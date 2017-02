Greyhound Box Draw For Albion Park - Sunday, 26 February 2017

Race No. 1 Ubet - Download The App 5:00 PM M event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUST FROSTY 4333 19.39 Travis Elson 2 KONICHIWA 5354 NBT Jacob Northfield 3 MAYFEATHER 7476 19.50 Robert Wall 4 JESS ROSE HI 8782 NBT Trevor Thompson 5 QUICK AND LIVELY 7647 19.86 Donald Jarick 6 STAR RISE 3456 19.59 Terry Guymer 7 ESSENTIALLY PURE 7656 19.72 Jason Bloomfield 8 WESTMEAD DAFFIE 5222 19.37 Cecil Druery 9 MONLOR RON 6666 19.75 Brad Grant 10 KIMARI MARIA 6666 20.40 Kim Shedden

Race No. 2 Zillmere Sports Club Maiden H 5:25 PM MH event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SAGE OF OMAHA 3 19.55 Patrick Lavis 2 MAC VEE 7486 19.71 Keith Boan 3 DEVIL DOME 3 19.84 Brent Kline 4 GLENREAGH HARRY 63 NBT Garry Streatfield 5 JUST LIKE YAZZA - NBT Ashley Bock 6 FLYING PEPPER 2 NBT Nathan Goodwin 7 MOCHACHINI MAN 2 19.82 David Fitzgerald 8 MASTER DEAN - NBT Renald Attard 9 BUNDY CUTTER - NBT Christopher Riordon 10 MYONA ROSE 275 19.87 Sean Galloway

Race No. 3 Garrard's Horse And Hound Maiden… 5:43 PM MH event over 331 metres at Albion park Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FACEY 2 19.39 Samuel Dart 2 LIL MISS PINKY 2 19.36 Renald Attard 3 SHE'S MY LADY 3 19.95 Jason Bloomfield 4 PREMIER FRED 442 NBT Travis Elson 5 SURFING SIMMO - NBT Anthony Hoyland 6 ROCK ON MOE 8762 NBT Keith Boan 7 LITTLE DOTTY TOO - NBT Peter O'neill 8 QUICK FOOT 465 19.99 Mick Emery 9 KINDA HOT - NBT Christopher Riordon 10 BLACK DINGO 26 NBT Nathan Goodwin

Race No. 4 Glen Gallon @ Stud 6:09 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PANTS PIRATE 5233 19.40 Scott Buckland 2 GALWAY EAGLE 6646 19.44 Kevin Galloway 3 PRINCESS LIGHT 1472 19.33 Gary Friend 4 SMASHNIAK ROCKS 61 19.67 Christopher Kadniak 5 CELEBRITY BABE 81X8 19.56 Craig Chandler 6 SHAYLOR JAY 1784 19.37 Malcolm Cuneo 7 RIPPING ESCAPE 4165 19.60 Mick Emery 8 BURRUM STARSKY 2134 19.01 William Smith 9 VICKI VALE 6246 19.43 Jacob Northfield 10 ELLIE'S LAST 5636 19.25 John Edwards

Race No. 5 Clint's Caravan Warehouse 6:32 PM NOV event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITTLE FILIPPA 1 NBT Garry Streatfield 2 SHAYLOR CHERRY 7574 19.28 Malcolm Cuneo 3 OLD MOON MADNESS 3652 19.52 Warren Nicholls 4 TYSON'S FANTASY 221 19.32 Travis Elson 5 SHAKEY NANNA 8135 NBT Nathan Goodwin 6 OLD MATE KICK 4431 19.31 Mick Emery 7 FARMOR CHIPS 11 18.92 Steven Scott 8 MISS INDIVIDUAL 8833 19.61 Michael Brauer 9 SAMURAI PIZZACAT 6515 19.78 Scott Buckland 10 ELLY'S REIGN 626X 19.36 Donald Jarick

Race No. 6 Box 1 Photography 6:52 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUNYA DOWN 5378 19.26 Roan Enright 2 SAGA NOREN 5153 20.53 Garry Streatfield 3 DE BRUYNE 7371 19.03 Samuel Dart 4 EUROA AZAZ 3861 19.79 Maxine Kuhl 5 JOHNNY THE FOX 1664 19.29 Warren Nicholls 6 KING WEBKE 2125 19.43 Garry Cluss 7 SPICE BUCKET 8718 19.28 Christine Goodwin 8 NOVA DE KAHN 2662 NBT Michael James 9 HARA'S HEAT 4883 19.42 Troy Okamura 10 DEREK 4264 19.67 Glen Monkman

Race No. 7 Brisgreys.com 7:13 PM 5 event over 331 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FARMOR I KNOW 1127 19.06 Steven Scott 2 TRAV'S GIFT 2523 19.27 Travis Elson 3 RAPID EXPLOSION 2781 19.07 Roan Enright 4 SULTAN OF RUM 1321 19.24 Keiran O'brien 5 SERIOUSLY GRAND 1511 19.40 Glenn Smith 6 STUEY 611 18.96 Alex Green 7 KANDAHAR PRINCE 3213 20.16 Garry Streatfield 8 STORMAGEDDON X833 19.26 Ann Maree Jarick 9 CINCINNATI JUICE 7176 NBT Adam Mcintosh 10 MIDNIGHT BURN 1344 19.63 Casey Dargusch

Race No. 8 Sky Racing 7:37 PM 3/4 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINGS OF PERLITA 3185 22.65 John Hutchinson 2 SMASH EM UP 5253 22.86 Jason Bloomfield 3 MINNIE'S HOPE 1124 22.72 Travis Elson 4 TRY COMB 1111 NBT Victor Osborn 5 HYDROGEN 8731 22.92 James Robinson 6 STUBBORN STATE 5122 22.67 Lester Kleinhans 7 HOPE'S MAGIC 1727 22.64 William Elson 8 ELL'S ALL CLASS 2335 22.95 John Edwards

Race No. 9 Sulzanti @ Stud 7:58 PM 4/5 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACK SCORPION 1413 22.80 Christopher Kadniak 2 SPARK OF COUNTY 5418 NBT Garry Cluss 3 FLYING SOVEREIGN 3441 NBT Garry Streatfield 4 RED STEEL 6272 22.86 Mark Ware 5 FABULOUS ABBY 7168 22.81 William Elson 6 MONEY BACK BEACH 1141 22.93 John Dart 7 SPLIT IT 3775 23.07 Dianna Buxton 8 MR. WOODS 6417 23.11 George Kadniak 9 SWEET PEARL 6346 23.47 Gary Mitchell 10 GOOD ODDS KATE 7536 22.98 Nathan Goodwin

Race No. 10 Manly Hotel 8:21 PM 5 event over 395 metres at Albion park Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MYSTIC KAHN 1652 23.16 Michael James 2 MAMA NATURE SAID 2782 23.46 Warren Nicholls 3 OUTBACK FLYER 8672 22.91 John Geoghegan 4 MAX BE DONNA 16 NBT Colin Wills 5 FERNLEE STAR 2731 NBT Andrew Weise 6 COSMO WAZ 6472 22.90 William Elson 7 ABELE 1127 23.05 Sidney Goodwin 8 EVERTON BOY 6332 NBT Garry Streatfield 9 JIGGLE SPLAT 2374 22.85 Ashley Bock 10 COSMO LEN 4367 23.24 William Elson

Race No. 11 Garrard's Horse And Hound 8:41 PM M5 event over 395 metres at Albion park Of $1,529 Prizemoney.

1st: $1,070 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CLASSY BARCY 5481 22.98 Allan Oshyer 2 SUPA SMOOTH OSTI 7338 22.84 Cecil Druery 3 SOUTHERN FLOSS 7653 22.97 Penny Rigg 4 SHAYLOR CLEDUS 3231 22.83 Malcolm Cuneo 5 TRAV'S MAGIC 4453 22.80 William Elson 6 SMASHNIAK CLASS 8247 22.94 George Kadniak 7 BOGAN BABE 6425 22.94 Patrick Lavis 8 HER'S NOT HIS 8872 22.95 Steve Woods 9 GOLDEN MANNERS 8285 23.11 John Hutchinson 10 HEARD A WHISPER 83XX 23.12 Glen Monkman