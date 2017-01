Race No. 4 Glen Gallon @ Stud 7:37 PM

5 event over 520 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 QUINTASTIC 6135 NBT Darryl Mcgrath

2 HARA'S STORM 5242 30.56 Mike Stephenson

3 GAGAN CEE JAY 2237 30.92 Renald Attard

4 VIKING BUDDY 1573 30.80 Claude Dacey

5 WISH YOU WILL 3273 30.33 Peter Ruetschi

6 LOOK THE PART 6342 NBT Peter Ruetschi

7 SANDAVE BELLAIRE 6244 30.44 Wayne Andrews

8 WAY OF SHADOWS 6531 30.51 Kelli Olsen

9 CAN OF SPRITE 7247 30.23 Michael Brauer