Race No. 6 Sky Racing 8:25 PM

5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 SMASHNIAK CLASS 8824 30.32 George Kadniak

2 ONE IN SIX 2155 31.19 Gary Keep

3 FROSTY BROWN 3537 31.07 Renald Attard

4 JACOBY RAIDER 4444 30.47 Raymond Burman

5 PAW DIDEMIS 6554 30.64 Dianna Buxton

6 FABULOUS CYNDIE 7851 30.26 John Conlon

7 BENTAXLE 5727 30.81 Felicia Guymer

8 KIALLA 7445 30.70 Michael James

9 IZZY ELECTRIC 5757 30.50 Noel Murdoch