Greyhound Box Draw For Wentworth Park - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Wentworthpark.com.au Stks 7:28 PM 4/5 event over 520 metres at Wentworth park Of $8,160 Prizemoney.

1st: $5,300 2nd: $1,640 3rd: $1,220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOPPER ROAD 6764 29.80 Caroline Hughes 2 QUEEN AUDREY 5166 29.95 Carole Eaton 3 AISLE TIFI 1368 30.15 Owen Langley 4 RITZA ROSSI 5644 29.75 Mark Gatt 5 CHEVY PRINCE 1141 29.80 Robert Howard 6 METAL MAGIC 5554 30.13 George Borg 7 DAWN MINI 7368 30.05 Keith Pedrana 8 OSTI INFLUENCE 7844 30.25 Ashley Dwyer 9 ZEDSTAR 6676 31.49 Mark Beagan

Race No. 2 Gapnsw.com.au Stakes 7:48 PM FFA event over 520 metres at Wentworth park Of $8,920 Prizemoney.

1st: $5,800 2nd: $1,785 3rd: $1,335. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JIGGLY LEGS 4263 30.10 Charlie Finianos 2 EISENHOWER 2321 29.82 Ruth King 3 ROYAL TURBO 6121 29.88 Glen Mckinley 4 SAWADEE 1483 30.28 John Callaughan 5 WICKED WARRIOR 1111 29.64 Jason Magri 6 MAGIC SPRING 2431 29.86 Noelene Holloway 7 NACHO NELLIE 1333 29.94 Peter Rodgers 8 LOWANNA'S SON 1711 30.18 Sharron Webster

Race No. 3 Ladbrokes Final 5th Grade Series… 8:07 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $8,160 Prizemoney.

1st: $5,300 2nd: $1,640 3rd: $1,220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAUA TO RUSH 24X2 30.31 Jodie Van Enkhuyzen 2 HANSOME JUNIOR 4511 30.19 David Wilkie 3 SRIXON 8771 30.04 Mark Beagan 4 FORESEEABLE 2431 30.35 Ronald Lambert 5 COSMIC BONUS 1311 30.27 Evelyn Harris 6 MISS SPRITELY 3231 30.04 Evelyn Harris 7 TECHNO 2411 30.25 Dean Swain 8 CENTRICO 3231 30.15 Mark Gatt 9 SILVER GRACE 1842 30.35 Frank Cini 10 LEFT POCKET 3672 30.30 Ashley Dwyer

Race No. 4 Sky Racing Stakes 8:28 PM 5 event over 720 metres at Wentworth park Of $7,900 Prizemoney.

1st: $5,135 2nd: $1,580 3rd: $1,185. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FREKEY 7636 42.80 Lindsay Davis 2 GUNNADOO COVE 6224 42.26 John Heard 3 FANTASTIC BEAR 2551 42.15 Jason Fletcher 4 STARZSA SMILING 3215 43.07 Dean Swain 5 BRUSKEY 1884 NBT Lindsay Davis 6 DASHING DAVE 3154 43.24 Brian Smith 7 MY BOY BRODIE 1333 42.24 Trevor Rice 8 MISS FOXY LEE 2112 42.37 Dean Swain

Race No. 5 Ladbrokes Gee Prelude Golden Eas… 8:50 PM 4/5 event over 520 metres at Wentworth park Of $8,160 Prizemoney.

1st: $5,300 2nd: $1,640 3rd: $1,220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHE'S GRAND 4322 30.73 Rodney O'brien 2 SPRITELY DANCER 6622 29.71 Anne Hector 3 GOLDEN ZIPPER 1381 30.46 Natina Howard 4 MEGALODON 2113 29.84 Lynne Aldous 5 BOLERO ICON 7432 30.60 Glen Bayo 6 FLYING MIKAYLA 1232 29.94 Lee Burke 7 BLACK JACK OPAL 1121 NBT Leslie Hudson 8 FULL OF WIND 4333 30.32 Peter Sims 9 OLD BAILEY 7143 29.75 Jodie Lord 10 FASCINATE JASPER 8512 30.70 Noelene Holloway

Race No. 6 Ladbrokes Gee Prelude Golden Eas… 9:15 PM 4/5 event over 520 metres at Wentworth park Of $8,160 Prizemoney.

1st: $5,300 2nd: $1,640 3rd: $1,220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MASTER GAMBLER 6122 30.44 Jason Magri 2 FUSION CRONULLA 1183 30.31 Johannes Vanderburg 3 LARRIKIN'S HAT 1522 30.58 Rita Nicolaou 4 LONG SPRING NECK 6821 30.37 Christopher Carl 5 ZIPPING HONDO 1134 30.18 Darryl Prestwidge 6 CHASER 6323 29.91 Mark Gatt 7 AQUA DRAGON 7735 30.16 Andrew Mulrine 8 ONE THING 1233 29.95 Mary Wright 9 BARNEY BRANN 5118 30.22 Tony Atkins 10 FULL OF RUST 8412 30.25 Allan Manwaring

Race No. 7 Follow Us On Facebook Stks 9:35 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $7,380 Prizemoney.

1st: $4,800 2nd: $1,480 3rd: $1,100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OLD BAILEY 7143 29.75 Jodie Lord 2 LEHIGH MODEL 5246 30.24 Stephen Cleary 3 ROHAN HILL 1111 NBT Jodie Lord 4 VAST 4126 30.27 Lesley Hannaford 5 JOHN DUJRIC 1761 31.19 Marie Burton 6 WAR CRY 1113 NBT Ross Mcdougal 7 BEEGUMBAH RUMBA 6271 NBT Bradley Ashton 8 FULL OF RUST 8412 30.25 Allan Manwaring 9 ZEDSTAR 6676 31.49 Mark Beagan

Race No. 8 Evans & Sons Jewellers Stks 9:52 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $7,380 Prizemoney.

1st: $4,800 2nd: $1,480 3rd: $1,100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YOUNG GUN 5562 30.13 Judith Richardson 2 ZAMBORA CROSS 5121 30.21 Jodie Lord 3 STAR OF IBROX 4243 30.05 William Dance 4 ROCKET'S MUM 6424 30.24 Dean Maniaci 5 BARNEY BRANN 5118 30.22 Tony Atkins 6 CANYA BOUNCE 4631 30.58 Marie Burton 7 KIM'S LOVE 4776 30.26 Keith Pedrana 8 MY BOY RYLAN 7468 30.22 Jodie Lord 9 ZEDSTAR 6676 31.49 Mark Beagan

Race No. 9 @wpgrey On Twitter Stks 10:15 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $7,380 Prizemoney.

1st: $4,800 2nd: $1,480 3rd: $1,100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ADRIAN'S GOLD 7524 30.36 Rita Nicolaou 2 SAVANAKA TWO 1616 NBT John Callaughan 3 NOLLO PROSEQUI 1241 NBT Jodie Lord 4 LEKEY 5417 30.53 Lindsay Davis 5 LEE SECRET 8368 NBT Keith Pedrana 6 NO APOLOGIES 324X 30.40 Jared Della Casa 7 FASCINATE JASPER 8512 30.70 Noelene Holloway 8 LEHIGH LOTTO 5752 31.06 Stephen Cleary 9 ZEDSTAR 6676 31.49 Mark Beagan