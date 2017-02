Greyhound Box Draw For Albion Park - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Ubet - The New Tab 6:42 PM M event over 520 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG BAD BOB 23X NBT George Clegg 2 PING LING 5322 30.67 Terry Lockhart 3 ARABIAN GO GO 6646 31.75 Brent Kline 4 LITTLE LUCY 23 NBT Steven Scott 5 ARABIAN GO DANI 5565 31.26 Brent Kline 6 NAVIGATION 563 30.80 Terry Lockhart 7 WAIKARIE NOEL - NBT Brian Baker 8 EMBER FLARE 3742 31.11 Peter Cauchi 9 BINERAY BOY 2424 30.87 Jan Warner 10 AMUS UNLEASHED 6638 31.52 Kevin Forrester

Race No. 2 Garrard's Horse And Hound 7:01 PM NOV event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VINAKA WYCE 7316 30.97 Terry Lockhart 2 SWIFT DUAL 3318 30.86 Noel Vohland 3 BITTEN BYE 1535 30.60 Andrew Monaghan 4 RUN CHUCK RUN 4317 NBT Warren Scannella 5 BELVEDERE BABE 5346 30.74 Colin Hamilton 6 SONIC THUNDER 617 30.48 Frank Hancock 7 DUDE PERFECT 2334 30.78 Gary Keep 8 STANKY LEG 2256 30.39 Peter Cauchi 9 ZILLIE BEAN 5344 30.82 John Edwards 10 KAPPA NU 2254 30.73 Gary Keep

Race No. 3 Glen Gallon @ Stud 7:21 PM R/W event over 600 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUMMER'S PRANCER 1433 35.74 Thomas Lowe 2 PIZARRO 6232 35.62 Adam Whitmore 3 ABBY NORMAL 3155 35.96 Robert Peschke 4 THURSDAY WISH 5722 NBT Brian Baker 5 SORRENTO 2553 35.69 Michael Brauer 6 LITTLE MISS SHOW 3428 NBT Tony Apap 7 IMA RUNAWAY 8724 36.07 Raymond Burman 8 TREBLIG LUCIA 7727 34.93 Garry Gilbert 9 UNIQUE KALEESI 5347 35.66 Douglas Gladman 10 LIL'S ROSE 4555 35.33 John Edwards

Race No. 4 Clint's Caravan Warehouse 7:43 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMO TRAV 6763 30.48 William Elson 2 INVAR STAR 5453 30.57 Claude Dacey 3 QUINTASTIC 3652 30.56 Darryl Mcgrath 4 UNIQUE GHOSTY 6582 30.29 Douglas Gladman 5 SANDAVE BELLAIRE 7683 30.44 Wayne Andrews 6 ALPHA HECTOR 8762 30.87 Keith Donaldson 7 BEACH FRONT 8442 30.35 Roan Enright 8 ROMAN ARMOUR 2352 30.48 Beverley Chappell 9 NEW ABODE 5862 NBT Michael Boody 10 AWESOME WILLS 2645 31.12 Gary Keep

Race No. 5 Brisgreys.com 8:05 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GRAND PRIX DRYVA 1221 30.30 Andrew Monaghan 2 EMMA'S MAGIC 5612 30.35 William Elson 3 ROAD TO FLAME 2115 NBT Terry Guymer 4 NEEKY'S WAY 1143 NBT Glenda Dart 5 SMART MARLOW 2443 30.42 Raymond Burman 6 PLUM JAM 4451 30.21 Ned Snow 7 SMACK DAB 2X72 30.18 Peter Ruetschi 8 DOLLAR AND CENT 1445 30.36 Jeanette Cauchi 9 HARA'S BUNDY 5684 30.42 Darren Titmarsh 10 KORONG 3778 30.38 Michael James

Race No. 6 Sky Racing 8:27 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VIKING BUDDY 3124 30.48 Claude Dacey 2 GOTCHA CHA CHA 5135 30.41 Tony Zammit 3 COSMO BILL 1841 30.27 William Elson 4 POWER JET 2241 30.44 Darren Titmarsh 5 SURE YOU CAN 5583 30.34 Peter Ruetschi 6 CHILLED HEAT 5143 30.23 Kevin Ellis 7 AVAMAY 2115 30.94 Colin Curtis 8 MAGIC HORNET 1154 30.01 Raymond Burman 9 CLASSY CHURCHIE 8557 30.44 Noel Murdoch 10 THROTTLE ON 3785 30.92 Michael Edwards

Race No. 7 Fb.com/brisgreys 8:45 PM 3/4 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DOWN SIZED UP 7611 30.25 Tony Zammit 2 ANGELIC MISS 2646 30.17 Darren Titmarsh 3 MY SPRITE 8567 30.15 Darryl Mcgrath 4 CAPTAIN LOUIE 5113 30.44 Raymond Burman 5 KAZEKO 3415 30.25 Darryl Mcgrath 6 MASTER CHA CHA 2546 29.97 Noel Murdoch 7 CEASER DE KAHN 2338 30.09 Glenda Dart 8 WAY OF SHADOWS 5171 30.31 Kelli Olsen 9 UNIQUE MOTIVE 6537 30.39 Douglas Gladman

Race No. 8 Sulzanti @ Stud 9:07 PM 1/2 event over 520 metres at Albion park Of $2,340 Prizemoney.

1st: $1,638 2nd: $468 3rd: $234. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NOOREE DESSA 4656 29.97 Christopher Kadniak 2 EVIE'S ANGEL 1723 30.07 Noel Murdoch 3 WAIKARIE MAGIC 8547 30.02 Brian Baker 4 MASTER CORSAIR 4172 30.12 Sidney Goodwin 5 ZABDON FERRARI 1216 29.61 Tony Brett 6 EL CHAD 2183 29.96 Brad Yates 7 PREMIER JET 2427 29.97 Craig Hazelgrove 8 MACNIVEK 2143 29.97 Kevin Ellis

Race No. 9 Box 1 Photography 9:28 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SO KAWAII 8415 30.50 Darryl Mcgrath 2 CYN'S MAGIC 4152 30.30 William Elson 3 FABULOUS CYNDIE 7851 30.26 John Conlon 4 MADAM LOOPSY 5241 30.75 Raymond Burman 5 BARBARA BENZ 3311 NBT Nina Uhrhane 6 RANGER DANGER 4112 30.79 George Clegg 7 LION EAGLE 8511 NBT Brian Baker 8 COME TOGETHER 6728 30.19 Tony Apap 9 IZZY ELECTRIC 5757 30.50 Noel Murdoch 10 CUPPA TEA KIWI 7778 30.53 Michael Boody