Greyhound Box Draw For Coonabarabran - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Coona Easter Carnvial April Mdn 10:00 AM M event over 315 metres at Coonabarabran Of $300 Prizemoney.

1st: $210 2nd: $60 3rd: $30. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHE'S INFECTIOUS 7365 NBT Bradley O'neil 2 FIBBERS 6326 18.40 Merle Clarke 3 FIRE FLY FOX X852 NBT Patrick Lorimer 4 HAVE A GO 4 NBT Thomas Ledger 5 MY KINLOCH - NBT Alexander Verhagen 6 RAPID RAMPAGE 357X NBT Rodney Page 7 RED TOM - NBT Rodney Page 8 WHEATACRE - NBT Timothy Beattie 9 CARVSO 2576 NBT Robert Hobson 10 FABULOUSLY 8887 NBT Alexander Verhagen

Race No. 2 315m Easter Maiden Stakes 10:20 AM 4/5 event over 410 metres at Coonabarabran Of $440 Prizemoney.

1st: $300 2nd: $95 3rd: $45. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNIGHT ROCK 1515 24.54 Ranald Dawes 2 CLEVER CHLOE 2173 23.33 Paul Wasson 3 SPRITLY BANJO 7288 23.48 Alexander Verhagen 4 MULWEE JEST 4421 NBT Ranald Dawes 5 EXCELLENT POINT 6666 22.93 Benjamin Spence 6 KINGSBRAE SKYLAH 6422 NBT Graham Pickering 7 POINT PRINCESS 1884 NBT Benjamin Spence 8 WINSOME SANDY 8535 23.65 Damien Lee

Race No. 3 545m Easter Cup Stakes 10:40 AM 5 event over 410 metres at Coonabarabran Of $395 Prizemoney.

1st: $270 2nd: $85 3rd: $40. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GLAD BAG 7363 24.05 Daniel Hoskins 2 OVER AND OUT 5231 NBT Robert Jehu 3 GULAR CRUZE 6563 23.60 Glen Collett 4 MULWEE PLAZA 5335 23.87 Ranald Dawes 5 TYPHOON CHARLES 4535 23.95 Kevin Sills 6 DALAIR PEARL 4146 24.39 Helen Ayre 7 HURRICANE JEWEL 5374 NBT Damien Lee 8 COLD AS ICE 1476 23.90 Warren Marriott

Race No. 4 Best 8 315m Easter Sunday Stks 11:00 AM FFA event over 315 metres at Coonabarabran Of $505 Prizemoney.

1st: $350 2nd: $105 3rd: $50. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AUTOMATED 3113 NBT Kevin Campbell 2 KINGSBRAE KATE 4257 NBT Graham Pickering 3 VELODROME 1117 17.62 Robert Hobson 4 DAVE'S DRINKING 6X66 18.22 Graham Pickering 6 EL HOMBRE 1356 17.98 Kevin Campbell 7 SPECIAL SPRITE 335X 17.80 Rodney Page 8 KINGSBRAE GEORGE X767 17.84 Graham Pickering

Race No. 5 410m Easter Grade 5 Stakes 11:20 AM 4/5 event over 315 metres at Coonabarabran Of $440 Prizemoney.

1st: $300 2nd: $95 3rd: $45. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRALYN ARLO 4338 18.13 Paul Wasson 2 ZIPPING TAZZ 2655 NBT Alexander Verhagen 3 INSIDE ELLIE 4234 18.18 Paul Wasson 4 LOST MY DOLLARS 8254 NBT Alexander Verhagen 5 AUS AERO 3553 18.08 Helen Ayre 6 BARGAIN BUY 4456 NBT Alexander Verhagen 7 MILADY JANE 4273 18.03 Merle Clarke 8 STYLISH CHLOE 5787 18.03 Paul Wasson

Race No. 6 Heats For Maiden Easter Saturday… 11:40 AM 5 event over 315 metres at Coonabarabran Of $395 Prizemoney.

1st: $270 2nd: $85 3rd: $40. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JOSEFINA 1645 NBT Benjamin Spence 2 OKLAHOMA BABE 5615 17.97 David Harkin 3 LITTLE GESTURE 3635 NBT Neil Dallison 4 MINIE EM 1252 18.16 Rodney Page 5 JOLLY QUEENIE 6524 18.49 Helen Ayre 6 MOLLY WHO 3561 18.00 Paul Wasson 7 BRO'S 6617 18.16 Peter Thompson 8 MULWEE RED 1658 18.40 Alexander Verhagen

Race No. 7 Heats For Cup & Grade 5 Easter S… 12:00 PM 5 event over 315 metres at Coonabarabran Of $395 Prizemoney.

1st: $270 2nd: $85 3rd: $40. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MULWEE SENOR 5618 NBT Ranald Dawes 2 WOTSON DUDLEY 7775 18.85 Alexander Verhagen 3 KRISTA'S HONEY 1 NBT Benjamin Spence 4 MAGIC TWO UP 3482 18.60 Damien Lee 5 TYPHOON FAY 3347 18.51 Kevin Sills 6 MULBERRY WAY 1265 NBT Warren Marriott 7 BLACK NERO 6327 NBT Glen Collett 8 MY ROOKIE 2653 18.30 Merle Clarke