Greyhound Box Draw For Albion Park - Thursday, 23 February 2017

Race No. 1 Ubet - Download The App 6:40 PM NOV event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELVEDERE BABE 5346 30.74 Colin Hamilton 2 PRECIOUS TO ME 2134 30.67 Garry Gilbert 3 ISLA'S OPAL 4633 30.92 Michael Mace 4 CAPREGAS 7212 30.76 Barry Dull 5 SHINING SUPREME 2241 30.59 Darren Russell 6 JOYCE RUMBLE 51 NBT Stephen Kavanagh 7 AHH BIG GEORGE 16 NBT Nathan Goodwin 8 STANKY LEG 2562 30.36 Peter Cauchi 9 HARRY'S PLACE 3168 31.25 Serena Lawrance 10 VELOCITY ALLY 2248 32.21 Neville Eastell

Race No. 2 Garrard's Horse And Hound 6:58 PM NOV event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GADSBY'S ROAD 2174 30.59 Corey Mutton 2 MR. BATTISTUZZI 2552 30.48 Frank Hancock 3 RAQUEL'S MAGIC X173 30.58 William Elson 4 CINDY RUMBLE 3321 NBT Stephen Kavanagh 5 MATTHEW TERRENCE 1 NBT Tony Brett 6 FAB DOOLEY 174 30.51 Darren Russell 7 AUSSIE DIAMOND 6165 30.29 Raymond Burman 8 BLAKE'S TURN 14 31.37 Warren Nicholls 9 LOZZA'S TROUBLE 2625 30.42 Dean Turley 10 KLOMPUS 3386 30.66 Serena Lawrance

Race No. 3 Clint's Caravan Warehouse 7:22 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FIERY BENZ 1212 30.47 Gary Pettersen 2 LOVE SHAK 1337 30.38 Tony Zammit 3 VEE BEE DOOLEY 7512 30.53 Barry Dull 4 JACOBY RAIDER 4442 30.47 Raymond Burman 5 BELLA LEE 6216 30.39 Dennis Moore 6 ROAD TO FLAME 1156 30.92 Terry Guymer 7 DEEP DESPAIR 5226 30.39 Michael Geraghty 8 PIZARRO 2326 30.61 Adam Whitmore 9 SUMMER QUAYS 6784 31.06 Beverley Chappell 10 DREAM BLASTER 4X84 30.37 Raymond Burman

Race No. 4 Fb.com/brisgreys 7:43 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHEVALEIR NUIT 5313 30.23 Michael Brauer 2 GINGER BENZ 1221 30.40 Gary Pettersen 3 DOWN SIZED UP 7611 30.25 Tony Zammit 4 NEEKY'S WAY 1143 NBT Glenda Dart 5 WINDY GIRL 3842 30.31 Barry Dull 6 SMART MARLOW 2443 30.42 Raymond Burman 7 GAB TAR 7133 30.25 Hassell Rolph 8 PUNCH RIGHT OUT 2132 30.35 Dean Turley 9 SUMMER QUAYS 6784 31.06 Beverley Chappell 10 DREAM BLASTER 4X84 30.37 Raymond Burman

Race No. 5 Box 1 Photography 8:07 PM 5 event over 600 metres at Albion park Of $5,850 Prizemoney.

1st: $4,095 2nd: $1,170 3rd: $585. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHADOR KAHN 8241 34.84 Glenda Dart 2 JUST SPIFFING 5462 35.05 John Mccarthy 3 MISS SHRAPNEL 6114 35.18 Colin Graham 4 LADY PERLITA 3244 NBT John Hutchinson 5 SMASHNIAK MARCY 5638 34.93 Christopher Kadniak 6 OH BOY 4322 NBT Reg Gardoll 7 OUR CHALLENGE 1154 35.11 Errol Kleinhans 8 BEC'S DIAMOND 5121 35.26 Rebecca Franks 9 CRYSTAL TIARA 4486 35.45 Nathan Goodwin

Race No. 6 Sky Racing 8:28 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ISSY COOL 1645 29.99 Tony Apap 2 MY SPRITE 5674 30.15 Darryl Mcgrath 3 ARDEN STREET 5242 30.31 Serena Lawrance 4 DON'T WEAKEN 1167 30.24 Scott Gould 5 COSMO CYNDIE 2442 30.22 William Elson 6 SMACK DAB 2X72 30.18 Peter Ruetschi 7 JOYANNA 1474 30.02 John Antonelli 8 KNEW YOU WOULD 7264 30.22 Peter Ruetschi 9 GELANTIPY GOLD 4856 29.99 Selena Zammit 10 DOLLAR AND CENT 4458 30.36 Jeanette Cauchi

Race No. 7 Twitter @ Brisgreys 8:52 PM 4/5 event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOT A BROTHER 7754 30.05 Peter Ruetschi 2 RUSTY'S IMAGE 4145 30.30 Albert Kennewell 3 ALPHA HERMES 3132 30.25 Selena Zammit 4 LAURYN'S BEST 5382 29.94 William Elson 5 ZABDON LAMBO 3443 30.14 Peter Ruetschi 6 SLICK 4111 30.11 John Mccarthy 7 SUITE ALEXIS 4115 30.20 Steven Scott 8 CEASER DE KAHN 2338 30.09 Glenda Dart 9 DOLLAR AND CENT 4458 30.36 Jeanette Cauchi 10 MUMMA'S HOPE 7666 30.09 Travis Elson

Race No. 8 Glen Gallon @ Stud 9:17 PM BT8 event over 520 metres at Albion park Of $7,200 Prizemoney.

1st: $5,040 2nd: $1,440 3rd: $720. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY AWESOME MAGIC 1121 29.83 Peter Ruetschi 2 LADY ABIGAIL 2642 29.85 Frank Hancock 3 CYNDIE'S MAGIC 1114 29.80 William Elson 4 PANAMERA 1536 29.97 Serena Lawrance 5 MOONSTONE KAHN 2115 30.62 Glenda Dart 6 BUBBLE GUPPY 1311 29.98 Tony Apap 7 JOE'S DRINKING 1X21 30.07 John Dart 8 SWAP YA 6728 29.97 Tony Apap

Race No. 9 Ubet - The New Tab 9:35 PM 5 event over 520 metres at Albion park Of $5,400 Prizemoney.

1st: $3,780 2nd: $1,080 3rd: $540. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MILLION DOLLAR 7475 30.47 Jeanette Cauchi 2 OH GOLLY GOSH 1834 30.69 John Mccarthy 3 THROTTLE ON 7851 30.63 Michael Edwards 4 SURE YOU CAN 5583 30.34 Peter Ruetschi 5 INVAR STAR 4534 30.57 Claude Dacey 6 ALLPA MAMA 3565 NBT Adam Whitmore 7 SONIC THUNDER 617 30.48 Frank Hancock 8 TRAV'S MAGIC 4453 30.31 William Elson 9 GELANTIPY GOLD 4856 29.99 Selena Zammit 10 MUMMA'S HOPE 7666 30.09 Travis Elson