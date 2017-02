Greyhound Box Draw For Richmond - Friday, 17 February 2017

Race No. 1 Ladbrokes Maiden 7:18 PM M event over 535 metres at Richmond Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUSTIFIED EGO 3634 31.55 Rita Nicolaou 2 WHEN IN DOUBT 3423 31.18 Brian Tame 3 MILLIE HAWKE 4453 NBT Glenn Farnworth 4 ZIPPING KNOT 333 NBT Darryl Prestwidge 5 MIDNIGHT PAULA 42 31.18 Robert Littlefield 6 EXTORTIONATE 3223 NBT Michael Stegnjaic 7 BELIVET 4234 31.47 Ronald Alcock 8 CHASE THE CASH 3522 30.87 Craig Watts 9 ZIPPING BEKIM - NBT Martin Hallinan 10 HUGE STORM 2585 NBT Keith Pedrana

Race No. 2 Steeline Riverstone Maiden 7:42 PM M event over 400 metres at Richmond Of $1,275 Prizemoney.

1st: $830 2nd: $255 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SKETCHY PAULY 4 24.39 Bradley Barnes 2 MISS CALABASAS 66X5 23.27 Justin King 3 MAKE 'EM PAY - NBT Darren Sultana 4 BIDDYKEN HAICH 8766 23.95 Andrew Drapiewski 5 KING SHAQ 236 NBT Sam Sultana 6 PARABATAI 8222 23.36 Mathew Wotton 7 SOME EYE QUE - NBT Darren Sultana 8 SUPER SPRING 2546 23.19 Anthony Messina 9 MEGA DEAL 5486 23.29 Ronald Logue 10 CRYSTAL LAKE 4767 23.99 Mathew Wotton

Race No. 3 Kevin Waters Cannonball Cons. Ng… 7:58 PM NG event over 400 metres at Richmond Of $2,925 Prizemoney.

1st: $2,000 2nd: $530 3rd: $395. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MILLY KEEPING 5483 23.15 Charmaine Roberts 2 DILIGENT MISS 5364 23.01 Brian Tame 3 DANCING GUMS 4224 22.83 Michael Hooper 4 BIG RED SUN 3324 22.92 Adam Wade 5 FANCY BIANCA 7113 23.03 Brian Tame 6 SUNNY PITUBI 5133 22.68 Adam Wade 7 WARRIOR WILL 1834 22.51 Michelle Shambler 8 MIAMI THEORY 42X3 23.06 Leonard Studders 9 HOLME'S 7145 22.63 Ronald Alcock 10 AUTUMN RUSH 5356 23.36 John Gebrail

Race No. 4 Sky Racing Stakes 8:18 PM 4/5 event over 400 metres at Richmond Of $2,250 Prizemoney.

1st: $1,465 2nd: $450 3rd: $335. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOCHINVAR AMOUR 2866 22.47 Robert Smith 2 MAGIC LACE 6118 NBT Doreen Drynan 3 TRACK MASTER 5738 22.77 Rita Nicolaou 4 GLEN STAR 7116 22.84 Jacqueline Davis 5 RAMBO BANNER 3711 23.08 Gary Adams 6 SOOTY OAK 1227 22.75 Ronald Alcock 7 MELAN 1366 22.62 Sam Sultana 8 LOCHINVAR DASH 5822 22.71 Robert Smith 9 REMA'S AMBER 3148 22.76 Edward Foyle 10 CARLO RUN 11 22.86 Michael Hodges

Race No. 5 Continuous Call Team 2gb 873 Stk… 8:42 PM 5 event over 535 metres at Richmond Of $3,075 Prizemoney.

1st: $2,000 2nd: $615 3rd: $460. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOLLYWOOD 711 NBT Sydney Swain 2 MACHINO MORSO 1574 31.36 Justin King 3 KAVA BLADE 6357 31.27 Robert Hancock 4 IT'S MY MAGIC 716X 31.56 Anthony Pagano 5 ONE LAST PARTY 5135 31.16 George Tyrpenou 6 LOCHINVAR HUGO 1221 31.34 Robert Smith 7 ROXY TWIST 42X2 31.03 Warren Scott 8 TRADEMARK STYLE 4431 31.10 Gary Adams 9 MELLENIA JO JO 8654 31.07 Jamie Saunders 10 KAVA FANCY 6355 30.66 Robert Hancock

Race No. 6 The Ray Hadley Morning Show Stks 8:58 PM 5 event over 618 metres at Richmond Of $3,300 Prizemoney.

1st: $2,145 2nd: $660 3rd: $495. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NADAL 2251 NBT Dean Swain 2 SOVEREIGN QUEEN 7461 35.96 Subawa Ngurah 3 NAUGHTY WORD 7637 36.16 Robert Littlefield 4 TAHITI PEARL 3343 36.39 Ronald Bell 5 BILLY KEEPING 4222 NBT Charmaine Roberts 6 IRINKA ALF 7445 NBT Raymond Smith 7 OLD TIMER 2241 36.00 Dean Swain 8 FUGUE 2475 35.86 Kayla-jane Coleman

Race No. 7 Summer Saturday 2gb 873 Stks 9:19 PM NG event over 535 metres at Richmond Of $3,550 Prizemoney.

1st: $2,310 2nd: $710 3rd: $530. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 POKER DATE 7276 30.74 Joe Comito 2 NYMERIA 1163 NBT Amanda Brunton 3 HOOTER HARNETT 8171 30.78 Sam Sultana 4 BRAD HILL BILLY 1422 30.59 Raymond Smith 5 UTAH MISS 1317 30.85 Joseph Satti 6 GATE BLASTER 3638 30.89 Paul Bigeni 7 CAMDEN GOSSIP X175 30.71 Douglas Rogers 8 BIG DADDY BEE 3217 30.89 Raymond Smith

Race No. 8 Kevin Waters Cannonball Fnl Ng S… 9:38 PM NG event over 400 metres at Richmond Of $6,500 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,000 3rd: $500. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MACK TUX 4431 22.53 Bruce King 2 JOCK COLLEY 1442 22.88 John Jones 3 MOUSEY MCCOY 1112 22.54 Darryl Thomas 4 LAGOON JAZZY 3662 22.50 Sharron Webster 5 HUGO BOSS 8851 22.65 Raymond Webster 6 KHUMBA 2832 22.68 Ronald Alcock 7 BARACCA KEEPING 5211 22.75 Charmaine Roberts 8 RUBELLY MAGIC 1151 22.63 Rodney O'brien 9 SUNNY PITUBI 5133 22.68 Adam Wade 10 MIAMI THEORY 42X3 23.06 Leonard Studders

Race No. 9 The Big Marn Stakes 9:58 PM 5 event over 400 metres at Richmond Of $1,845 Prizemoney.

1st: $1,200 2nd: $370 3rd: $275. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FRED THE WEAPON 5431 22.92 Neville Brown 2 JAMES BEAT FED 1412 22.63 Darryl Thomas 3 MAGIC ETHICS 1381 23.06 Peter Mantach 4 CENTAVOS 1 22.76 Sam Sultana 5 ZIGGY BUZZARD 2161 NBT Owen Langley 6 PICK IT UP 1312 23.18 Joanne Zammit 7 AVATAR FOX 1133 23.04 Emanuel Borg 8 MR. BLAKE US 4326 23.26 Charmaine Roberts 9 JUST LIKE STRIDE 1438 23.14 Andrew Rowe 10 FUSION GIRL 11 22.78 Sam Sultana