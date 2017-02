Greyhound Box Draw For Dapto - Thursday, 16 February 2017

Race No. 1 Dapto Loyalty Program Mdn H1 Mai… 7:13 PM M event over 520 metres at Dapto Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LUNATIC LOVATIC 7585 30.55 Mathew Wotton 2 EGYPTIAN KNIGHT 8 NBT Phillip Jones 3 RED ROAD RUNNER - NBT Allan Manwaring 4 TAWNY TREY 2245 30.75 Valetta Mcdonald 5 SILENT BEKIM 2535 30.55 George Micallef 6 SEVEN STYLE 6444 30.98 Anthony Hokin 7 SPLIT CAPE 8 31.24 Michael Kranitis 8 MAD HUEY 356 31.14 David Smart

Race No. 2 Dapto Loyalty Program Mdn H2 Mai… 7:37 PM M event over 520 metres at Dapto Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHINING SHIRAZ 3867 31.36 John Grech 2 VEGAS ETHICS 4 NBT David Smith 3 NEAR DARK 3675 30.74 Kristofor Rees 4 TOPPER SOHO 2255 30.56 Frances Harris 6 KARMA'S TIME 66 NBT Mark Forner 7 MOUNT KEIRA 6566 30.75 Charlie Micallef 8 MELLCAT MADAM 4787 NBT Dean Maniaci

Race No. 3 Dapto Loyalty Program Mdn Final … 7:55 PM M event over 520 metres at Dapto Of $2,410 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING CHARLES 1 30.46 Judith Fisher 2 GOOD ODDS SHAKEY 3223 30.79 Frank Hurst 3 MITHRIL MAGIC 4832 30.76 Tomas Rees 4 SHEZA HUSTLER 2 30.50 Jason Magri 5 LIKE MAGIC 64 30.81 Clifford Bell 6 DEAD END 2331 30.57 Roberta Cooper 7 TOPPER MISS 6273 30.63 Frances Harris 8 BLACK BOMB 364 30.64 Clifford Bell 9 NEAR DARK 3675 30.74 Kristofor Rees 10 TOPPER SOHO 2255 30.56 Frances Harris

Race No. 4 Dapto Dogs 80th Bday Nxt Week St… 8:13 PM 4/5 event over 297 metres at Dapto Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUGATTI RIOT 5761 NBT Jacqueline Davis 2 SMOKING GUN 4165 17.25 Graham Jones 3 SILENT CRASH 3113 16.96 George Micallef 4 SMASHING SARAH 2277 17.35 Neil Falk 5 ROAD ANGEL 7613 17.21 Mick Player 6 MUDDY MISS 5782 17.19 Shaun Parnis 7 REGAL RICHES 7277 17.16 Graham Jones 8 MCDIESEL 3424 17.11 Gary Eslick 9 TOPPER ARCH 8268 17.69 Frances Harris 10 MOUNT MURRAY 7524 17.56 Charlie Micallef

Race No. 5 Dapto To Bulli Heat 1 Dual Meeti… 8:37 PM 5 event over 520 metres at Dapto Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUGATTI CHIC 1478 30.31 Jacqueline Davis 2 ZALI MAGIC 4522 30.26 Simon Rhodes 3 MOUNT THOMAS 4632 30.11 Charlie Micallef 4 NINA THE WEAPON 1382 30.99 Frank Hurst 5 IRISH LEDGEN 3635 30.01 Barry Burnet 6 STAR SEVEN 3717 30.15 Anthony Hokin 7 NITRO MONKEY 6764 NBT Arthur Langman 8 BLACK STAR LAD 882X 30.24 Marie Burton 9 TOPPER SWAYE 6645 30.24 Frances Harris 10 PETRIFY 5535 30.20 Anthony Hokin

Race No. 6 Www.crownbet.com Stakes 8:55 PM NG event over 520 metres at Dapto Of $2,615 Prizemoney.

1st: $1,700 2nd: $520 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NATAHLI DEDEE 1628 29.57 Loretta Rice 2 WHERE'S PIP 4635 29.87 Anthony Hokin 3 DYNA OVERT 2771 30.03 Simon Rhodes 4 SIX SENSE 4213 29.69 Loretta Rice 5 REVIEWER 2317 29.91 Garry Williams 6 KRAKKA 6117 29.73 Clifford Bell 7 FORNIDO 1145 29.90 Anthony Hokin 8 STRAUSS 1672 30.13 Robert Blakely 9 LIKE VALENTINA 5841 30.27 Clifford Bell

Race No. 7 Jackpot Dog Each Week Stakes 9:16 PM 5 event over 520 metres at Dapto Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KAY CEE TEE 2444 30.01 Loretta Rice 2 JUST LONELY BOY 4446 29.96 Simon Rhodes 3 PETRIFY 5535 30.20 Anthony Hokin 4 CANYA CRAZY 2538 30.05 Marie Burton 5 TINKER BELL 5272 30.07 Tomas Rees 6 HOPE'S THUNDER 135X 30.01 Clifford Bell 7 SURE IS PRETTY 2885 30.83 Glen Bayo 8 OPERA WIN ME 4564 30.16 Barry Campbell 9 JODIE MADGIO 4475 29.98 Garry Edwards 10 RITZA JIMMY 7886 29.75 Mick Player

Race No. 8 Dapto To Bulli Heat 2 Dual Meeti… 9:40 PM 5 event over 520 metres at Dapto Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOGGARDS CORNER 11 30.01 Matthew Godden 2 TIGGERLONG DOT 3526 29.73 Kevin Keys 3 CHLOE'S PHOENIX 3653 30.11 Noel Flegg 4 AGENT KADE 5283 30.05 Robert Blakely 5 DYNA NERF 3623 30.07 Simon Rhodes 6 FAB SEVEN 7225 30.12 Anthony Hokin 7 BUGATTI RADAR 4236 30.29 Jacqueline Davis 8 RITZA SHOW 2446 30.09 Mick Player 9 SOPHIA NIMBUS 116 30.12 Frank Hurst 10 MYRNIONG RAFFLES 1557 NBT Mario Azzopardi

Race No. 9 Ray White Real Estate Stks 9:58 PM 5 event over 520 metres at Dapto Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOPPER SWAYE 6645 30.24 Frances Harris 2 GRAND ATTITUDE 1557 31.11 Dean Maniaci 3 MYRNIONG RAFFLES 1557 NBT Mario Azzopardi 4 BIG STINK 2711 30.29 Craig Chappelow 5 SOUND OF BELLES 6428 30.08 Barry Campbell 6 FLASHING DEAN 4413 30.40 Richard Cooper 7 SOPHIA NIMBUS 116 30.12 Frank Hurst 8 BUGATTI SNIPPER 3483 30.53 Jacqueline Davis 9 MYRNIONG CULTURE 6457 30.53 Mario Azzopardi 10 DOUGHBOY HOLLOW 7637 30.82 Dean Maniaci

Race No. 10 United Technology Services Stks 10:20 PM 5 event over 520 metres at Dapto Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEARN FROM ME 3465 30.68 Mathew Wotton 2 SUN PHOENIX 1444 31.05 Noel Flegg 3 TAKAO 1454 30.97 Frank Hurst 4 HOTTER THAN JULY 5638 30.86 Phillip Jones 5 RAPID TUTU 3455 30.51 Tracey Mullin 6 ARMOURLITE 6226 NBT Marie Burton 7 IMITATE 5633 30.70 Craig Chappelow 8 EBONY BELLE 3555 30.22 Barry Campbell 9 GLENREAGH RETURN 751 NBT Anthony Grech 10 PRIDE OF ATHENS 4884 30.93 Fay Wotton