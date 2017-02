Greyhound Box Draw For Gosford - Tuesday, 28 February 2017

Race No. 1 Kincumber Avoca Cc Mdn Ht1 Maide… 6:54 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GUNNA FLASH 42 NBT Ian Betts 2 MAKE 'EM PAY 6 NBT Darren Sultana 3 NEVERLAND PIRATE 5637 23.64 Garry Kedwell 4 GRAND HONEY MOON 8583 23.80 Chad Garrard 5 GEE UP 4437 23.42 Stephen Mccabe 6 REDNECK GIRL 3574 23.58 Luke Ellis 7 TRICKY EXCITE 4324 23.95 Mark Humphries 8 WHERE'S MY MOOLA 6646 23.27 Rita Nicolaou 9 SOVANE 6558 24.12 Frank Power 10 LIKA SHOW GIRL 67 NBT Charlie Lamb

Race No. 2 Casanova Oysters&seafood Mdn Ht2… 7:18 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SOME EYE QUE 2 NBT Darren Sultana 2 JEP DARK KIDZ 862 23.64 Robert Delaney 3 BIG GEE TEE - NBT Carole Eaton 4 JUSTIFIED EGO 3433 23.61 Rita Nicolaou 5 BRAXTON 4625 23.60 Beverley Sloan 6 SWIFT SWUFF 5453 23.46 Chad Garrard 7 SCREAMING ONBI 2776 NBT Peter Blake 8 KICK 'EM OVER 648 NBT Christopher Brydon 9 LIKA SHOW GIRL 67 NBT Charlie Lamb 10 TIME TO EXCITE X787 NBT Mark Humphries

Race No. 3 Sully's Property Maint. Mdn Ht3 … 7:38 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FANCY SWUFF 8372 23.57 Chad Garrard 2 BLACK BUCKET BOY 4635 24.00 Robbie Neville 3 SNOW MUCH FUN 3 NBT Phillip Carrall 4 FORTUNE CALLS 8465 23.87 Rita Nicolaou 5 TINY TOKAAM 2777 24.20 Frank Cini 6 TALEEDY SMILE 4 NBT John Mooney 7 ULANDA GOLDMINE 4 NBT Thomas Kelly 8 TEEVEE REMA 5643 23.61 Beverley Sloan 9 TIME TO EXCITE X787 NBT Mark Humphries 10 PORSCHE SPYDER 47 NBT Chad Garrard

Race No. 4 Cheeky Charlies Cafe Mdn Ht4 Mai… 7:58 PM M event over 400 metres at Gosford Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NIC'S KARMA 2484 23.57 Rita Nicolaou 2 COACHING 4766 NBT Lorraine Atchison 3 MY BOY CHUBS 4637 23.91 Tamara Ball 4 EMILY'S GIRL 223X NBT Phillip Carrall 5 WILD TIFI X 23.46 Peter Mattress 6 ROCK UP WILLY - NBT Gerard Targett 7 DON'T TELL JO 2344 23.76 Frank Sanotti 8 DEBZONY EXCITE 5478 NBT Mark Humphries 9 PORSCHE SPYDER 47 NBT Chad Garrard 10 SOVANE 6558 24.12 Frank Power

Race No. 5 Thanks Dave Robertson Stks 8:18 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RAGING FOX 3316 NBT Chris Arletos 2 FASCINATE JASPER 2576 30.26 Noelene Holloway 3 MAFAY MARIE 1243 29.88 Michael Hodges 4 LAURIE'S PET 2817 30.14 Rita Nicolaou 5 ROBBIE LEE 7322 30.43 Charlie Lamb 6 IRINKA LYN 7422 30.36 Margaret Greer 7 SHIRAE 1713 30.35 Allan Buman 8 SUNNY PITUBI 33X2 30.67 Adam Wade 9 MANA 4415 30.19 Paul Roderick 10 TIVOLI DANCER 5465 30.20 Joseph Buttigieg

Race No. 6 Can't Bat Can't Bowl Stakes 8:38 PM 4/5 event over 400 metres at Gosford Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TEEVEE ROSCOE 4621 23.16 Beverley Sloan 2 CARLO RUN 113 23.76 Michael Hodges 3 HUNTER'S CHARM 1351 22.76 Paul Roderick 4 GYPSY FLASH 8553 23.00 Ian Betts 5 CARAMEL OPAL 2181 23.16 Carol Hudson 6 TERESA'S HAWKE 3553 22.97 Ben Jarczewski 7 PASTIZZI PITZI 4222 23.28 John Callaughan 8 ANOTHER KAINANE 4483 22.92 Robert Delaney 9 SQUIZZY BUZZARD 6331 NBT Benjamin Sweetman 10 FASHION QUEEN 4174 23.18 Carole Eaton

Race No. 7 Thanks Steve Sullivan Stks 8:58 PM 4/5 event over 515 metres at Gosford Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IRISH SPRITE 7517 NBT William Bright 2 MISS RAMJET 8133 NBT Benjamin Sweetman 3 CELEBRATE 5331 30.22 Lorraine Atchison 4 TICK AWAY FIRE 8521 29.96 Mark Moroney 5 KISSING CARTER 1341 30.22 Kenneth Cheetham 6 ASTON CRUZ 6714 NBT Geoffrey Grimwood 7 RED CALIBRE 7834 29.89 John Callaughan 8 UNCLE GRUB 8428 30.05 Andrew Gavenlock 9 FANCY JACKSON 7264 30.41 Warren Slade 10 FLEET FOOT MACK 6576 30.88 Patrick Mckinnon

Race No. 8 Inaugural T-rex Stakes 9:18 PM NG event over 600 metres at Gosford Of $2,765 Prizemoney.

1st: $1,800 2nd: $550 3rd: $415. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOLIDAY PARTY 4326 36.13 Kenneth Cheetham 2 STARZSA SMILING 2152 35.59 Dean Swain 3 BLACK JILLAK 6225 35.45 Darren Sultana 4 EVIDENCE 1658 34.98 Lorraine Atchison 5 ALFIE 1514 35.23 Lorraine Atchison 6 WING FAN 1288 NBT Mark Smith 7 STARZSA LIGHT 1311 34.94 Dean Swain 8 MIDNITE PARTY 6512 34.80 Kenneth Cheetham 9 RAPID EXTRACTION 4387 35.03 Tracey Mullin 10 OUR SAPPHIRE 8544 35.40 George Brodie

Race No. 9 Kincumber Avoca Jnr Cricket Stks 9:38 PM M1/M2/M3 event over 400 metres at Gosford Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FREDYS FLASH 4322 23.03 Ian Betts 2 HAIL STORMING 4553 22.79 Fay Trowbridge 3 TAHNEE'S RASCAL 6513 22.85 Shannon Boyd 4 TARAWI NICOLE 8873 NBT Lorraine Atchison 5 LA GRAND LOGIE 7115 22.88 Jeffrey Eaton 6 ANITA MAY 6567 23.28 Maureen West 7 HAICH TWO MO 4113 22.72 Trevor Rice 8 GORILLA ARMY 2276 23.67 Trevor Rice 9 RECO MARLOW 3465 23.16 Frank Cini 10 COSMIC JACKPOT 2548 23.50 Christopher Kedwell

Race No. 10 Lingmo International Stks 9:58 PM 5 event over 515 metres at Gosford Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CARLUKAL 7134 30.30 William Davidson 2 EXCITING 7611 29.76 Lorraine Atchison 3 JAY BEE 6543 29.93 Wendy Brown 4 BLUE MCQUEEN 63X5 30.51 Shane Hill 5 MRS. MOONCLAY 5887 30.59 Christopher Kedwell 6 MYRNIONG ANGEL 1224 30.22 David Lewis 7 SPRING SOLOMON 5815 30.05 Noelene Holloway 8 EZY MOVER 1236 30.24 Ian Darcey 9 GUN FLASH MACK 6414 30.08 Patrick Mckinnon 10 SECRET FOX 3565 30.34 Chris Arletos