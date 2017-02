Greyhound Box Draw For Nowra - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Tornado Kennel Wash Mdn 5:25 PM M event over 365 metres at Nowra Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUNSET BOULEVARD 2436 21.34 Marien Sullivan 2 NORMA GEE 2882 21.19 Graeme Hughes 3 IRISH MODEL 2265 21.22 Barry Burnet 4 BIG PRINCE 5732 21.12 Trevor Rice 5 ARIEK RECOIL 6276 21.06 Keith Jones 6 GLAMOROUS EYES - NBT Wayne Crouch 7 HUSKY LADY 7 21.94 Glenn Summerfield 8 MIDNIGHT PANTHER 4364 21.07 Frances Goodwin 9 LILY'S BLOSSOM 7 NBT Charlie Gatt 10 GOING TO JACKSON 55 21.64 Joseph Scerri

Race No. 2 Oysters Galore Sth Nowra Stks 5:47 PM 4/5 event over 365 metres at Nowra Of $1,645 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $330 3rd: $245. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SAZOO ICON 6116 20.72 Marien Sullivan 2 LYANNA 1113 20.79 Marie Burton 3 HESA TRIER 3771 20.85 Jaimie Davis 4 FULLSTOP PERIOD 8215 NBT Joseph Scerri 5 JIM GARY 1337 20.76 Loretta Rice 6 ONE COLD FOOT 7111 21.09 Neil Staines 7 ARLINGTON ROAD 4114 20.75 Robert Arnold 8 SONIC BLAST 3435 20.57 Frances Goodwin 9 PINTO TINA 8357 21.07 Donnaleah Carter 10 HUSKY COWBOY 7888 20.69 Charles Dalton

Race No. 3 Premium Tyre Services Nowra Mdn 6:14 PM M event over 520 metres at Nowra Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOUNT KEIRA 5668 31.39 Charlie Micallef 2 FIRESTONE ICON 3352 30.76 Marien Sullivan 3 JAX'S GIANT 6 NBT Stephen Fitch 4 BADGER'S BELLE 7554 30.80 Susan Sundstrom 5 DRIZZY - NBT Barry Riccio 6 BLUE GLUE 8876 NBT David Sundstrom 7 ASHLAND 778X NBT Stephen Fitch 8 ATLANTIC ROSE 766 31.16 Roy White

Race No. 4 Ladbrokes Stakes 6:29 PM 5 event over 365 metres at Nowra Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DIG DEEP BILLY 3747 21.03 Les Deguara 2 MOSCATO ROAD 4655 20.97 Robert Arnold 3 JUST LIKE STRIDE 1438 20.71 Andrew Rowe 4 ARIEK AMMO 2846 20.80 Keith Jones 5 LIKE VALENTINA 8417 21.52 Clifford Bell 6 SURE IS PRETTY 2885 21.17 Glen Bayo 7 BLACK JECEE 5333 20.85 Robert Arnold 8 SMASHING SARAH 2773 20.91 Neil Falk 9 HUSKY COWBOY 7888 20.69 Charles Dalton 10 PINTO TINA 8357 21.07 Donnaleah Carter

Race No. 5 Nowra To Bulli Heat 1 Sprint Eve… 6:47 PM 5 event over 520 metres at Nowra Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WALKAWAY BONNIE 6211 30.13 Lesley Hannaford 2 OPERA WIN ME 4564 30.29 Barry Campbell 3 SLAMMING THUNDER 2653 30.02 Neil Staines 4 RARE SCENTS 4336 29.96 Cheryl Betts 5 PAGAN MIDNIGHT 3458 NBT Chris Priestley 6 SVEEN 2715 30.63 Anne Polzin 7 LUCKY GAMBLER 6242 29.97 Christine Oldfield 8 STILTON BART 5815 30.25 Scott Morgan 9 JODIE MADGIO 4475 30.65 Garry Edwards 10 RITZA JIMMY 8865 29.83 Mick Player

Race No. 6 Bechini & Associates Stakes 7:03 PM 5 event over 630 metres at Nowra Of $2,460 Prizemoney.

1st: $1,600 2nd: $490 3rd: $370. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAROLEE 2227 37.35 Stephen Kutnjak 2 FULL OF RUST 8412 NBT Allan Manwaring 3 BIG BAD BRENDA 2337 36.80 Allan Manwaring 4 SOUND OF BELLES 6428 37.86 Barry Campbell 5 IRISH LEDGEN 3635 NBT Barry Burnet 6 EBONY BELLE 3555 NBT Barry Campbell 7 RED ENFORCER 2642 37.39 Frances Goodwin 8 SLICK SKYE 2753 NBT Loretta Rice 9 MARBLE GEM 7344 36.98 Stephen Milligan 10 COPY RIGHT 8485 36.78 Charles Lyttle

Race No. 7 Nowra To Bulli Heat 2 Sprint Eve… 7:23 PM 5 event over 520 metres at Nowra Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNIGHT PARIS 7213 30.44 Frances Goodwin 2 RIPPIN MOI MOI 3174 30.51 Jaimie Davis 3 TOO GOOD THOMMO 1448 NBT Mark Bell 4 BLACK STAR LAD 882X 30.33 Marie Burton 5 WALKAWAY ANNIE 1614 30.15 Lesley Hannaford 6 BROOKE JEALOUS 3615 30.95 Trevor Rice 7 SWEET HONEY ZARR 4562 30.00 Neil Staines 8 COSMIC EXPLOSION 8736 29.93 Wayne Crouch 9 JODIE MADGIO 4475 30.65 Garry Edwards 10 RITZA JIMMY 8865 29.83 Mick Player

Race No. 8 Nowra To Bulli Heat 3 Sprint Eve… 7:45 PM 5 event over 520 metres at Nowra Of $2,310 Prizemoney.

1st: $1,500 2nd: $460 3rd: $350. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TIN PAN ALLEY 3853 30.23 Robert Arnold 2 RITZA JOHN 7442 30.38 Mick Player 3 CANYA CRAZY 5388 30.27 Marie Burton 4 JAZZ CRUZ 6746 30.20 Charles Lyttle 5 SUGAR RAY ROSSO 8753 NBT Scott Morgan 6 UP ZARR DAISY 4764 NBT Chris Priestley 7 BUGATTI DREAM 5887 30.41 Jaimie Davis 8 PRYING EYES 7137 NBT Joseph Baldacchino 9 RITZA JIMMY 8865 29.83 Mick Player 10 JODIE MADGIO 4475 30.65 Garry Edwards

Race No. 9 Shoalhaven Shuttle Stakes 8:04 PM 5 event over 365 metres at Nowra Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASHBY EYES 2274 21.07 Allan Manwaring 2 ANGELS DESIRE 2368 20.84 Glenn Summerfield 3 COUNTRY EL 7124 20.86 Barry Burnet 4 RITZA SHOW 4464 20.95 Mick Player 5 MOUNT MURRAY 5246 20.90 Charlie Micallef 6 MISS MAPLE LEA 5243 NBT Chris Priestley 7 DIESEL JOE 3151 21.10 Joseph Scerri 8 ANDY'S CHARM 4288 20.89 Tracey Mullin 9 OAK PARK 2668 21.80 Allan Dow 10 ASHWORTH CALLAH 8347 21.02 Allan Dow

Race No. 10 F&n Trophies & Engraving Stks 8:24 PM 5 event over 365 metres at Nowra Of $1,380 Prizemoney.

1st: $900 2nd: $275 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROSA'S GIRL 6336 21.16 Joseph Scerri 2 STAY CURIOUS 6213 21.02 Valetta Mcdonald 3 SENORITA SPARKY 1533 21.18 Mark Suttle 4 PRINCE LOUIE 12 NBT Charlie Gatt 5 MAKO ICON 17 21.10 Marien Sullivan 6 ZIPPING STELLA 212 21.01 Judith Fisher 7 ARMOURLITE 2268 21.13 Marie Burton 8 THURSTON'S MAGIC 1614 20.81 Frances Goodwin 9 ASHWORTH CALLAH 8347 21.02 Allan Dow 10 CLAUDIA WOLF 6845 20.74 Allan Dow