Greyhound Box Draw For Grafton - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Clarence Valley Sheds Mdn 7:17 PM M event over 407 metres at Grafton Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 POLO 52 23.74 Michael Hindmarsh 2 HITCHIKER DUDE 63 23.78 Gregory Hancock 3 ARELEM DUDE 6 24.20 Gregory Hancock 4 MINTARA 5 NBT Marlene Ellis 5 QUEEN SARABI 7 NBT Jeffrey Chapman 6 OPAL DUDE 6 NBT Gregory Hancock 7 LILLY BRANN 2374 23.66 Tony Atkins 8 COUNTY COIN 5224 25.16 Stephen Keep 9 MY NAME'S MINNIE 4784 23.74 Penelope Gilbert 10 JURASSIC BARK 3546 24.02 Jeffrey Chapman

Race No. 2 Ladbrokes Red Dog Heat 1 5th Gra… 7:35 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FURIOUS FLICK 1375 24.07 Robert Andrews 2 WAR AT MIDNIGHT 8711 NBT Reg Gardoll 3 ORARA SAL 77X8 23.16 Gary Smith 4 HIDDEN SNIPER 12 23.10 Marlene Ellis 5 MUD CAKE CLOUD 4753 23.21 Gavin Lowe 6 TARIQ KAHN 5114 NBT Stephen Keep 7 COSMIC MARLOW 6711 23.18 David Brodie 8 LUCKY BRANN 2888 23.36 Tony Atkins 9 UTTER FRUITLOOP 8778 23.47 Scott Ellem 10 COUNTRY TRON 8565 23.51 Stephen Casey

Race No. 3 Ladbrokes Boost Maiden 7:58 PM M event over 480 metres at Grafton Of $1,370 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLONDE GIFT 6465 28.51 Robert Humphrey 2 BONGO DRYVA 7 NBT Andrew Monaghan 3 SUNBURNT YSABEL 2433 28.80 Garry Cluss 4 GIFTED GAL 5578 28.74 Paul Gallagher 5 TWINKLE BOX 2552 28.37 Sonia Kempshall 6 KINGSBRAE MARIA 363 NBT Toni Northfield 7 ALISSA'S ANGEL 6247 NBT Scott Austen 8 ZANI VALE 2624 27.81 John Hewett 9 YO VALE 7546 28.08 Jacob Northfield 10 FATAL CHARM 7758 NBT Steve Lockhart

Race No. 4 Ladbrokes Red Dog Heat 2 5th Gra… 8:18 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPARK OF COUNTY 1541 23.58 Garry Cluss 2 RICARDO VALLEY 5233 23.31 Albert Zarb 3 DAVID LYNDAN 6121 NBT Terence Jordan 4 MANDELA CLOUD 3156 23.27 Gavin Lowe 5 BLACK ZAC BONUS 4863 23.03 Evelyn Harris 6 TRANQUIL SASHA 2675 23.32 Garnet Robertson 7 CANALAI 1627 23.06 Roger O'neill 8 KIDATEE DYLAN 3134 23.32 Gary Smith 9 ROYAL EXHIBIT 6535 23.83 Alan Cameron 10 SKITSO AL 6756 23.55 Russell Milham

Race No. 5 Ladbrokes Red Dog Heat 3 5th Gra… 8:37 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIL MACIE BREEZE 1126 NBT Toni Northfield 2 TICTAC CLOUD 3761 23.39 Gavin Lowe 3 COUNTRY BEST 4367 23.32 Stephen Casey 4 TRANQUIL MANU 4255 23.33 Garnet Robertson 5 GO WILD ARTHUR 2738 23.39 Stephen Keep 6 SKITSO JOE 1411 23.22 Russell Milham 7 MAGOO 3818 23.15 Roger O'neill 8 MARILENA FRANCO 1271 NBT Jeffrey Chapman 9 THIEF 8625 23.75 Garry Cluss 10 MIMMILL VALE 44X8 23.61 Jayden Ellem

Race No. 6 Ladbrokes Red Dog Heat 4 5th Gra… 8:59 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KRABI 143 23.75 Tracy Hindmarsh 2 NINE MILLIMETRE 4266 23.32 Evelyn Harris 3 IMA BATTLER 2413 23.52 Kenneth Staines 4 OUR WILD JACKO X616 23.07 Stephen Keep 5 KOORINGA BUD 7867 23.97 Jacob Northfield 6 COMMANDER CLOUD 5348 23.33 Alfred Love 7 FLASH GEE 6883 23.47 Steve Lockhart 8 FLYING TIGE 3182 23.22 Reg Gardoll 9 GLAMOROUS KIM 4768 23.52 Leon Torrens 10 REGAL MIST 6187 23.82 Scott Ellem

Race No. 7 Ladbrokes Red Dog Heat 5 5th Gra… 9:18 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ORARA CHARLIE 2222 23.10 Gary Smith 2 KINGSBRAE MISSY 6253 NBT Charles Northfield 3 BRAINSTORM BOB 5384 24.42 Marilyn Swift 4 HARPERAMA 4114 22.93 Dave Irwin 5 KIRSTY DUDE 1 23.89 Gregory Hancock 6 CHEW MY SHOE 4138 23.19 Garnet Robertson 7 BLUSHING MEL 5386 23.67 Steve Lockhart 8 GUDERA LANCASTER 5354 23.52 Neville Creighton 9 CAPE CHYNA 1644 24.57 Robert Andrews 10 VEE ROCKET 7664 23.62 Glen Creed

Race No. 8 Ladbrokes Red Dog Heat 6 5th Gra… 9:39 PM 5 event over 407 metres at Grafton Of $970 Prizemoney.

1st: $635 2nd: $195 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BURRUM STARSKY 213 23.65 William Smith 2 PUT THONGS ON X247 23.01 Allan Lang 3 CAMACHO DE KAHN 2145 NBT Stephen Keep 4 POPPY BRANN 6812 23.41 Tony Atkins 5 TRIANNA 4314 23.15 Michael Hindmarsh 6 PALAZZO 2168 23.33 Sonia Kempshall 7 KINGSBRAE TEMEKA 7613 23.93 Toni Northfield 8 MABILIS ASO 4131 23.10 Reg Gardoll 9 TWO TRACK MIND 517 NBT Jeffrey Chapman 10 WHAT A GUN 6865 24.29 Anthony Bunney

Race No. 9 Iluka Bowls Club Stakes 10:01 PM 4/5 event over 305 metres at Grafton Of $1,010 Prizemoney.

1st: $650 2nd: $210 3rd: $150. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AMAZING FLASH 3147 18.09 Roger O'neill 2 SET BLACK MAGIC 5841 17.47 Evelyn Harris 3 HE'S A HUMMIN 1812 17.48 Michael Hindmarsh 4 KING WEBKE 2212 17.83 Garry Cluss 5 KINGSBRAE DAVE 3564 17.91 Toni Northfield 6 ELITE HONCHO 2218 17.48 Shane Waterhouse 7 KINGSBRAE BUDDY 6664 NBT Jacob Northfield 8 TINA'S DISPLAY 1475 17.62 Evelyn Harris 9 KOORINGA RACHEL 1138 17.40 Robert Andrews 10 NEXT DOOR VALLEY 5462 NBT Desmond Winters

Race No. 10 Village Green Hotel Stakes 10:18 PM 4/5 event over 480 metres at Grafton Of $1,310 Prizemoney.

1st: $850 2nd: $270 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MEER JAPPA 5817 27.64 Sonia Kempshall 2 IVANELROY'S MATE 8781 28.05 Dean Turley 3 INDULGENCE 2516 27.74 Stephen Attwater 4 MISS STOSUR 3133 28.57 Toni Northfield 5 WAY BEFORE YOU 6674 28.43 Craig Mcphee 6 MIDNIGHT SHUFFLE 6377 28.14 Sonia Kempshall 7 HIM THE MASTER 13X1 27.65 Robert Andrews 8 CHEEKY MAXI 2253 27.35 Sonia Kempshall