Greyhound Box Draw For Albion Park - Sunday, 15 January 2017

Race No. 1 Ubet - Download The App 4:57 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOOTSWEET 6772 19.85 Eric Honeyman 2 SPIFFY 8763 19.85 Jamie Ogden 3 DIAMOND SAND 5725 19.42 Christi Ann Lombe 4 MAYFEATHER 3424 19.50 Robert Wall 5 AL BUZZARD 7534 19.46 Robert Gaunt 6 SHOW CASE GIRL 2737 19.39 Ann Maree Jarick 7 RIPPING ESCAPE 5348 NBT Mick Emery 8 MASKED ZORRO 5634 19.59 Karen Tribe 9 TRADING PLACES 3385 19.72 Desmond Gilroy 10 DUSTY'S DESTINY 6638 19.50 Andrew Clarke

Race No. 2 Zillmere Sports Club 5:17 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CANUTE'S LAW - NBT Tom Tzouvelis 2 DESERT CHILD - NBT Neville Eastell 3 GROUND SWELL 3 20.09 David Fitzgerald 4 BILLY BRASS 22 NBT Jamie Mchugh 5 HOT PYJAMAS 3226 NBT Terrence Medcalf 6 ADHARA BAY - NBT Jeff Crawford 7 ARABIAN TU GO 228 NBT Brent Kline 8 MYONA ROSE 2 NBT Sean Galloway 9 WESTMEAD DAFFIE 6635 19.77 Cecil Druery 10 FLYING COMET 4 19.88 Keith Boan

Race No. 3 Garrard's Horse And Hound 5:37 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLANCHETT 732 19.90 Shane Staples 2 WINGMAN HUTCH - NBT William Smith 3 TOOTHLESS STEVE 8865 NBT Jacob Northfield 4 TIARA GLOW - NBT Keith Boan 5 MISS HIPSTA 4553 NBT Jamie Mchugh 6 TAJO - NBT Jeff Crawford 7 SPUDTASTIC - NBT Renald Attard 8 SMASHNIAK OPAL - NBT Christopher Kadniak 9 INDIANA BENZ 27 NBT Beverley Beesley 10 ARABIAN GO GO 366 NBT Brent Kline

Race No. 4 Glen Gallon @ Stud Maiden F 6:00 PM MF event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BURRUM STARSKY 2 19.63 William Smith 2 TRY COMB 51 19.24 Victor Osborn 3 STAR RISE 4223 19.59 Terry Guymer 4 SEA OF JOY 8371 19.51 Gregory Mellen 5 HAY YOU STAR 2 19.98 Eric Conroy 6 PRECIOUS TO ME 3342 19.34 Garry Gilbert 7 UP THE HEAT 5651 19.54 Terry Guymer 8 SQUARE BARE 3 19.64 Sergio Livotto 9 GROUND SWELL 3 20.09 David Fitzgerald 10 YORKLEA DOLLY 3434 19.60 Terry Lockhart

Race No. 5 Clint's Caravan Warehouse 6:21 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RASH ACTION 5777 19.41 Michael Boody 2 GALWAY EAGLE 5856 19.78 Kevin Galloway 3 KNOCKA ROUND 2484 19.80 Nikki Peters 4 FONIC THUNDER 58X6 NBT Kim Shedden 5 KOMPANY 3876 NBT Michael James 6 SPEEDIE GAGAN 6846 19.91 Renald Attard 7 ZARA MAGIC 7648 20.00 Brian Baker 8 HUBCAP WILLY 3666 19.27 Graham Chalmers 9 ELLIE'S LAST 3745 19.25 John Edwards 10 STOLE MY HEART 7457 NBT Christi Ann Lombe

Race No. 6 Box 1 Photography 6:39 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAMACHO DE KAHN 8412 19.45 Glenda Dart 2 COSMIC REX 417 19.37 Kerry Hoggan 3 PANTS PIRATE 6443 19.40 Scott Buckland 4 SHAYLOR CHERRY 5175 19.28 Malcolm Cuneo 5 RATTLESNAKE CAFE 2128 19.17 Terrence Medcalf 6 LEGEND MATE 2673 19.38 Raymond Chrystal 7 VICKI VALE 4623 19.43 Jacob Northfield 8 YEAH NAH YEAH 7781 19.79 Josephine Warbroek 9 FORGOTTEN ALOTA 5716 19.27 Daniel Bloomfield 10 DEEJAY BURN 8642 19.46 Michael Brauer

Race No. 7 Brisgreys.com 7:04 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALYSSA'S DREAM 7811 19.65 Jacob Northfield 2 SIRRAH SIRRAH 4716 19.20 Wayne Harris 3 BLACK SCORPION 1157 19.02 Christopher Kadniak 4 TRAV'S GIFT 1218 19.27 Travis Elson 5 MAM'S MAGIC 1373 19.52 William Elson 6 DARK DEFENDER 2156 19.99 Michael Boody 7 COL'S INTEREST 1218 19.20 Raymond Chrystal 8 NOAKI FLYER 111 19.46 Keith Boan 9 OUTBACK STORM 2818 19.09 John Geoghegan 10 GITCHA ROSES 5614 19.70 Gary Mitchell

Race No. 8 Sky Racing 7:21 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHERE'S TEJAY 6853 19.13 Travis Elson 2 OUTBACK DANCER 18 19.70 John Geoghegan 3 GOLD SHEEN 1131 19.10 Kerry Hoggan 4 OLD MOON MADNESS 7136 19.52 Warren Nicholls 5 SPECTRAILLE 2417 19.51 Desmond Twible 6 SCREAM JET 4532 19.29 Raymond Chrystal 7 HOLLY KNOCKS 2815 19.22 Kerry Myers 8 DUSTY ROCKS 51X6 19.32 Dennis Moore 9 SWEET PEARL 5818 NBT Gary Mitchell 10 MAC THE QUICK 4334 19.11 Julie King

Race No. 9 Sulzanti @ Stud 7:41 PM 3/4 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PLUM JAM 1448 22.69 Ned Snow 2 LITTLE FONZIE 3822 22.83 Michael Boody 3 COOL VANE 3111 23.41 Victor Osborn 4 CEASER DE KAHN 4233 23.42 Glenda Dart 5 IRONBAR JILL 1538 22.62 Ashley Sommerfield 6 BOXING ROO GIRL 7451 22.79 Dwyer Lennon 7 NEEDY AND GREEDY 3425 22.62 Ross Ogden 8 HOPE'S MAGIC 522X 22.64 William Elson 9 SPRING BONANZA 8474 NBT Tom Tzouvelis

Race No. 10 Manly Hotel 8:04 PM 4 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPLIT IT 1853 23.07 Dianna Buxton 2 MISS LYNBRA 7335 22.80 Warren Durheim 3 CORY'S DIAMOND 3225 22.88 John Edwards 4 ABBY'S MAGIC 1568 23.03 William Elson 5 SMASH EM UP 1165 22.86 Jason Bloomfield 6 WESTERN HONEY 2375 22.94 Ned Snow 7 KINGSBRAE CHOOKY 2232 22.75 Glenda Dart 8 HYDROGEN 1436 22.92 James Robinson 9 SPRING BONANZA 8474 NBT Tom Tzouvelis

Race No. 11 Garrard's Horse And Hound 8:22 PM 5 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KIALLA 6563 23.21 Michael James 2 WHERE'S CODY 2853 22.92 Travis Elson 3 SHOT CLOCK 1111 22.48 Terrence Medcalf 4 MINNIE'S HOPE 4223 22.72 Travis Elson 5 DU HAST 3841 NBT Tony Short 6 OPPORTUNE KNOCKA 5281 22.99 Kerry Myers 7 ELLY'S REIGN 7352 23.28 Donald Jarick 8 FUNNY FELLOW 2413 22.98 James Robinson 9 LADY CORSAIR 2344 22.90 Sidney Goodwin 10 ZABDON CHEVY 5116 NBT Nicole Connell