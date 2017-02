Greyhound Box Draw For Dubbo - Thursday, 23 February 2017

Race No. 1 Signvision Maiden 12:07 PM M event over 318 metres at Dubbo Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THIS IS MAGIC 635 19.03 Thomas Miller 2 FIRE FLY FOX 8526 18.68 Patrick Lorimer 3 OLDMATE MIKE - NBT Robert Ingram 4 COME ON SHAZ 2483 18.54 Brian Bush 5 MYRNIONG ROCKET - NBT Bradley O'neil 6 DANA CHEEKY 7235 NBT Rodney Mcdonald 7 FLAKE RILEY - NBT Robert Ingram 8 ROLLIE BEXON 6532 18.72 Brendan Mchattan 9 TILPA AROHA 4468 19.52 Craig Ryan

Race No. 2 Coolabah Goat Company Mdn 12:22 PM M event over 400 metres at Dubbo Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CANT BE EASY 6322 23.61 Mark Wicks 2 OLDMATE EVEREST - NBT Robert Ingram 3 FOXY TRALEE 22 NBT Melanie Mabbott 4 FORMULA ONE 5256 23.39 Mark Wicks 5 CALLAN 46 23.70 David Gilders 6 HILLBILLY CASEY 5744 23.72 Peter Carr 7 SHE'S INFECTIOUS 6548 23.77 Bradley O'neil 8 PACKEY KEEPING - NBT Charmaine Roberts 9 HOPPY KEEPING 7668 23.87 Patrick Lorimer

Race No. 3 We Cherish Our Chasers Stks 12:42 PM 5 event over 318 metres at Dubbo Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOTAL BACKFLIP 6487 18.33 Leighton Winter 2 TOOGARLAN JACKIE 412X 18.65 Daniel Hoskins 3 SPRINGVALE BLUE 6183 18.53 Bradley O'neil 4 INSIDE ELLIE 3474 18.53 Paul Wasson 5 DANA SPIDER 6665 NBT Rodney Mcdonald 6 ROMAN ZESTA 3657 NBT Paul Wasson 7 COSMIC RUN THRU 5467 18.51 Graham Dixon 8 DITTO BABY 1851 18.75 Daniel Hoskins

Race No. 4 Cosmic Rumble @ Stud Stakes 12:57 PM 5 event over 400 metres at Dubbo Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TINA'S MAGIC 3746 NBT Pamela Braddon 2 BRUCEY MARLOW 3575 NBT Daniel Hoskins 3 TAMEEKA 7334 23.35 Pamela Braddon 4 OLDMATE LULU 3344 23.72 Robert Ingram 5 MYRNIONG FATBOY 1557 NBT Bradley O'neil 6 ANGELICA CARGO 6533 23.46 Jannette Steel 7 JAMIE CARGO 8251 23.27 Jannette Steel 8 DANA WHARE 3651 24.04 Rodney Mcdonald

Race No. 5 Love To Chase Stakes 1:17 PM 4/5 event over 400 metres at Dubbo Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FIREBEE 2134 22.95 Neil Hudson 2 MAGIC LOBO 8534 23.87 Elizabeth Scott 3 TOTAL REVOLUTION 6451 22.90 Leighton Winter 4 LEHIGH LOTTO 7526 23.38 Stephen Cleary 5 SEMIKHAH 1824 NBT Brendan Mchattan 6 BARACCA KEEPING 2116 22.82 Charmaine Roberts 7 BLAZING MARLOWE 2X26 23.01 Thomas Miller 8 BRALYN PHOENIX 2441 23.11 Paul Wasson

Race No. 6 Banjo Boy @ Stud Stakes 1:37 PM NG event over 516 metres at Dubbo Of $2,615 Prizemoney.

1st: $1,700 2nd: $520 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SECOND LINE 8523 30.08 Rodney Mcdonald 2 TIGER SWUFF 4666 31.15 Melanie Mabbott 3 DANDY JACK 4218 29.94 Raymond Smith 4 THOR'S DEVIL 5438 30.02 Peter Carr 6 JILLY KEEPING 4866 NBT Charmaine Roberts 7 BRAD HILL BILLY 4221 29.30 Raymond Smith 8 IRINKA ALF 4457 30.02 Raymond Smith

Race No. 7 Ladbrokes Live Play Final 4/5th … 1:58 PM 4/5 event over 318 metres at Dubbo Of $3,045 Prizemoney.

1st: $2,470 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WISHBONE CARGO 1461 18.49 Jannette Steel 2 DIAMOND DIVA 8252 18.39 Mark Wicks 3 SEAT SLAMMER 6772 18.41 Paul Wasson 4 KALIMBA LIGHT 7631 18.35 John Scott 5 CLEVER CHLOE 7313 18.37 Paul Wasson 6 FRENETIC 4412 18.30 Mark Wicks 7 DANA MAKIN 4314 18.57 Rodney Mcdonald 8 MAJOR DUDE 71X2 18.78 Melanie Mabbott 9 WET WEEKEND 1263 18.61 Melanie Mabbott 10 SPRINGVALE BLUE 6183 18.53 Bradley O'neil

Race No. 8 Ladbrokes Mega Margin Stakes 2:17 PM 5 event over 516 metres at Dubbo Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEKIM CASEY 3671 30.15 Peter Carr 2 UNO ARJO 3325 30.74 Christopher Spratt 3 LITTLE CINDY 2214 NBT Paul Braddon 4 FERRERO MISS 1218 NBT Paul Braddon 5 CAN'T BE REAL 1613 NBT Mark Wicks 6 OLDMATE BEN 7343 30.51 Robert Ingram 7 BILLY KEEPING 2225 30.07 Charmaine Roberts 8 JOCK COLLEY 4424 NBT John Jones 9 FULL COUNT 4285 30.66 Rodney Mcdonald 10 MACKENZIES RUN 2517 30.49 Steven Jones

Race No. 9 Buck Fever @ Stud Stakes 2:52 PM 4/5 event over 318 metres at Dubbo Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAGIC ZESTA 1315 18.19 Paul Wasson 2 KLEMMER 3356 18.49 Craig Tuntler 3 AIRLY ROCKET 7214 18.56 Craig Tuntler 4 MR. BLAKE US 326X 18.20 Charmaine Roberts 5 TOTAL LUCK 3814 18.28 Leighton Winter 6 TRALEE ELSA 3123 18.48 Melanie Mabbott 7 CROWN GOLD 5587 19.13 Leslie Whitton 8 LEHIGH LADY 888X NBT Stephen Cleary

Race No. 10 Dubbo Rsl Stakes 3:17 PM 5 event over 318 metres at Dubbo Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIL' FIRECRACKER 5752 18.91 Dawn Lee 2 BUSTER KEEPING 41 18.56 Shayne Stiff 3 LEWY CARGO 317X 18.80 Jannette Steel 4 CHEEKY FUSION 6437 18.84 Wesley Mcdonald 5 TRALEE ANNA 125 18.99 Melanie Mabbott 6 TI ADORO ROSA 5561 18.60 Graham Dixon 7 DANA MOOCHA 8264 NBT Rodney Mcdonald 8 WINSOME HOLLY 8433 18.91 Daniel Hoskins