Greyhound Box Draw For Albion Park - Sunday, 12 February 2017

Race No. 1 Ubet - Download The App 5:02 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEHAVE YOURSELF 7 20.77 Brodie Prater 2 INDIANA BENZ 27 NBT Beverley Beesley 3 SMASHNIAK ROCKS - NBT Christopher Kadniak 4 HARBOUR DRIVE 24 19.37 Michael Dunner 5 GIGGLING OAK - NBT Wayne Crick 6 IRON MONARCH 3 19.63 Keith Boan 7 BUNDY CUTTER - NBT Christopher Riordon 8 GALWAY BLUEBIRD 3835 20.56 Kevin Galloway 9 MINTY FRESH 8 NBT Mick Emery 10 BLACK KOALA 67 20.04 Steve Woods

Race No. 2 Zillmere Sports Club 5:20 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROAD CAM 773 19.58 Terry Guymer 2 TYSON'S FANTASY 22 19.51 Travis Elson 3 PINK COLLISION 637 19.46 James Gallaway 4 LIL MISS PINKY - NBT Renald Attard 5 OLD MATE KICK 4 NBT Mick Emery 6 BLUE GIRL BLUE - NBT Steve Woods 7 SMASHNIAK WINX 8 NBT Christopher Kadniak 8 CECIL BENZ 27 19.56 Keith Boan 9 VITE NOIR 8 NBT Garry Kamp 10 WEE REMI 64 NBT John Gardiner

Race No. 3 Garrard's Horse & Hound 5:48 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STUEY 6 NBT Alex Green 2 FACEY - NBT Samuel Dart 3 QUICK FOOT 4 NBT Mick Emery 4 JUST FROSTY 8734 19.67 Travis Elson 5 KINDA HOT - NBT Christopher Riordon 6 JUST LIKE YAZZA - NBT Ashley Bock 7 SAGE OF OMAHA - NBT Patrick Lavis 8 TOOTSWEET 6366 19.73 Eric Honeyman 9 FLYING COMET 45 19.84 Keith Boan 10 DEMOLISHMENT 66 19.87 James Gallaway

Race No. 4 Glen Gallon @ Stud Maiden F 6:07 PM MF event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PINK IMPACT 81 19.08 James Gallaway 2 NOT FAR ZUESS 52 19.49 Brett Hastie 3 WESTMEAD DAFFIE 4352 19.41 Cecil Druery 4 LUCKY WISH 2 19.52 Gary Friend 5 LOGAN COUNTY 1 19.34 Peter Evans 6 STAR RING 623 19.59 Gary Friend 7 SALUDOS 633 19.59 Tom Tzouvelis 8 FARMOR CHIPS 1 18.92 Steven Scott 9 IRON MONARCH 3 19.63 Keith Boan 10 JUST FROSTY 8734 19.67 Travis Elson

Race No. 5 Clint's Caravan Warehouse 6:24 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PREMIER HONEY 2886 20.08 Craig Hazelgrove 2 MIDNIGHT BURN 4651 NBT Casey Dargusch 3 YORKLEA DOLLY 3412 19.51 Terry Lockhart 4 NAUGHTY JESS 6327 19.79 Lee Wylie 5 RIPPING ESCAPE 8841 19.60 Mick Emery 6 MISS INDIVIDUAL 2388 20.37 Michael Brauer 7 SULTAN OF RUM 132 19.24 Ross Ogden 8 FABIARNA 3511 19.23 Diane Hannon 9 UP THE HEAT 5275 19.54 Terry Guymer 10 SEA OF JOY 1735 19.51 Gregory Mellen

Race No. 6 Box 1 Photography 6:42 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COME AGAIN JANE 1424 19.61 David Campbell 2 ELLY'S REIGN 8362 19.36 Donald Jarick 3 SANDLER 4173 19.50 Shane Staples 4 ELLIE'S LAST 7456 19.25 John Edwards 5 TURBO BURN 6415 19.44 Michael Brauer 6 VINAKA HOLLY 515 NBT Brett Hastie 7 DE BRUYNE 8273 19.25 Samuel Dart 8 MR. BLUE COMICS 6125 19.11 Simon Jay 9 GITCHA ROSES 4824 19.69 Gary Mitchell 10 SPEEDIE GAGAN 7278 19.70 Renald Attard

Race No. 7 Brisgreys.com 7:04 PM 5 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PREMIER TEJAY 3221 22.99 Travis Elson 2 TRAV'S MAGIC 3445 22.80 William Elson 3 JIGGLE SPLAT 4222 22.85 Ashley Bock 4 IRONBAR RICKY 1531 22.74 Ross Ogden 5 WESTERN HONEY 3683 22.89 Ned Snow 6 SPARE CASH 4141 22.53 Glenda Dart 7 FABULOUS WAZ 4333 22.84 William Elson 8 RED STEEL 8366 22.86 Mark Ware 9 WHERE'S TEJAY 6435 22.81 Travis Elson 10 LOVED UP 4725 23.37 Ray Mears

Race No. 8 Sky Racing 7:24 PM 5 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMO WAZ 6647 22.90 William Elson 2 FUNNY FELLOW 3517 22.98 James Robinson 3 KNOCKA ROUND 4177 23.37 Nikki Peters 4 SECRET SHAY ANNA 2816 23.19 Ashley Bock 5 COWBOY 1572 23.20 Travis Elson 6 CHEVALEIR NUIT 7653 23.12 Michael Brauer 7 COSMO LEN 8343 23.24 William Elson 8 MONEY BACK BEACH 111 22.93 John Dart 9 DAYSEAS RIGG 4337 23.06 Norma Dacey 10 JOHN SAID THIS 1536 23.01 Patrick Lavis

Race No. 9 Sulzanti @ Stud 7:46 PM 3/4 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MINNIE'S HOPE 4351 22.72 Travis Elson 2 ELL'S ALL CLASS 1123 22.95 John Edwards 3 PRINCESS EMALYS 6148 22.66 Brodie Prater 4 BARRA FUN 1222 22.63 Ross Ogden 5 KINGSBRAE CHOOKY 1232 22.75 Glenda Dart 6 GOLD TOTAL 4377 22.75 Sharon Morris 7 HOPE'S MAGIC 6172 22.64 William Elson 8 FABULOUS ABBY 1371 22.81 William Elson 9 SPLIT IT 5377 23.07 Dianna Buxton

Race No. 10 Manly Hotel 8:07 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEST STRATEGY 5664 19.10 Gary Keep 2 WHO DAT GUN 8181 19.54 John Catton 3 SWEET PEARL 8863 19.91 Gary Mitchell 4 TRISHA NOLAN 8783 19.24 Tom Tzouvelis 5 SILENT SONNY 1442 18.69 Errol Suell 6 NOAKI FLYER 116X 19.46 Keith Boan 7 TOOKA HALF 5863 NBT Lee Wylie 8 HOT PYJAMAS 1421 19.02 Terrence Medcalf 9 FEARLESS DANCER 4268 NBT Robert Eddie 10 ARTISAN WARRIOR 2245 19.20 Jason Feeney

Race No. 11 Garrard's Horse & Hound 8:28 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUTBACK FLYER 8672 19.58 John Geoghegan 2 RATTLESNAKE CAFE 2881 19.17 Terrence Medcalf 3 TRY COMB 511 19.24 Victor Osborn 4 STORMAGEDDON X833 19.26 Ann Maree Jarick 5 NAUGHTY MAX 8154 NBT Lee Wylie 6 ORACLE KATE 3545 19.48 Kevin Kemp 7 DEEJAY BURN 2174 19.39 Michael Brauer 8 SOLO DANCER 1651 NBT Robert Eddie 9 SHE'S CRANKING 2327 19.23 Nikki Peters 10 MATT'S COURAGE 7527 19.90 Jason Feeney