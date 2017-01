Greyhound Box Draw For Grafton - Monday, 16 January 2017

Race No. 1 Ladbrokes For The Challenge Stks 7:14 PM 4/5 event over 305 metres at Grafton Of $1,010 Prizemoney.

1st: $650 2nd: $210 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GRUMPY LUPPY 1644 17.87 Peter Midson 2 MITCHIE MADAM 2534 17.47 Lawrence Meteyard 3 SKETCHY JAI 6163 17.78 Melanie Mabbott 4 MAGIC OF BONUS 8755 17.43 Evelyn Harris 5 ROPE A DOPE 1416 18.34 Lawrence Meteyard 6 VEE ROCKET 4187 17.55 Glen Creed 7 MARINERS BEACH 2887 NBT Jacob Northfield 8 SERIOUSLY GRAND 8115 17.51 Glenn Smith 9 PILLAR VALLEY 2481 17.58 Desmond Winters 10 TASHA VALLEY 7218 18.02 Desmond Winters

Race No. 2 Ladbrokes Cash In Maiden 7:29 PM M event over 407 metres at Grafton Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIDDEN SNIPER - NBT Marlene Ellis 2 ALLONSY WILDFIRE 52 NBT John James 3 GIFTED GAL 6863 NBT Paul Gallagher 4 SPUR - NBT Michael Hindmarsh 5 MY NAME'S MINNIE 6362 23.74 Penelope Gilbert 6 LILLY BRANN 6237 23.66 Tony Atkins 7 WALEED CLOUD 233 23.54 Gavin Lowe 8 IKE SANNETTE - NBT Nathan Goodwin 9 BINGLEBAR BOY 87 25.07 Douglas King 10 HITCHIKER DUDE 6 NBT Gregory Hancock

Race No. 3 Village Green Hotel Stakes 7:54 PM FFA event over 407 metres at Grafton Of $1,150 Prizemoney.

1st: $750 2nd: $230 3rd: $170. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KINGSBRAE LOTTE 7748 23.12 Robert Andrews 2 KYOGLE CLODHOPPA 1514 22.63 Allan Lang 3 SLICK JAPPA 7442 23.07 Sonia Kempshall 4 MINCIN' MACHINE 1381 22.84 Beryl Stephens 6 GOOD ODDS KATE 7536 23.34 Nathan Goodwin 7 BRETT BRANN 2488 23.01 Tony Atkins 8 INSPECTOR CLOUD 275X 23.14 Gavin Lowe

Race No. 4 Clarence Valley Sheds Maiden 8:15 PM M event over 305 metres at Grafton Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KILMISTER 5222 17.71 Sonia Kempshall 2 YORKLEA DOLLY 3434 17.85 Terry Lockhart 3 JURASSIC BARK 3835 18.26 Jeffrey Chapman 4 TRIANNA 34 17.92 Michael Hindmarsh 5 SMALL MAGIC 2285 NBT Evelyn Harris 6 ZAZU 42 18.19 Jeffrey Chapman 7 SUSIE'S GIRL 3355 NBT David King 8 MINTARA - NBT Marlene Ellis 9 POLO 5 18.18 Michael Hindmarsh 10 QUEEN SARABI 7 19.16 Jeffrey Chapman

Race No. 5 Barry Walters Memorial Ht1 1-3 W… 8:33 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WATTA STORM 3315 23.35 John Hewett 2 ONYX VALLEY 8641 23.28 Desmond Winters 3 CONSOLIDATE 4825 23.96 Stephen Keep 4 SALLY'S DIAMOND 1475 23.59 Stephen Keep 5 CHEW MY SHOE 2234 23.28 Garnet Robertson 6 ONE PUMP 6614 23.32 Robert Andrews 7 CANALAI 8424 23.06 Roger O'neill 8 EVEY BONUS 4218 24.18 Evelyn Harris 9 BENNY GOT BACK 1587 NBT Garry Geary 10 MY NAME'S ELLY 8375 23.47 Penelope Gilbert

Race No. 6 Barry Walters Memorial Ht2 1-3 W… 8:57 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GABBY BRANN 2172 23.89 Tony Atkins 2 NEXT DOOR VALLEY 4862 23.53 Desmond Winters 3 JACKO'S DOUG 2841 24.23 Robert Andrews 4 REJECT DUDE 271 NBT Gregory Hancock 5 AMAZING FLASH 1241 23.28 Roger O'neill 6 TWO JAY 121 NBT Jeffrey Chapman 7 BOCEPHUS 2661 NBT Stephen Keep 8 NEWCASTLE BROWN 3123 23.25 Tracy Hindmarsh 9 AIN'T NO LADY 3417 23.63 Terry Lockhart 10 MAID BAIL 4565 NBT Garry Geary

Race No. 7 Barry Walters Memorial Ht3 1-3 W… 9:22 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DOLLY BRANN 3431 23.39 Tony Atkins 2 SKITSO JOE 2334 23.38 Russell Milham 3 FLOSSIE BLUE 8734 23.73 Leslie Purnell 4 SNEAKER 4847 NBT Robert Andrews 5 FLYING MAXINE 1524 23.80 Brett Hastie 6 HAZARD COUNTY 2163 23.41 Amanda Rayner 7 EXCITED 8623 23.41 Brendan Whelan 8 SMOOTH MOMENTUM 6346 23.12 Stephen Keep 9 PIECOST 6757 23.27 Tracy Hindmarsh 10 SHY REIGN 8466 NBT Stephen Keep

Race No. 8 Barry Walters Memorial Ht4 1-3 W… 9:45 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NANCY VALLEY 4333 23.68 Desmond Winters 2 KIDATEE DYLAN 1862 24.02 Gary Smith 3 SIZE MADE ME 2616 NBT Brett Hastie 4 GO WILD ARTHUR 1325 23.45 Stephen Keep 5 GUDERA LANCASTER 4335 23.52 Neville Creighton 6 ISSUE 2361 NBT Glenn Smith 7 VELVET TEDDYBEAR 2177 24.36 Reg Gardoll 8 LUCKY BRANN 4288 23.36 Tony Atkins 9 DUSTY DEVIL 7442 23.55 James Madigan 10 WINKY WOO 1646 23.84 Robert Andrews

Race No. 9 Grnsw Pathways Stakes 10:04 PM 5 event over 305 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FURIOUS FLICK 8586 17.85 Robert Andrews 2 FLASH GEE 6478 17.86 Steve Lockhart 3 CLASSY ROSE 7X8X 17.77 Douglas King 4 STELLA ROSE HI 6546 NBT Trevor Thompson 5 DUDE WE KNOW 7714 17.93 Michael Ensby 6 PALM VALLEY 7157 17.93 Desmond Winters 7 KING WEBKE 3665 17.87 Garry Cluss 8 WRECK IT RUBY 8887 NBT Terry Duncan 9 MISS KEISHA 6187 NBT Joshua Wells 10 CORY JAY 4734 NBT Mark Hine

Race No. 10 Renzo Park Stakes 10:26 PM 5 event over 480 metres at Grafton Of $1,230 Prizemoney.

1st: $800 2nd: $245 3rd: $185. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIM THE MASTER 1351 27.65 Robert Andrews 2 GUNNY'S RUNNER 5276 NBT Colin Graham 3 INDULGENCE 3451 28.19 Stephen Attwater 4 MEER JAPPA 4365 27.64 Sonia Kempshall 5 CHEEKY DOLCE 5412 27.79 James Madigan 6 GREAT NORTHERN 2866 27.66 Gregory Hancock 7 GINA SANNETTE 8138 27.88 Nathan Goodwin 8 SPEEDY'S MATE 1715 27.76 Lawrence Meteyard 9 BIGGIE PAWS 7654 27.83 Darryl Chapman 10 FIREFLY LADY 7735 28.45 Steve Lockhart