Race No. 1 Ladbrokes Maiden Ht1 Maiden Seri… 3:17 PM

M event over 400 metres at Richmond c Of $870 Prizemoney.

1st: $570 2nd: $170 3rd: $130.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 LIKE CAVIAR 6455 23.23 Sharon Jackson

2 LITTLE BY LITTLE - NBT Edmund O'brien

3 PARABATAI 8222 23.36 Mathew Wotton

4 LESS THEN JAKE 7366 23.80 Jonathan Gatt

5 KINLOCH KID - NBT Leo Vanderburg

6 MISS VIRGINIA 5528 23.28 Justin King

7 TRICKY EXCITE 6432 23.40 Mark Humphries

8 BLACK ASSASSIN 4 NBT Mitchell Pryce

9 WILLOW TORQUE 5478 23.94 Bradley Van Deinsen