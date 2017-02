Greyhound Box Draw For Wentworth Park - Wednesday, 22 February 2017

Race No. 1 Wentworthpark.com.au Stakes 7:07 PM 4/5 event over 520 metres at Wentworth park Of $4,300 Prizemoney.

1st: $2,800 2nd: $860 3rd: $640. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STARBURST BASSY 7676 30.58 Stuart Barron 2 ACE I AM 7254 30.20 Judith Richardson 3 STAR OF IBROX 2437 30.05 William Dance 4 AQUA DRAGON 7355 30.16 Andrew Mulrine 5 YOUNG GUN 5622 30.13 Judith Richardson 6 MASTER GAMBLER 1223 30.44 Jason Magri 7 VAST 1265 30.27 Lesley Hannaford 8 SUPERBLY 4474 30.02 Craig Chappelow

Race No. 2 Gosford To Wenty Final Gosford -… 7:25 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $5,075 Prizemoney.

1st: $3,300 2nd: $1,015 3rd: $760. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOWLIN' SPINNAZ 6511 NBT Andrew Crouch 2 BIG BUTTERS 1411 NBT Andrew Crouch 3 MYRNIONG ANGEL 1122 NBT David Lewis 4 PACKED CHEVY 7342 30.72 Ernest Borg 5 SKETCHY AMBER 7431 NBT Andrew Bell 6 BLACK JACK OPAL 1216 30.97 Leslie Hudson 7 EZY MOVER 1123 30.54 Ian Darcey 8 GREYSYND KEZZ 2342 30.64 Barry Yates 9 COACHELLA 8736 30.80 Antonio Teofilo 10 SUBLIME STYLE 6144 NBT Frank Power

Race No. 3 Ladbrokes.com.au 1-4win Stks 7:46 PM NG event over 720 metres at Wentworth park Of $5,075 Prizemoney.

1st: $3,300 2nd: $1,015 3rd: $760. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUR SAPPHIRE 8854 42.71 George Brodie 2 WINSOME SNIPER 3536 43.03 Denis Hogan 3 FREKEY 6364 42.80 Lindsay Davis 4 PRINCE OF MARBLE 2564 43.69 Mervyn Buckley 5 EUROGUN 1417 NBT Aaron Williams 6 FUGUE 4752 43.01 Kayla-jane Coleman 7 YOU GO BOSS 4233 43.40 Jeffrey Eaton 8 UNLOVABLE 8846 NBT Carly Absalom

Race No. 4 Ladbrokes Supports #thedogs Stks 8:08 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOLERO ICON 4328 30.60 Glen Bayo 2 SAVANAKA TWO 1671 30.33 John Callaughan 3 SPRING SOLOMON 2581 30.37 Noelene Holloway 4 DUGAN'S GUN 3544 30.46 Tom Halley 5 EXTERMINATOR 2536 30.01 Beverley Sloan 6 VINTAGE POWER 2425 30.51 Kenneth Chappelow 7 ZIPPING VIXEN 3654 30.02 Owen Langley 8 MARTAM GOLD 5647 30.29 Michael Clayton

Race No. 5 Maiden Pt's March 7 Stks 8:26 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEHIGH MODEL 2463 30.24 Stephen Cleary 2 FEATURES 2785 30.76 Scott Kelly 3 NANA ROAD 3437 30.64 Mark Bell 4 LAST LINE 7451 30.85 Louise Mcgee 5 BEEGUMBAH RUMBA 2714 30.61 Bradley Ashton 6 MRS. MOONCLAY 2588 30.90 Christopher Kedwell 7 EXPLOSIVE ALLY 1122 30.45 George Tyrpenou 8 COMBINED EFFORT 2523 30.61 Mark Wilcox

Race No. 6 Goldeneasteregg.com.au Stks 8:47 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNITE PARTY 3651 30.54 Kenneth Cheetham 2 KISSING CARTER 8134 30.59 Kenneth Cheetham 3 SMART ASK 2682 NBT Lesley Hannaford 4 MERLIN'S ROCKET 2278 30.27 Keith Stanley 5 JODY FLY 3434 30.38 Barbara Katon 6 LUTIGER 4312 30.33 Shaun Evans 7 MYRNIONG BLASTER 1347 30.57 Mario Azzopardi 8 LAST GIFT 1616 31.20 Graeme Hughes

Race No. 7 Aaa Radiator Specialists Stks 9:06 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SURF IN VANE 5327 31.32 Michael Clayton 2 LIKE ZEUS 1736 30.65 Peter Falas 3 WAHWAH TIGGY 5247 30.21 Scott Goodger 4 STARBURST SAM 2853 30.72 Stuart Barron 5 BUGATTI SNIPPER 4837 NBT Jacqueline Davis 6 BUDDAKAN 7652 30.59 Phillip Bailey 7 DIG DEEP CHEZ 3124 30.59 Les Deguara 8 CAITY LOTZ 6367 31.48 Adam Campton

Race No. 8 Gapnsw.com.au Stakes 9:25 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOOMWAH 8724 NBT Scott Goodger 2 BUGATTI CRUZ 5268 30.82 Jacqueline Davis 3 MELLENIA JO JO 8654 30.65 Jamie Saunders 4 COACHELLA 8736 30.80 Antonio Teofilo 5 SHAMUI 7577 NBT Adam Campton 6 GOLDSTEIN 2314 30.60 Mark Bell 7 JIMARY GIZMO 3361 NBT Rob Tyler 8 JUST CHILLING 6854 31.58 Bradley Ashton

Race No. 9 Ladbrokes Appreciation Stks 9:45 PM FFA event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MELAN 3664 30.42 Sam Sultana 2 SLICK SIMZY 5344 30.05 Michael Clayton 3 FLYING MIKAYLA 2324 29.94 Lee Burke 4 SIX SENSE 2132 30.25 Loretta Rice 6 MAGIC SPRING 4314 29.86 Noelene Holloway 7 RUBELLY MAGIC 1513 30.12 Rodney O'brien 8 ROYAL TURBO 1213 29.88 Glen Mckinley