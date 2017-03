Greyhound Box Draw For Albion Park - Monday, 6 March 2017

Race No. 1 Glasshouse Greyhound Sporting Cl… 6:41 PM MH event over 520 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VISIGOTH 27 NBT Gary Friend 2 APACHE BROOK 346 30.93 Scott Gould 3 MAJAK BENZ 6 NBT Nina Uhrhane 4 PAUA TO LAUNCH 37 NBT Gary Mackay 5 SCIPIO AFRICANUS 5228 NBT Darren Russell 6 CORONARY CLOUD - NBT Mathew Reid 7 GALWAY KITE 8537 31.20 Kevin Galloway 8 LONESOME HERO 5 30.98 Sandra Hunt 9 AGENDA 5564 NBT Claude Dacey 10 EMBER FLARE 2865 31.11 Peter Cauchi

Race No. 2 Garrard's Horse And Hound Maiden… 7:06 PM MH event over 520 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FRIENDZ 35 NBT Gary Mackay 2 CYCLONE BARCI 386 NBT Reg Hazelgrove 3 ELUSIVE WATCH 2324 NBT Dean Turley 4 ICONIC BEACH 2453 30.43 Steven Scott 5 BASHFUL CLOUD - NBT Mathew Reid 6 BIG BAD BOB 3X32 30.25 George Clegg 7 PANTHER CLOUD - NBT Mathew Reid 8 ELLA GRACIA 5 NBT Jeff Crawford 9 MYONA MORPHEUS 75 NBT Sean Galloway 10 BONKNOCKA LASS 457 30.92 Barry Dull

Race No. 3 Glen Gallon @ Stud 7:24 PM NOV event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CYNO STEIN 8426 30.43 Robert Essex 2 ALPHA ZEPHYR 1762 NBT Jim Heddles 3 LODGEMENT 21 NBT Steven Scott 4 STANKY LEG 6236 30.36 Peter Cauchi 5 PEPPER BEACH 2452 30.83 Amy O'reilly 6 DUDE PERFECT 3463 30.78 Gary Keep 7 CHOC LATTE CLOUD 321 NBT Glenn Smith 8 SAY GOOD DAY 1842 30.51 Gary Keep 9 AUSSIE DIAMOND 1656 30.29 Raymond Burman 10 CYNO ROSE 8777 31.05 Robert Essex

Race No. 4 Clint's Caravan Warehouse 5th Gr… 7:47 PM 5H event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SINGLETON 5831 30.46 Juanita Linnan 2 RANGER DANGER 1223 30.63 George Clegg 3 MILLION DOLLAR 4751 30.47 Jeanette Cauchi 4 BARBARA BENZ 3116 31.24 Nina Uhrhane 5 NEEKY'S WAY 4312 30.15 Glenda Dart 6 SHOES TO FILL 5112 30.17 Terrence Auckram 7 STILL COUNTING 4533 30.34 Sheryl Clark 8 EMMA'S MAGIC 1221 30.35 William Elson 9 CASH EXPLOSION 4214 30.84 Dean Turley 10 SOLTADOR 5715 NBT Mathew Reid

Race No. 5 Brisgreys.com 5th Grade H 8:08 PM 5H event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WILDASH SEMI 3165 30.28 Bob Giltinan 2 SUMMER QUAYS 7842 30.66 Beverley Chappell 3 ONE DOLLAR 5151 30.39 Jeanette Cauchi 4 SPARE CASH 4111 NBT John Dart 5 CHARRUA 1431 30.33 Gary Friend 6 PAW DIDEMIS 5442 30.64 Dianna Buxton 7 COSMIC CAPERS 3612 30.53 Colin Fry 8 CHANEL BENZ 4121 30.46 Nina Uhrhane 9 COSMO TRAV 6317 30.48 William Elson 10 INVAR STAR 4354 30.57 Claude Dacey

Race No. 6 Sky Racing 5th Grade H 8:29 PM 5H event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOZZA'S TROUBLE 6251 30.42 Dean Turley 2 ROMAN ARMOUR 52X1 30.48 Beverley Chappell 3 GEMMA BENZ 2115 30.38 Nina Uhrhane 4 ALPHA HECTOR 6271 30.69 Keith Donaldson 5 HARA'S BUNDY 6842 30.42 Darren Titmarsh 6 TAIL GATE 8211 30.23 Tom Tzouvelis 7 SHOT CLOCK 1111 30.29 Terrence Medcalf 8 KINGSBRAE CHOOKY 2443 NBT John Dart 9 COSMO BILL 4145 30.27 William Elson 10 SO KAWAII 5158 30.50 Darryl Mcgrath

Race No. 7 Fb.com/brisgreys 8:46 PM 5 event over 600 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GUNNADOO REV 5651 NBT Selena Zammit 2 DUSKY SILK 4625 NBT Tom Tzouvelis 3 ANOTHER HASSLER 3334 35.03 Dean Turley 4 DUSTY WAY 2225 35.58 Reg Hazelgrove 5 MAGIC HORNET 5457 NBT Raymond Burman 6 KIKEM STORMY 6746 35.98 Tom Tzouvelis 7 GUNNA WINK 1677 35.43 Beryl Green 8 PLENTY OF PUNCH 7375 NBT Dean Turley

Race No. 8 Sue Burley Memorial 9:07 PM 3/4 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEC'S DIAMOND 1216 30.14 Rebecca Franks 2 PUNCH RIGHT OUT 3233 30.35 Dean Turley 3 BIRKDALE BANDIT 2522 30.37 Lee Wylie 4 POWER JET 4171 30.44 Darren Titmarsh 6 VIKING BUDDY 2162 30.48 Claude Dacey 7 MY SPRITE 4781 30.15 Darryl Mcgrath 8 ANGELIC MISS 4658 30.17 Darren Titmarsh

Race No. 9 Box 1 Photography 9:23 PM R/W event over 600 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THUNDER OF FIRE 5326 NBT Marion Goodwin 2 THURSDAY WISH 2213 35.73 Brian Baker 3 WAY BEFORE YOU 7443 35.41 Craig Mcphee 4 PIZARRO 6282 35.51 Adam Whitmore 5 WITHOUT FAIL 5665 NBT Gregory Brennan 6 DREAM BLASTER X844 35.59 Raymond Burman 7 UNIQUE KALEESI 4734 35.66 Douglas Gladman 8 IMA RUNAWAY 2465 35.98 Raymond Burman