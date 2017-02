Greyhound Box Draw For Taree - Saturday, 25 February 2017

Race No. 1 Biggie Small Mobile Coffee Mdn 1:20 PM M event over 392 metres at Taree Of $420 Prizemoney.

1st: $280 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MASKED OUTLAW 7 23.56 Helen Hanson 2 NEVADA QUEEN 27 NBT Richard Milton 3 KAY CEE GEE 7536 NBT Jeanette Roche 4 DIGGER MULDOON 6453 23.19 Julie Laurantus 5 SNEAKY MOVE 7 NBT Paul Roderick 6 STARS TO SHINE 3X22 23.07 John Farrell 7 KARA MEL 36 23.29 Marilyn Turner 8 SHOWTIME BARBIE 3535 23.39 Brian Smoothy 9 BRADERLY 6445 NBT Ricky Bender 10 KIARNI GEORGE 6546 23.49 Thomas Roche

Race No. 2 Town Head Fruit & Veg Mdn 1:39 PM M event over 314 metres at Taree Of $420 Prizemoney.

1st: $280 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOM THE BOMB 462 18.62 Roger Sandes 2 SHOTIBBAR 8743 18.84 Jason Carter 3 WORTH THE CHANCE 5435 19.08 Margaret Wall 4 LUCID 463 19.07 Allan Ivers 5 RENAE'S THYME - NBT Trevor Witt 6 SIR VIVA - NBT Ronald Wright 7 HOLLY AITCH 782 19.00 Vincent Cassar 8 ROWDY MIA - NBT Shane Cartwright 9 POLLY POWER 656 19.15 Brian Smoothy 10 FOR JIM'S SAKE 5778 20.26 Jason Carter

Race No. 3 Supporters Novice 0-1 Stakes 1:58 PM MX event over 537 metres at Taree Of $510 Prizemoney.

1st: $370 2nd: $80 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARNA WINSLOW 6377 32.25 Robert Proctor 2 HAPPY PETRACCA 4763 NBT Barry Austin 3 GOLD TRACEY 5433 NBT Reta Brown 4 PAWS OF WINSLOW 3 31.90 Robert Proctor 5 HOOVER BLU 4376 31.92 Robert White 6 RICARDO VALLEY 2336 NBT Albert Zarb 7 BACK A WHACKER 7887 32.07 Lisa Hutton 8 ANDIE PANDY 42 NBT Ian Rose 9 SHELL MULDOON 865X 33.18 Julie Laurantus 10 DEADLY SPLIT 7464 31.66 Jason Carter

Race No. 4 Mick & Mary Mcguire Stakes 2:17 PM 5 event over 314 metres at Taree Of $570 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 APPETIZER 2725 18.28 Peter Cassar 2 SKETCHY ALLAN 6633 18.48 David Meiers 3 CHASE DELANEY 1711 NBT Steven Baker 4 TO SEE MERRY 7843 NBT Allan Ivers 5 ROB'S RETURN 5581 NBT Andrew Dadd 6 ALLEGRO PICCOLO 1825 18.34 Vincent Cassar 7 GEORGE KELBY 2222 17.92 Darryl Wilson 8 LAVINA 2528 18.27 Hugh Tyndall 9 MAGIC SUNRISE 1784 18.75 Karl Miller 10 SHE'S A WHACKER 8244 18.61 Lisa Hutton

Race No. 5 Midcoast Eggs Stakes 2:36 PM NG event over 392 metres at Taree Of $750 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $150 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DARKEST KNIGHT 5663 22.87 Helen Hanson 2 IN FULL BLOOM 1684 24.10 Brian Smoothy 4 EYE AM SWEET 7285 22.83 Helen Hanson 5 COSMIC HALO 7332 23.34 Allan Ivers 7 ALARMIST 6511 22.28 Barry Coombes 8 SKETCHY FINISH 2441 22.44 Allan Ivers

Race No. 6 Presidents Plate 2:55 PM 4/5 event over 537 metres at Taree Of $610 Prizemoney.

1st: $440 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOMBER SIMPSON 2542 NBT Ricky Bender 2 FRISSY LIZZIE 2146 31.39 Denis Solomon 3 FRAN SANNETTE 4141 31.42 Kevin Brennan 4 LITTLE ASH 5117 31.52 Julie Mcgowan 5 FLYIN' ASH 7651 31.62 Julie Mcgowan 6 DE LA SALLE 2353 NBT Ricky Bender 7 CUNDLE NETTY 5537 31.16 Ronald Wright 8 I'M A ROCKSTAR 2114 NBT Richard Taffe 9 PLAZA PRINCESS 5146 NBT Allan Ivers 10 ROAMING CREEK 4565 31.82 Brendan Behsman

Race No. 7 Keith Schmitzer Memorial Final 4… 3:14 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,200 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG REX MULDOON 1571 18.65 Julie Laurantus 2 SITTING PRETTY 2611 18.22 Paul Roderick 3 OPAL TIARA 6462 18.39 Dianne Craig 4 MIGHTY SHAKEY 71X1 18.28 Brian Smoothy 5 HARRISON WISH 1111 18.05 Larry Croker 6 BRIDGEY'S BOY 2661 18.33 John Crossley 7 OUR CLANCY JACK 4562 18.51 Donald Andrews 8 CASEY SANNETTE 1512 18.03 Kevin Brennan 9 DON'S ROCKET 2532 18.29 Maureen Campbell 10 SON OF MARLOW 6472 18.69 Lisa Hutton

Race No. 8 Local Gbota Stakes 3:33 PM 5 event over 392 metres at Taree Of $570 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPINNER 2571 22.94 Denis Solomon 2 SHAHARAMA 67X2 22.91 Marilyn Turner 3 SASHA FLY HIGH 4122 22.80 Julie Mcgowan 4 SCOTCH NOTCH 3712 22.56 Peter Young 5 MAY EYE 7253 23.58 Helen Hanson 6 FOOTLOOSE ROMEO 3X26 22.59 Natasha Watson 7 GAGAN OH 7432 22.88 Gavin Maunder 8 SPACE DELANEY 1131 NBT Steven Baker 9 SMOKING OAKS 2257 22.94 Richard Taffe 10 HE'S QUICK 1653 22.68 Allan Ivers

Race No. 9 Minett & Wright Removals Stks 3:52 PM 4/5 event over 314 metres at Taree Of $590 Prizemoney.

1st: $420 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DITTO 7865 NBT Jason Carter 2 ELITE KINLOCH 3676 NBT Karl Miller 3 MIGHTY ALICE 7382 18.60 Gavin Maunder 4 SON OF MARLOW 6472 18.69 Lisa Hutton 5 SHOWTIME LUCY 3552 17.97 Brian Smoothy 6 HEZA CARNEGIE 3472 18.49 Allan Ivers 7 CUNDLE JIM 2348 17.80 Michael Mcguire 8 DON'S ROCKET 2532 18.29 Maureen Campbell 9 LOCKY PALUZA 5467 19.00 Hugh Tyndall 10 BOKARM MAGGIE 7715 19.28 Gavin Maunder

Race No. 10 Euchre Point Stakes 4:11 PM 5 event over 314 metres at Taree Of $570 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GUNNA BE GOOD 1733 18.27 Maureen Campbell 2 TOOTHLESS TOBY 7273 18.71 Karl Miller 3 MY MATE BUBBLES 3517 18.95 Mitchell Jobson 4 SHAKEY KATE 1X14 18.47 Brian Smoothy 5 WILLBEE COSMIC 6566 18.43 John Loughran 6 BAZAMATAZ 8555 18.89 Jeanette Roche 7 CLASSY BARCIA 1 NBT Allan Ivers 8 MAGIC MCTIGER 2513 18.37 Helen Hanson 9 CASE MASTER 1587 NBT Geoffery Case 10 MISS WHACKER 1757 19.62 Lisa Hutton

Race No. 11 R. Brandolini Media Services Stk… 4:30 PM 5 event over 392 metres at Taree Of $570 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $100 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WONDERSTONE 5516 23.12 Peter Cassar 2 DIAMOND DELANEY 521 NBT Steven Baker 3 WRECK IT RUBY 8887 NBT Mark Beagan 4 DARE EYE 5261 22.71 Helen Hanson 5 HONDO IMAGE 8715 22.85 Stanley Towers 6 SONIC HIGHWAY 4531 NBT Andrew Dadd 7 KINLOCH COUNTY 4561 23.06 Denis Solomon 8 BLACK NEVADA 8X21 22.97 Richard Milton 9 LOLA'S THUNDER 2532 22.49 Dianne Craig 10 HALF OF THEM 3525 23.04 Mervyn Turner