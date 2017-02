Greyhound Box Draw For Wentworth Park - Wednesday, 15 February 2017

Race No. 1 Aaa Radiator Specialists Heat1 2… 7:08 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DALE'S JET 7314 30.68 Stuart Hazlett 2 LEFT POCKET 3672 30.30 Ashley Dwyer 3 MAGIC COOKIE 8178 30.21 Darren Sultana 4 WICKED TUNA 3247 NBT Robert Stojanov 5 SURF IN VANE 5532 NBT Michael Clayton 6 WILD TORN BLAZER 3341 30.39 Terry Priest 7 DUGAN'S GUN 7354 30.46 Tom Halley 8 VINTAGE POWER 1242 30.51 Kenneth Chappelow 9 LEE SECRET 8368 NBT Keith Pedrana 10 SHAMUI 7577 NBT Adam Campton

Race No. 2 Evans & Sons Jewellers Heat 1 Bi… 7:28 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING VIXEN 6365 30.02 Owen Langley 2 FULL ON LASS 4675 30.26 Gregory Harborne 3 MIA THREE PEE 1534 30.86 Ross Koppman 4 MARTAM GOLD 2564 30.29 Michael Clayton 5 STEVE'S JEWEL 2243 NBT Lawrence Meteyard 6 HILL TOP BELLE 3122 30.50 Frances Goodwin 7 WOOLAWAY 4753 30.75 Stuart Hazlett 8 SENORITA AVA 8881 NBT Mark Suttle 9 EDIE'S GAME 5456 30.98 John Chapman 10 MOLLY DAWES 6687 30.96 Gregory Katon

Race No. 3 Aaa Radiator Specialists Heat1 2… 7:48 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IKON PARKER 4322 30.53 Stuart Hazlett 2 ACE I AM 5725 30.20 Judith Richardson 3 SESAME STREET 7164 30.56 Mark Gatt 4 RAPID FANTASY 3322 30.86 Tracey Mullin 5 CELEBRATE 3533 30.50 Lorraine Atchison 6 BRAVO IZMIR 7352 31.15 Gregg Mills 7 LARRIKIN'S HAT 1522 30.58 Rita Nicolaou 8 WILD JIMMY 8563 31.04 Terry Priest 9 SHAMUI 7577 NBT Adam Campton 10 LEE SECRET 8368 NBT Keith Pedrana

Race No. 4 Evans & Sons Jewellers Heat 1 Bi… 8:08 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DANISIE 5644 30.76 Christine Proctor 2 SUPERBLY 1447 30.02 Craig Chappelow 3 SWIFT ELLA 1511 30.48 Dean Swain 4 CAITY LOTZ 1636 31.48 Adam Campton 5 FLIGHTY EGYPTIAN 1754 NBT Dawn Garrett 6 MARTINI GIRL 6123 30.63 John Marshall 7 EXCITING 3761 30.60 Lorraine Atchison 8 RUNNER GIRL 7636 30.51 Andrew Groizard 9 KIM'S LOVE 4776 30.26 Keith Pedrana 10 EDIE'S GAME 5456 30.98 John Chapman

Race No. 5 Aaa Radiator Specialists Heat1 2… 8:28 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOLDSTEIN 2231 NBT Mark Bell 2 ADRIAN'S GOLD 7524 30.36 Rita Nicolaou 3 DECLARED BLACK 3477 31.14 Darren Sultana 4 COSMICAL 6341 30.24 Craig Chappelow 5 BELENUS 7658 30.29 Simon Ma 6 BALI BLEE 2236 NBT Subawa Ngurah 7 SLICK OSCAR 7282 30.43 Andrew Drapiewski 8 LIKE ZEUS 1173 30.65 Peter Falas 9 BUDDAKAN 6765 30.59 Phillip Bailey 10 STARBURST BASSY 7767 30.58 Stuart Barron

Race No. 6 Evans & Sons Jewellers Heat 1 Bi… 8:48 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUR GIFT 8318 31.15 Charlie Formosa 2 FAITH TO EXCEL 3711 NBT Patrick Daly 3 SOMETHING NEW 1312 30.08 Denice Warren 4 HEALTH RETREAT 5462 31.57 Darryl Thomas 5 ZIPPING MONTANA 1612 30.51 Ronald Bell 6 DIG DEEP CHEZ 2312 30.59 Les Deguara 7 SILVER GRACE 1842 30.35 Frank Cini 8 FAR A PART 8X25 30.87 Jill Harper 9 JENNEKE 6477 31.39 Shane Pulbrook 10 KIM'S LOVE 4776 30.26 Keith Pedrana

Race No. 7 Aaa Radiator Specialists Heat1 2… 9:08 PM NG event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOUGH GUY FRIDAY 2871 30.87 Simon Gafa 2 WILLIE BLUES 1267 30.49 Denice Warren 3 SPRING SOLOMON 7625 30.72 Noelene Holloway 4 TIGGERLONG RING 6714 30.69 Kevin Keys 5 DIPPED IN INK 6117 NBT Robert Stojanov 6 SAVANAKA TWO 1616 NBT John Callaughan 7 CENTRAL BARK 1143 30.86 Mark Bell 8 KNOCK WAVE 1434 30.34 Darren Sultana 9 STARBURST BASSY 7767 30.58 Stuart Barron 10 BUDDAKAN 6765 30.59 Phillip Bailey

Race No. 8 Goldeneasteregg.com.au Stks 9:25 PM 4/5 event over 520 metres at Wentworth park Of $4,300 Prizemoney.

1st: $2,800 2nd: $860 3rd: $640. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JOKER JAKE 8281 30.36 Ronald Bell 2 TAP OUT AXE 7538 30.11 Rodney Metselaar 3 GOT A MOTOR 5557 30.23 Jodie Lord 4 SLICK SIMZY 1534 30.05 Michael Clayton 5 MY BOY RYLAN 7468 30.22 Jodie Lord 6 TAP OUT SCARLET 8657 30.10 Rodney Metselaar 7 FANTASTIC BLAKE 2521 30.09 Jason Fletcher 8 SPECIFIC 6631 30.15 Mark Gatt 9 MOLLY DAWES 6687 30.96 Gregory Katon

Race No. 9 Gapnsw.com.au Stakes 9:48 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BROTHER SOX 6535 30.31 Darren Sultana 2 COMBINED EFFORT 4252 30.61 Mark Wilcox 3 EXTERMINATOR 7253 30.01 Beverley Sloan 4 JET READY 6275 30.12 Annette Fleming 5 FLYING POINT 5711 30.01 Geoffrey Sattler 6 FANCY TEE 5656 NBT Keith Pedrana 7 KIM'S LOVE 4776 30.26 Keith Pedrana 8 ASTON CRUZ 6714 NBT Geoffrey Grimwood 9 MOLLY DAWES 6687 30.96 Gregory Katon