S LAD 1588 NBT Pauline Moran 8 COMATOSE 1525 NBT Peter Sims 9 NICHOLE GOOGS 7777 NBT Lisa Worthy

Race No. 6 Ladbrokes.com.au Stakes 5:17 PM 4/5 event over 307 metres at Bathurst c Of $1,010 Prizemoney.

1st: $650 2nd: $210 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZENA CARGO 8276 17.73 Lisa Worthy 2 JACOBITE GHOST 1855 18.17 Derek Kerr 3 MADE TO SHINE 7377 17.85 Frank Jeffcoat 4 EVEREADY GIRL 371X 18.09 Shannon Kirby 5 LETHAL AND READY 7355 18.02 Robert Harrison 6 SUBZERO CELL 6111 17.88 Robert Harrison 7 AUTUMN RUSH 5356 17.99 John Gebrail 8 CLASSY IMPACT 1252 17.84 John Buttsworth 9 WHO IS CORONA 1847 17.96 Raymond Stevenson 10 CHOCOLATE FEVER 4674 17.44 Mark Swift

Race No. 7 Bathurst To Wenty Ht1 Bathurst -… 5:39 PM 4/5 event over 520 metres at Bathurst c Of $1,310 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $270 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OLD TORANA 8155 30.59 Lynn Maney 2 OAKDALE MISS 1358 30.33 Steven Jones 3 HOT AN FANCY 8656 NBT Peter Parker 4 SPRING SKIPPER 5246 30.22 Gregory Board 6 TEDDY SHACOBY 3376 30.45 Terrence Northey 7 DETROIT LION 3366 30.32 Mark Swift 8 JUSTA GRANT 3433 29.99 David Grant

Race No. 8 Bathurst To Wenty Ht2 Bathurst -… 6:03 PM 4/5 event over 520 metres at Bathurst c Of $1,310 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $270 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GELIGNITE JOAN 4767 30.61 Pauline Moran 2 BUDDY'S ME MATE 7145 30.38 Gregory Mcalister 3 TELL THE WORLD 3336 30.27 Steven Jones 4 SPRING SCORPION 1336 30.23 Gregory Board 5 QUITE SUNNY 4251 30.23 Ronald Webb 6 RUDOLPH RED 4666 30.43 Ray Tyquin 7 HE'S DEMANDING 3571 30.56 Andrew Jones 8 RESERVOIR RISK 3141 30.56 Peter Barnes

Race No. 9 Vic Hotel Stakes 6:25 PM 5 event over 307 metres at Bathurst c Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PLAYERS KEY 3374 18.10 Raymond Stevenson 2 RUSTY GOLD 3613 18.01 Craig Tuntler 3 DIAMOND DIVA 2825 17.76 Mark Wicks 4 SNOWY'S RUM 2834 17.77 Sarah Hopkins 5 ONE WITH 8321 17.92 John Chapman 6 MIGHTY CONGO 4412 17.88 Lewis Galea 7 EMPEROR SHACOBY 3515 17.68 Terrence Northey 8 HARTLEY HOOVER 3832 17.89 Ian Robinson 9 EMOTION SICKNESS 7723 18.29 Garry Sheather 10 JAKE CAN SHAKE 157 18.16 Nicole Mcdonald

Race No. 10 Hungry Hound Masters Stks 6:40 PM M1/M2/M3 event over 307 metres at Bathurst c Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CURIOUS GEORGE 6746 17.69 Sam Simonetta 2 AMARETTO SWIRL 3432 NBT Amanda Ginn 3 KAKODA KINGDOM 4421 17.90 Sam Simonetta 4 GOOD LAD 4887 17.93 Sam Simonetta 6 MYALLA MONARO 7457 17.70 Stephen Cleary 7 SUPER INCOME 5316 17.68 Sam Simonetta 8 SOUL BREAKING 1111 17.67 Glen Ginn