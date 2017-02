Greyhound Box Draw For Maitland - Thursday, 23 February 2017

Race No. 1 Valley Homes Maiden 3:42 PM M event over 400 metres at Maitland Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACK OPS VERA 7875 NBT Grant Dunphy 2 LIKA SHOW GIRL 67 23.49 Charlie Lamb 3 SCREAMING ONBI 2776 23.54 Peter Blake 4 BIG GEE TEE - NBT Carole Eaton 5 COACHING 4766 22.83 Lorraine Atchison 6 MISTER NALIN - NBT Christine Proctor 7 OUT CRY 4 23.76 Lorraine Watts 8 COORONG MISS 45 23.90 Deborah Roach 9 EYE LOVE AMY X NBT Darryl Thomas

Race No. 2 Maitland Monthly Medal Mdn Maide… 4:02 PM M event over 400 metres at Maitland Of $2,075 Prizemoney.

1st: $1,630 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WOLF IS BACK X343 23.07 Shane Hill 2 MR. MAYHEM 2855 23.38 James Porter 3 BIMBADGEN MAN 63 NBT Ronald Bell 4 SON OF RUM 225 22.94 Tony Forbes 5 PATCH HIS ZIPPER 2733 22.59 Robert Howard 6 BLACK BUCKET BOY 4635 NBT Robbie Neville 7 NEVERLAND PIRATE 5637 23.48 Garry Kedwell 8 ON GUARD 2263 22.99 Marian Anderson

Race No. 3 Maitland Gold Collar Heat1 Maitl… 4:22 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SWEETWATER BOY 7382 NBT Mark Wilcox 2 JOHNNY UNITRON 2543 22.42 Matthew Anderson 3 RHIA'S ROCKET 7437 22.76 Craig Cartwright 4 NEW ENGLAND 2361 NBT James Porter 5 GABBY BRANN 7264 23.23 Tony Atkins 6 NINJA THOMMO 4645 22.42 Barry Evans 7 LITTLE RANDLE 7385 22.60 Gary Robertson 8 RUNWAY IDOLE 4445 23.47 Christine Proctor 9 STRANGE LADY 1X88 NBT Grant Dunphy 10 BAD BOY DELLY 7675 NBT James Porter

Race No. 4 Maitland Gold Collar Heat2 Maitl… 4:39 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOUSEY MCCOY 1128 22.40 Darryl Thomas 2 BACK SEAT LOVER 2527 22.41 Barbara Rees 3 DON'T GO 3458 22.53 Jeffrey Jaeger 4 WILD WALTER 1112 22.30 Terry Priest 5 SNIPPER BRANN 4278 22.73 Tony Atkins 6 SENOR WOLF 2216 22.54 David Richardson 7 TANGA TOKAAM 5121 22.37 Maureen Sharman 8 TINY TERROR 1411 22.21 Cheryl Betts 9 JETHROWTULL 5454 22.96 James Porter 10 DENALI SURE AS 7878 NBT Phillip Cowling

Race No. 5 Maitland Gold Collar Heat3 Maitl… 5:02 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAB SURFY 25X4 22.41 Joseph Mcfadyen 2 ASTON EBERT 1411 22.49 Geoffrey Grimwood 3 TASK FORCE 2714 22.35 Betty Keene 4 TOUCHE 4854 22.57 Graeme Barnett 5 SOUND ADVICE 3232 22.32 Christine Proctor 6 DOLLY BRANN 3151 NBT Tony Atkins 7 JAMES BEAT FED 4125 22.94 Darryl Thomas 8 BERA NA LIVA 4143 22.65 Cheryl Betts 9 BAD BOY DELLY 7675 NBT James Porter 10 DENALI SURE AS 7878 NBT Phillip Cowling

Race No. 6 Trojan Chemicals Stakes 5:29 PM 4/5 event over 450 metres at Maitland Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CALIMERO 1441 24.94 Mark Wilcox 2 TOD TANGA 1148 25.08 Maureen Sharman 3 WILD JIMMY 5636 25.25 Terry Priest 4 OLD SPICE 5122 24.68 Terry Priest 5 GOODWIN TERRY 6351 25.10 Bryan Young 6 VISTA KWAZI 2521 25.31 Denis Berwick 7 CHEVY KING 1214 25.28 Christine Proctor 8 KITTY'S MACHINE 3728 25.55 Lorraine Watts 9 TARIQ KAHN 5114 25.86 Stephen Keep 10 HOT AND SWIFT 4176 NBT Stephen Howarth

Race No. 7 Maitland Gold Collar Heat4 Maitl… 5:57 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRETT BRANN 4885 23.22 Tony Atkins 2 MR. VUITTON 5612 22.57 Paul Roderick 3 DEMACRETIS FLASH 3577 NBT James Porter 4 SON OF KATIE 2111 23.16 Christine Proctor 5 LEGGY BLONDE 3882 22.43 Peter Akers 6 RANGOON 1417 22.30 Gary Wilton 7 SANDAVE PRINCE 6224 22.23 David Richardson 8 SHIMMER CHEVY 6572 23.06 Deborah Roach 9 DENALI SURE AS 7878 NBT Phillip Cowling 10 STRANGE LADY 1X88 NBT Grant Dunphy

Race No. 8 Maitland Gold Collar Heat5 Maitl… 6:12 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RAMBO BANNER 7112 22.38 Gary Adams 2 INDIANNA KEROMA 2275 22.54 Susan Pitstock 3 AIR TRAFFIC 8577 NBT Anthony Messina 4 AWESOME SIGNS 1357 22.43 Barry Evans 5 COME ON GEORGE 1 23.18 Lorraine Watts 6 KEONA X166 22.35 Jamie Hawkins 7 ROSACKY BLITZ 2267 22.18 Christine Proctor 8 SHAMUNSKA 1481 22.20 Jo-ann Croser 9 BAD BOY DELLY 7675 NBT James Porter 10 JETHROWTULL 5454 22.96 James Porter

Race No. 9 Maitland Gold Collar Heat6 Maitl… 6:27 PM NG event over 400 metres at Maitland Of $2,650 Prizemoney.

1st: $1,725 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YOUR SHOUT PUNK 3444 NBT Mark Gatt 2 CAMACHO 2262 22.37 Ronald Bell 3 MIGHTY RUBEN 1576 NBT Louise Mcgee 4 FROSTY MOMENTS 1175 22.82 Barry Evans 5 KENSA 5524 22.80 Susan Pitstock 6 SILVER GRACE 8428 NBT Frank Cini 7 DANNY DEE 1545 NBT Anthony Messina 8 VISTA FLASH 3525 NBT Denis Berwick 9 STRANGE LADY 1X88 NBT Grant Dunphy 10 JETHROWTULL 5454 22.96 James Porter