Greyhound Box Draw For Albion Park - Monday, 27 February 2017

Race No. 1 Ubet - The New Tab 6:43 PM M event over 520 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG BAD BOB 23X3 31.02 George Clegg 2 ICONIC BEACH 245 30.43 Steven Scott 3 AMUS UNLEASHED 6387 31.52 Kevin Forrester 4 BINERAY BOY 4246 30.87 Jan Warner 5 DONNY'S BEACH 34 NBT Steven Scott 6 LITTLE LUCY 232 31.01 Steven Scott 7 APACHE BROOK 34 NBT Scott Gould 8 GALWAY KITE 6853 NBT Kevin Galloway 9 ELLA GRACIA 5 NBT Jeff Crawford 10 LONESOME HERO 5 30.98 Sandra Hunt

Race No. 2 Garrard's Horse & Hound 7:05 PM NOV event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARRY'S PLACE 3168 31.25 Serena Lawrance 2 FROSTY BROWN 3763 31.07 Renald Attard 3 WAIKARIE NOEL 1 30.87 Brian Baker 4 KLOMPUS 3386 30.66 Serena Lawrance 5 KAPPA NU 2254 30.73 Gary Keep 6 ELLA'S LOLLIEPOP 5626 31.12 Elizabeth Griffin 7 LOZZA'S TROUBLE 2625 30.42 Dean Turley 8 COWGIRL LUCY X718 30.98 Raymond Burman 9 DUDE PERFECT 3346 30.78 Gary Keep

Race No. 3 Glen Gallon @ Stud 7:28 PM R/W event over 600 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IMA RUNAWAY 7246 36.07 Raymond Burman 2 EMMA'S MAGIC 6122 NBT William Elson 3 WISH YOU WILL 8377 36.04 Peter Ruetschi 4 THURSDAY WISH 7221 35.73 Brian Baker 5 UNIQUE KALEESI 3473 35.66 Douglas Gladman 6 PIZARRO 3262 35.62 Adam Whitmore 7 SUMMER'S PRANCER 4334 35.74 Thomas Lowe 8 LIL'S ROSE 4555 35.33 John Edwards

Race No. 4 Clint's Caravan Warehouse 7:51 PM 4/5 event over 600 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOUDINI HI 8478 35.48 Peter O'reilly 2 GUNNA WINK 6167 35.43 Beryl Green 3 CIGAR SAM 5325 35.18 Craig Schmidt 4 DREAM BLASTER 4X84 NBT Raymond Burman 6 GELANTIPY GOLD 4856 35.32 Selena Zammit 7 PENULTIMATE 8246 35.40 Casey Dargusch 8 NOOREE DESSA 6563 34.93 Christopher Kadniak

Race No. 5 Brisgreys.com 8:15 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHOES TO FILL 3511 30.17 Terrence Auckram 2 FROSTY ZERO 8628 30.60 Renald Attard 3 STILL COUNTING 4453 30.34 Sheryl Clark 4 KIALLA 5225 30.70 Michael James 5 ALLPA MAMA 3565 NBT Adam Whitmore 6 CYN'S MAGIC 1521 30.30 William Elson 7 SPORTFAN 8522 30.42 Raymond Burman 8 REFLECTED 4223 30.25 Steven Scott 9 GUNNADOO REV 1565 29.94 Selena Zammit 10 WITHOUT FAIL 7566 30.28 Gregory Brennan

Race No. 6 Sky Racing 8:35 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAGIC HORNET 1545 30.01 Raymond Burman 2 COOKIE NO CREAM 2321 30.42 John Quarman 3 CASH EXPLOSION 8421 30.84 Dean Turley 4 ZAFONIC DANCER 4464 30.38 Troy Okamura 5 POWER JET 2417 30.44 Darren Titmarsh 6 SO KAWAII 1515 30.50 Darryl Mcgrath 7 ARDEN STREET 5242 30.31 Serena Lawrance 8 COSMO BILL 8414 30.27 William Elson 9 GUNNADOO REV 1565 29.94 Selena Zammit 10 WITHOUT FAIL 7566 30.28 Gregory Brennan

Race No. 7 Fb.com/brisgreys 8:58 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHERE'S TEJAY 4351 30.77 Travis Elson 2 PLENTY OF PUNCH 8737 30.40 Dean Turley 3 COSMO TRAV 7631 30.48 William Elson 4 RANGER DANGER 1122 30.63 George Clegg 5 CLASSY CHURCHIE 8557 30.44 Noel Murdoch 6 AWESOME WILLS 2645 31.12 Gary Keep 7 UNIQUE GHOSTY 8266 30.29 Douglas Gladman 8 COPPER LIGHT 5542 30.70 Elizabeth Griffin 9 GUNNADOO REV 1565 29.94 Selena Zammit 10 WITHOUT FAIL 7566 30.28 Gregory Brennan

Race No. 8 Sulzanti @ Stud 9:21 PM 3/4 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY SPRITE 6747 30.15 Darryl Mcgrath 2 PUNCH RIGHT OUT 2132 30.35 Dean Turley 3 ALOTA AMY 1228 30.09 Kenneth Mackenroth 4 VIKING BUDDY 2421 30.48 Claude Dacey 5 ANGELIC MISS 6465 30.17 Darren Titmarsh 6 WAY OF SHADOWS 7163 30.31 Kelli Olsen 7 DON'T WEAKEN 1167 30.24 Scott Gould 8 MASTER CHA CHA 5464 29.97 Noel Murdoch 9 MUMMA'S HOPE 7666 30.09 Travis Elson

Race No. 9 Box 1 Photography 9:38 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALPHA HECTOR 6262 30.87 Keith Donaldson 2 INVAR STAR 5343 30.57 Claude Dacey 3 FLASH VENTURE 8868 30.32 Raymond Burman 4 FABULOUS CYNDIE 8514 30.26 John Conlon 5 IZZY ELECTRIC 5757 30.50 Noel Murdoch 6 SKY BOND 7645 NBT Amy O'reilly 7 WHERE'S CODY 5312 30.73 Travis Elson 8 PAW DIDEMIS 5544 30.64 Dianna Buxton 9 GUNNADOO REV 1565 29.94 Selena Zammit 10 WITHOUT FAIL 7566 30.28 Gregory Brennan