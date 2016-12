Greyhound Box Draw For Wentworth Park - Wednesday, 28 December 2016

Race No. 1 This Is Our Run Heat 1 5th Grade… 7:08 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC GUNNER 4634 30.92 Simon Rhodes 2 GEORGE BANNER 6238 31.20 Allan Stewart 3 WARRIOR PRINCESS 4185 30.75 Allan Woods 4 BLACK JU JU 4131 NBT Robert Howard 5 WANT IT MORE 1626 31.17 Frank Hurst 6 BROWZA BOB' 5521 NBT Christopher Cathcart 7 DEE DEE KAY 2712 30.69 Kerry Drynan 8 KNOCK WAVE 2163 30.66 Darren Sultana 9 WHERE'S PENNY 8671 30.56 Shawn Wilkinson 10 IRON MOUNTAIN 8638 30.83 Mark Arncliffe

Race No. 2 This Is Our Run Heat 2 5th Grade… 7:28 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MACQUARIE MIST 5515 NBT James Porter 2 MAGIC COOKIE 4424 30.91 Darren Sultana 3 PANEL BEATER 3313 31.28 Garry Edwards 4 EL GRAND DEMON 4153 31.05 Warwick Brown 5 MASHUP LAD 8417 31.04 Allan Woods 6 HOLD YA BREATH 2235 NBT Matthew Bourne 7 DUGAN'S GUN 4335 30.58 Tom Halley 8 TEE TANGA 8433 31.06 Maureen Sharman 9 MAGIC WINGS 8765 31.43 Doreen Drynan 10 KINLOCH HILL 6662 NBT Shane Hill

Race No. 3 This Is Our Run Heat 3 5th Grade… 7:46 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EQUAL BEN 3834 30.39 John Buttsworth 2 FLYING POINT 2241 30.92 Geoffrey Sattler 3 SESAME STREET 1488 31.23 Mark Gatt 4 BLACK JILLAK 1833 30.70 Darren Sultana 5 DYNA NERF 2415 30.63 Simon Rhodes 6 AGENT KADE 2537 31.32 Robert Blakely 7 KAVA FANCY 7866 31.01 Robert Hancock 8 JERRY CAN 6325 30.71 James Porter 9 KINLOCH HILL 6662 NBT Shane Hill 10 JOHN DUJRIC 4778 31.19 Marie Burton

Race No. 4 This Is Our Run Heat 4 5th Grade… 8:07 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COMBUSTION 1622 NBT Barry Riccio 2 VINCE FAWN 2115 30.57 Neil Staines 3 KEONA 21X1 NBT Jamie Hawkins 4 JAY TEE PEE 7212 30.43 Darren Sultana 5 PEARL'S LEGACY 5632 30.41 Kim Hyde 6 JABATRAN 7761 NBT Allan Laverty 7 DYNA OVERT 6227 NBT Simon Rhodes 8 WINSOME SNIPER 4314 30.77 Denis Hogan 9 HOT AN FANCY 5177 NBT Peter Parker 10 ROCK SISTER 5876 30.12 Glen Mckinley

Race No. 5 Aaa Radiator Specialists Stks 8:25 PM 4 event over 520 metres at Wentworth park Of $4,300 Prizemoney.

1st: $2,800 2nd: $860 3rd: $640. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC RHINO 1422 29.97 David Duncan 2 SPECIFIC 1535 30.15 Mark Gatt 3 BLUE MCQUEEN 6172 30.18 Shane Hill 4 GOLDEN ZIPPER 2211 30.46 Natina Howard 5 OCHRE KEROMA 5633 30.43 Debbie Flint 6 LITTLE HIGH 7358 29.92 Robert Hancock 7 DEFAULTER 3575 30.08 Justin King 8 VERY CHOOSY 5513 30.18 Frank Hurst

Race No. 6 Racing Friday This Week Stakes 8:47 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOWEVER HUMBLE 5363 30.34 Doreen Drynan 2 TULLABUNG ROCK 1774 29.86 Neil Staines 3 SUPERBLY 3232 30.02 Craig Chappelow 4 MYSTAGOGY 3472 30.13 George Borg 5 CANYA BOUNCE 7232 30.58 Marie Burton 6 BLACK INK 8188 30.20 Glen Mckinley 7 RICKY BOY 6666 30.39 Keith Pedrana 8 UNI STUDENT X176 30.08 Mark Gatt 9 JIGGLY LEGS 8573 30.10 Charlie Finianos 10 MAGIC WINGS 8765 31.43 Doreen Drynan

Race No. 7 Ladbrokes Appreciation Stks 9:05 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROJO BONITO 2556 30.29 Matthew Flint 2 LONE SNIPER 1516 30.55 Peter Akers 3 PAYOTE 1455 30.45 Michael Hooper 4 HARDAWAY ALTEVA 4672 30.88 Ronald Marsden 5 NATURAL SWIPER 1344 30.14 Robert Manowski 6 BOO FIGHTERS 8663 30.50 Christine Proctor 7 MISS MONEY MAY 1315 31.17 Trent Anderson 8 VINTAGE POWER 2112 30.68 Kenneth Chappelow 9 SKETCHY 3788 30.65 Allan Ivers 10 IRON MOUNTAIN 8638 30.83 Mark Arncliffe

Race No. 8 This Is Our Run Heat 5 5th Grade… 9:25 PM 5 event over 520 metres at Wentworth park Of $3,840 Prizemoney.

1st: $2,500 2nd: $760 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRINCE ZESTA 4446 30.06 Geoffrey Grimwood 2 NAUGHTY NATHAN 3234 31.00 Neville Brown 3 WALLY WANDERER 6412 31.27 Karen Midson 4 COMBINED EFFORT 1432 30.77 Mark Wilcox 5 LINI DANCO 2232 30.56 Anthony Messina 6 IRISH LEDGEN 3767 30.59 Barry Burnet 7 ZALI MAGIC 5156 30.87 Simon Rhodes 8 CELEBRATE 1332 30.50 Lorraine Atchison 9 SKETCHY 3788 30.65 Allan Ivers 10 HOT AN FANCY 5177 NBT Peter Parker

Race No. 9 Evans & Sons Jewellers Stakes 9:45 PM 3/4 event over 520 metres at Wentworth park Of $4,610 Prizemoney.

1st: $3,000 2nd: $920 3rd: $690. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MACK TUX 1117 29.87 Bruce King 2 TOD TANGA 2151 30.22 Maureen Sharman 3 TOPPER ROAD 3666 29.80 Caroline Hughes 4 EISENHOWER 4341 30.01 Ruth King 6 MAGIC LACE 3624 30.06 Doreen Drynan 7 GOOD ODDS REGINA 2584 30.02 Frank Hurst 8 CHEVY PRINCE 1127 29.80 Robert Howard