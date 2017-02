Greyhound Box Draw For Taree - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Biggie Small Mobile Coffee Mdn 1:20 PM M event over 314 metres at Taree Of $420 Prizemoney.

1st: $280 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOLLY AITCH 78 NBT Vincent Cassar 2 KAY CEE GEE 753 19.42 Jeanette Roche 3 LETHAL STEAL 5656 18.77 Lisa Hutton 4 SUPER HOOVER 7645 18.51 Brian Smoothy 5 JOSIE'S PRIDE 8 NBT Roger Sandes 6 ROSES FOR TAMMY 3 NBT Kevin Brennan 7 HAPPY PETRACCA 3476 19.00 Barry Austin 8 WORTH THE CHANCE 6543 19.49 Margaret Wall 9 ROUGH AND TUMBLE 75 19.55 Julie Laurantus 10 FOR JIM'S SAKE 5778 20.26 Jason Carter

Race No. 2 Hick's Business Services Mdn 1:39 PM M event over 392 metres at Taree Of $420 Prizemoney.

1st: $280 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DIGGER MULDOON 6645 23.80 Julie Laurantus 2 KINLOCH COUNTY 2456 23.17 Denis Solomon 3 RAILS 7 NBT Paul Shepherd 4 STARS TO SHINE 33X2 23.58 John Farrell 5 SHOWTIME BARBIE 353 NBT Brian Smoothy 6 SHELL MULDOON 3865 23.55 Julie Laurantus 7 SPLASH OF MARLIN 62 NBT Beverly Sandes 8 KARA MEL 3 23.29 Marilyn Turner 9 EAGLE RAIDER 6857 NBT Denis Solomon 10 NEVADA SPIRIT 5867 NBT Richard Milton

Race No. 3 Town Head Fruit & Veg Mdn 1:58 PM M event over 314 metres at Taree Of $420 Prizemoney.

1st: $280 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOM THE BOMB 46 NBT Roger Sandes 2 SHOTIBBAR 4874 19.23 Jason Carter 3 SNEAKY MOVE - NBT Paul Roderick 4 KIARNI GEORGE 4654 NBT Thomas Roche 5 ROCKET RACCOON - NBT Gregory Stewart 6 ELLA ROCKET 7774 18.89 Mervyn Turner 7 SCENIC SILVER 45 19.53 Gary Minter 8 CRYSTAL DRIVE 6758 19.03 Lisa Hutton 9 POLLY POWER 656 19.15 Brian Smoothy 10 KIARNI SUE 6677 NBT Jeanette Roche

Race No. 4 Supporters Novice 0-1 Win Stks 2:17 PM MX event over 537 metres at Taree Of $510 Prizemoney.

1st: $370 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOOVER BLU 6437 31.92 Robert White 2 ARNA WINSLOW 6637 NBT Robert Proctor 3 ELLIE ROAD 6 NBT Shane Watkin 4 ARBORSTONE 6853 NBT Leonard Absalom 5 DEADLY SPLIT 8746 31.66 Jason Carter 6 SPECIAL LOAD 6865 32.20 Leonard Absalom 7 KEYSTA 2134 NBT Lindsay Davis 8 PAWS OF WINSLOW - NBT Robert Proctor

Race No. 5 Keith Schmitzer Memorial Ht1 4/5… 2:36 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOOTHLESS TOBY 5727 18.71 Karl Miller 2 HALF CHAIN ROAD 7733 18.29 Darren Mcgeachie 3 PAT'S THERE 1264 NBT Kim Bates 4 BONGO BABE 2868 18.93 Beverly Sandes 5 APPETIZER 8272 18.28 Peter Cassar 6 IVORY MULDOON 1887 19.08 Julie Laurantus 7 HARRISON WISH 111 18.05 Larry Croker 8 SON OF MARLOW 8647 18.82 Lisa Hutton 9 WILLBEE COSMIC 6566 18.43 John Loughran 10 DENALI ROYALE 5768 18.69 Robert White

Race No. 6 Keith Schmitzer Memorial Ht2 4/5… 2:55 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STARTER PARTY 1311 18.09 Wayne Attwill 2 SITTING PRETTY 7261 NBT Paul Roderick 3 WOOPI DOO MOOLA 2647 19.44 Shayne Rodgers 4 MAGIC SUNRISE 6178 NBT Karl Miller 5 MISS WHACKER 6175 NBT Lisa Hutton 6 FAMILY MAN 7574 18.20 Brian Smoothy 7 OUR CLANCY JACK 5456 18.99 Donald Andrews 8 EYE AM SWEET 7728 18.50 Helen Hanson 9 RUBY SPRING 2878 NBT Denis Solomon 10 BAZAMATAZ 8555 18.89 Jeanette Roche

Race No. 7 Bushland Tavern Stakes 3:14 PM 5 event over 392 metres at Taree Of $570 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LISA'S PICK 5145 23.00 Mervyn Turner 2 CUNDLE NETTY 2553 23.62 Ronald Wright 3 GAGAN OH 4743 23.03 Gavin Maunder 4 AUSSIE AS 4253 22.30 Sharon Grey 5 MAGIC MCTIGER 7251 23.41 Helen Hanson 6 FOOTLOOSE ROMEO 33X2 22.59 Natasha Watson 7 KOBI DOO 4421 22.65 Darryl Wilson 8 DARE EYE 3526 23.08 Helen Hanson 9 WONDERSTONE 5516 23.12 Peter Cassar 10 HONDO IMAGE 8715 22.85 Stanley Towers

Race No. 8 Keith Schmitzer Memorial Ht3 4/5… 3:33 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOBY'S SINS 3442 18.81 John Crossley 2 MIGHTY SHAKEY 771X 19.09 Brian Smoothy 3 I'M SO FANCY 2382 NBT Paul Roderick 4 CASEY SANNETTE 8151 18.03 Kevin Brennan 5 DASHING TILLY 5X73 18.52 Stanley Towers 6 ALLEGRO PICCOLO 4182 18.34 Vincent Cassar 7 GRAND CHOICE 8252 18.52 Margaret Wall 8 MINI LOAD 5718 18.00 Leonard Absalom 9 SHE'S A WHACKER 5824 18.61 Lisa Hutton 10 DOUBLE SWATZA 6787 NBT Kim Bates

Race No. 9 Midcoast Eggs Ffa Stakes 3:52 PM FFA event over 314 metres at Taree Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $150 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SKETCHY 7486 19.08 Allan Ivers 2 MA CUSHLA 7546 18.84 Sharon Grey 4 BLUE AIR 8627 18.49 Leonard Absalom 5 COSMIC HALO 2733 17.99 Allan Ivers 7 SURVIVOR'S GIRL 6774 17.98 Peter Johnston 8 MAY EYE 1725 18.02 Helen Hanson

Race No. 10 Keith Schmitzer Memorial Ht4 4/5… 4:11 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRIDGEY'S BOY 8266 NBT John Crossley 2 EYE FEATURE 7457 NBT Helen Hanson 3 LITTLE CUZZ 1774 18.66 Kane Heuston 4 BOMBER SLOY 7364 18.35 Vincent Cassar 5 GUNNA BE GOOD 1173 18.27 Maureen Campbell 6 SHAKEY KATE 81X1 18.47 Brian Smoothy 7 OPAL TIARA 8646 18.75 Dianne Craig 8 TREMALY JACK 2376 NBT Steven Burgis 9 ELITE KINLOCH 3676 NBT Karl Miller 10 KIKEM KITTY 5764 NBT Jason Carter

Race No. 11 Keith Schmitzer Memorial Ht5 4/5… 4:30 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG REX MULDOON 6157 NBT Julie Laurantus 2 SPIDER MURRAY 2747 17.96 Bruce Mackie 3 TIGER'S SPARK 561 NBT Kim Bates 4 DIANE'S GIFT 2314 18.85 Joanne Willis 5 DARKEST KNIGHT 6566 18.40 Helen Hanson 6 BOKARM MAGGIE 8771 19.28 Gavin Maunder 7 DON'S ROCKET 1253 18.29 Maureen Campbell 8 CHLOE FEZ 4371 19.16 Vincent Cassar 9 KIARNI ROSE 4878 NBT Thomas Roche 10 SHE'S A WHACKER 5824 18.61 Lisa Hutton