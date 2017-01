Greyhound Box Draw For Gosford - Tuesday, 10 January 2017

Race No. 1 Gosford Staff Apprec. Mdn Ht1 Ma… 6:57 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARMATREE BOY 2264 NBT Gary Stewart 2 SHOWY'S YA DADDY 7 NBT David Sanderson 3 SMALL MAGIC 2285 NBT Evelyn Harris 4 SITTING PRETTY 2572 24.29 Paul Roderick 5 STORM MARLOW 3 23.83 Keith Pedrana 6 BAD GIRL TERESA - NBT Fred Xuereb 7 SCOTT NOTHING - NBT Christopher Kedwell 8 EVENING ROWE - NBT Peter Seaton 9 WHERE'S MY MOOLA 5664 23.27 Rita Nicolaou 10 O'HARA 55 NBT Brian Tuft

Race No. 2 Gosford Staff Apprec. Mdn Ht2 Ma… 7:18 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DON'T TELL JO 2423 NBT Frank Sanotti 2 MOLLY CONNELL 8 NBT David Ruse 3 RESIDUAL 4728 NBT Peter Mattress 4 HONEYBADGER DOLL 242 23.60 Christopher Kedwell 5 JUSTIFIED EGO 3675 23.67 Rita Nicolaou 6 FASCINATE JACOB 2 23.67 Noelene Holloway 7 GLAMA BOY 7 NBT Rhonda Davis 8 SHADOW QUEEN 8366 23.44 Ernest Wilson 9 FORTUNE CALLS 4768 23.87 Rita Nicolaou 10 OVER THE BORDER 6565 24.69 Paul Roderick

Race No. 3 Gosford To Wenty Heat1 Gosford -… 7:38 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOT AN FANCY 7787 NBT Peter Parker 2 MY GIRL DIGGER 1338 29.95 Victor Hokin 3 MA MO 4768 NBT Jacqueline Davis 4 QUICKLEE CASSIE 4146 30.10 Lorraine Atchison 5 JODY LEE KADE 3321 NBT Robert Blakely 6 KING PANDA 4471 NBT Jason Laurence 7 BRIETTA 6243 30.40 Susan Pitstock 8 DECLARED BLACK 6153 30.09 Darren Sultana 9 JET BOY BLUE 4475 30.47 John Byrne 10 WINSOME SANDY 7148 NBT Damien Lee

Race No. 4 Gosford Staff Apprec. Mdn Ht3 Ma… 7:58 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARMATREE ALICE 3524 23.76 Gary Stewart 2 KING CARMODY 35 NBT John Chapman 3 FAB CONTROLLER - NBT Peter Honnery 4 KING LOGIE 525 24.17 Carole Eaton 5 NEVERLAND PIRATE 7463 23.64 Garry Kedwell 6 GOD CHILD 7 NBT Fred Xuereb 7 DUCHESS LILLY 6754 23.91 Timmy Graham 8 SCOTT NO IDEA - NBT Christopher Kedwell 9 FORT SANTIAGO 447 23.78 John Mooney 10 NIC'S KARMA 65 24.23 Rita Nicolaou

Race No. 5 Gosford To Wenty Heat2 Gosford -… 8:18 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EBBY CHANCE 4311 NBT Michael Eberand 2 JENNEKE 7664 NBT Shane Pulbrook 3 HIGH BALLING 3325 30.16 Frank Cini 4 BUGATTI SNIPPER 3746 NBT Jacqueline Davis 5 LAURIE'S PREMIER 3757 30.77 Rita Nicolaou 6 GREYSYND KEZZ 7423 30.32 Barry Yates 7 ZIPPING MONTANA 2146 30.06 Ronald Bell 8 JAMES EXPRESS 5314 30.86 Jason Keller 9 WINSOME SANDY 7148 NBT Damien Lee 10 DIGGER MAGIC 7734 30.13 Victor Hokin

Race No. 6 Narara Plumbing Stakes 8:38 PM 5 event over 600 metres at Gosford Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAMDEN GOSSIP 121X 34.94 Douglas Rogers 2 MIAGI SON 4117 35.86 John Edwards 3 SAWADEE 3318 34.93 John Callaughan 4 TAHITI PEARL 52X1 NBT Ronald Bell 5 OCHRE KEROMA 6332 35.91 Debbie Flint 6 VINCE FAWN 1154 NBT Neil Staines 7 RAPID EXIT 2124 NBT Robert Mccolm 8 SMOKE DA JUDGE 5141 NBT John Callaughan 9 ROCK SISTER 8764 35.32 Glen Mckinley 10 GATE JUAN 8645 35.17 George Borg

Race No. 7 Steve Blyth Electrical Stks 8:58 PM FFA event over 515 metres at Gosford Of $2,615 Prizemoney.

1st: $1,700 2nd: $520 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACK JU JU 3152 29.73 Robert Howard 2 ALMOST BLACK 1255 30.20 John Chapman 3 MYSTAGOGY 2448 30.16 George Borg 4 MISS SPRITELY 5311 29.80 Evelyn Harris 5 BLUE PIRATE 7523 30.19 John Buckley 6 NACHO NELLIE 2245 29.81 Peter Rodgers 7 CAMDEN VALLEYWAY 3374 29.63 Douglas Rogers 8 DUCK'S LUCK 5771 29.67 Raymond Morris 9 CURLY MAGIC 1874 29.91 George Borg

Race No. 8 Woy Woy Poultry Supplies Stks 9:18 PM 5 event over 600 metres at Gosford Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NEW DIRECTION 3617 NBT Mark Davidson 2 RODEO SWEETHEART 5154 NBT Benjamin Mccauley 3 TONIGHT LIVE 8328 NBT Thomas Kelly 4 TEXAS TEA 4454 36.39 Shane Sinclair-wadham 5 GOLDEN ZIPPER 2111 34.99 Natina Howard 6 ROCKIN' RUNNER 3341 35.26 Paul Ballantine 7 ALFIE 5311 35.42 Lorraine Atchison 8 BOLT LIKE BEKIM 2312 35.56 David Power 9 TARAWI SKYE 3867 35.70 Troy Macdonald 10 FLIGHT CARRIER 8684 35.88 John Buckley

Race No. 9 Gosford To Wenty Heat3 Gosford -… 9:38 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RIVAL RANGA 3665 30.41 Kevin Smith 2 LAURIE'S PET 8377 30.14 Rita Nicolaou 3 OSTI'S THUNDER 7275 NBT John Edwards 4 SKOOZY PLEASE 2845 NBT Thomas Kelly 5 MR. VUITTON 1561 NBT Paul Roderick 6 INKJET KEROMA 2823 30.09 Dennis Stewart 7 MAFAY MARIE 4124 NBT Michael Hodges 8 FLIGHTY EGYPTIAN 1754 29.71 Barry Howell 9 DIGGER MAGIC 7734 30.13 Victor Hokin 10 BUGATTI ROYALE 6478 NBT Jacqueline Davis

Race No. 10 Gosford To Wenty Heat4 Gosford -… 9:58 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PANAMA RED 1456 30.14 Benjamin Mccauley 2 SMART ANGELINA 2716 29.96 Frank Sanotti 3 COSMIC BONUS 1661 29.40 Evelyn Harris 4 BIGBAD HUGO 1644 NBT Joanne Brown 5 LACES OUT 3X55 30.01 Barry Howell 6 BUGATTI CHIC 2214 NBT Jacqueline Davis 7 ONE FOR TIGER 1316 30.12 Robert Tyson 8 BLUE SHARK 8647 29.58 Peter Tobin 9 JET BOY BLUE 4475 30.47 John Byrne 10 DIGGER MAGIC 7734 30.13 Victor Hokin