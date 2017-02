Race No. 4 Ladbrokes Temora To Bulli Ht2 Du… 8:00 PM

NG event over 457 metres at Temora Of $565 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $105 3rd: $60.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 LAST ACTION HERO 5365 27.19 Glenn Schwencke

2 WHO SAID THAT 2143 26.74 Maxwell Mcgovern

3 FANCY GEORGIE 1772 NBT Kevin Oakman

4 MILKY JONES 2165 26.77 Graham Thurkettle

5 BAMBI'S REVENGE 5866 26.40 Bradley Ashton

6 QUITE SUNNY 4251 26.62 Ronald Webb

7 IVY BLUE 6452 27.29 Jeffrey Stedman

8 ELLIE MAY 8414 NBT Wesley Mcdonald

9 MISS WYOMING 83X8 NBT Brian Smith