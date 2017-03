Greyhound Box Draw For Broken Hill - Saturday, 4 March 2017

Race No. 1 Charlie Farrugia Maiden 6:45 PM M event over 375 metres at Broken hill Of $420 Prizemoney.

1st: $290 2nd: $75 3rd: $55. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RORTER 3258 NBT Robert Dannatt 2 ICENI ESCORT - NBT Susan Gray 3 DA DOUBLE DUKE - NBT Regan Edgecumbe 4 SMART FLIGHT 5785 22.95 Susan Gray 5 CHIEF HENRY - NBT Nikki Ryan 6 PRESS PAWS - NBT Robert Dannatt 7 COSMIC WAVE 6255 NBT Donna Gaiter 8 BRICKY JAKIT 574 NBT Donna Gaiter

Race No. 2 Bhccu, Your Kind Of Banking Chas… 7:10 PM NG event over 525 metres at Broken hill Of $670 Prizemoney.

1st: $450 2nd: $135 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MONALEEN MONTY 6716 NBT Brock Wilson 2 COOLENABLE 6111 31.18 Kaylene Hatzi 3 DARK OBSESSION 8675 NBT Clint Trengove 4 ASA FLYING SPUR 7X55 NBT Brodie Jessup 6 ASA ROCK SOLID 6665 NBT Lorraine Robertson 7 ASA HARD KNOX 7558 NBT Clint Trengove 8 LIKE A DONKEY 1876 NBT Clint Trengove

Race No. 3 Welcome Back To The Track Stakes 7:35 PM FFA event over 375 metres at Broken hill Of $560 Prizemoney.

1st: $380 2nd: $115 3rd: $65. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAD'S MAN 1344 21.92 Peter Slater 2 TIP TOP TIARN 6552 NBT Jack Trengove 3 PATRICK BENZ 3142 21.88 Donna Gaiter 4 WAYCO MAGIC 1158 22.04 Robert Dannatt 5 MAXIMUM SHERA 2541 NBT Clayton Trengove 6 MONALEEN DEEJAY 7786 NBT Brock Wilson 7 FREE TICKET 1363 22.02 Lorraine Robertson 8 MR. SMOOTHY 3511 21.72 Kaylene Hatzi

Race No. 4 Thanks To Sue & Max Stakes 8:00 PM 5 event over 375 metres at Broken hill Of $485 Prizemoney.

1st: $330 2nd: $95 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ICENI RYDER 411 21.95 Susan Gray 2 EDUCATE ME 7242 22.12 Sharlie Hatzi 3 MISS ELLA BELLA 1224 21.97 Donna Gaiter 4 ITZ EL GUAPO 2355 22.13 Clint Trengove 6 AIR COMMANDO 1555 22.32 Robert Dannatt 7 JOEY JAKIT 6788 NBT Donna Gaiter 8 BULLBAR RHEEN 1544 22.23 Robert Dannatt

Race No. 5 Thanks To Donna & Damian Stakes 8:25 PM 4/5 event over 375 metres at Broken hill Of $520 Prizemoney.

1st: $350 2nd: $105 3rd: $65. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M ALL WHITE 4113 21.93 Donna Gaiter 2 SHEZA QUICK WHIZ 3416 21.65 Clint Trengove 3 ZAMBORA SHANAE 5117 22.20 Frederick Sweet 4 GREY MATER 6364 22.21 Susan Gray 6 BUHIN BALE 5776 NBT Nikki Ryan 7 CEESEYE 5415 21.90 Susan Gray 8 ICENI ARROW 8225 21.92 Tegan Gray