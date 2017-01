Greyhound Box Draw For Albion Park - Wednesday, 11 January 2017

Race No. 1 Ubet - The New Tab Maiden H 2:39 PM MH event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VINAKA HOLLY 5 23.91 Glenn Smith 2 COSMIC VIBES 8454 NBT Stephen Keep 3 HARA'S HUMMER 24 23.31 Darren Titmarsh 4 PACIFIC MOON 8565 23.68 Keith Boan 5 THAT'S MY PIE 6755 24.01 Neville Tonks 6 COUNTY COIN 868 NBT Stephen Keep 7 MAD GIRL 2458 23.26 Jeanette Cauchi 8 NEDGO LOGAN 5 NBT Jamie Ogden 9 QUICK AND LIVELY 7667 23.84 Donald Jarick 10 JUST FROSTY 848 23.82 Travis Elson

Race No. 2 Zillmere Sports Club Maiden H 3:03 PM MH event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCK ON MOE 87 24.04 Keith Boan 2 WALL OF VOODOO 55 NBT Lee Wylie 3 TRADING PLACES 3385 23.46 Desmond Gilroy 4 SHOW CASE GIRL 2737 23.60 Ann Maree Jarick 5 COUNTY JEWEL 88 NBT Stephen Keep 6 RURAL - NBT Malcolm Cuneo 7 MAY ROAD 434 23.47 Sheryl Clark 8 NEWS STORY 36 23.52 Sandra Hunt 9 ASHMORE DE KAHN 3666 NBT Michael James 10 BAJA 786 24.39 Keith Boan

Race No. 3 Garrard's Horse And Hound Maiden… 3:28 PM MF event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SALLY FITZ 4542 23.19 Sandra Hunt 2 COWBOY 464 23.43 Travis Elson 3 PREMIER TEJAY 341 22.99 Travis Elson 4 MAZZA 751 23.26 Shane Staples 5 PRECIOUS TO ME 334 23.17 Garry Gilbert 6 HARA'S LEISHA X762 23.23 Darren Titmarsh 7 MACFARLANE 8743 23.47 Malcolm Cuneo 8 CUTE GAMBLER 2283 23.32 Patrick Lavis 9 VINAKA HOLLY 5 23.91 Glenn Smith 10 PACIFIC MOON 8565 23.68 Keith Boan

Race No. 4 Glen Gallon @ Stud 3:49 PM NOV event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOOKA TRIP 45X8 NBT Lee Wylie 2 HANG ON LADS 8675 23.65 Shane Topping 3 RASH ACTION 5777 23.12 Michael Boody 4 STOLE MY HEART 7457 23.52 Christi Ann Lombe 5 SLICK AZZ EL 1865 22.92 Rusty Dillon 6 NAUGHTY MAX 3476 NBT Lee Wylie 7 FOUR TIN LIDS 5876 23.37 Jeanette Cauchi 8 ARETHA BELLA 2577 NBT Steven Smith 9 SHY REIGN 8466 NBT Stephen Keep 10 SHAYLOR LES 3564 23.09 Malcolm Cuneo

Race No. 5 Clint's Caravan Warehouse 4:10 PM NOV event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOCEPHUS 2661 NBT Stephen Keep 2 SCREAM JET 6453 23.19 Raymond Chrystal 3 REGAL KNIGHT 6275 23.23 Leone Crowther 4 SHAYLOR CHERRY 5175 NBT Malcolm Cuneo 5 PANTS PIRATE 6443 23.21 Scott Buckland 6 AZUL DIABLO 7728 23.40 Neal Gates 7 ELLY'S REIGN 7352 23.28 Donald Jarick 8 NAUGHTY JESS 7178 NBT Lee Wylie 9 HEZA CLASSY SIZE 6347 22.87 Malcolm Cuneo 10 ZAMBORA JOHNNY 6837 NBT George Hagicostas

Race No. 6 Brisgreys.com 5th Grade H 4:29 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PARCHMENT 1464 NBT Michael Boody 2 HURRICANE CHANCE 4524 NBT George Hagicostas 3 CAPTAIN MORSE 5527 NBT Lee Wylie 4 BLUE DEN 6886 22.75 John Reimer 5 MANYARA MISS 8553 22.94 Ned Snow 6 IMPOSSIBLE 2337 23.01 John Quarman 7 HARA'S BLAZE 2224 22.88 Darren Titmarsh 8 MISS PEREGIAN 2174 23.00 Glen Monkman 9 TRISHA NOLAN 1744 22.99 Tom Tzouvelis 10 MUMMA'S HOPE 3677 22.99 Travis Elson

Race No. 7 Sky Racing 5th Grade H 4:50 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAY TIME FRIEND 3578 22.82 Michael Boody 2 SHAYLOR BART 1435 23.26 Malcolm Cuneo 3 WHERE'S TEJAY 6853 22.81 Travis Elson 4 ARABELLA 1178 23.25 Brendon Stevens 5 FEARLESS DANCER 4X42 22.81 Robert Eddie 6 LETHAL KID 2416 23.17 Errol Suell 7 TOOKA HALF 8612 NBT Lee Wylie 8 FEARSOME MISS X378 22.99 Tom Tzouvelis 9 SALLY'S DIAMOND 1475 NBT Stephen Keep 10 HARA'S HEAT 4648 23.30 Troy Okamura

Race No. 8 Follow Us On Facebook @ Brisgrey… 5:15 PM BT8 event over 395 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BARRA FUN 4311 22.63 Ross Ogden 2 GOLD TOTAL 2168 22.75 Sharon Morris 3 HOWARD HENO 4654 22.65 Darryl Mcgrath 4 DISMANTLE 1272 22.63 James Gallaway 5 SPRING BONANZA 8474 NBT Tom Tzouvelis 6 KAMILAROI DUK 1111 22.72 Joanne Martin 7 CUZZY BROMAC 2345 22.62 Darryl Mcgrath 8 PLUM JAM 1448 22.69 Ned Snow

Race No. 9 Sulzanti @ Stud 5th Grade H 5:32 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HEIDI BENZ 6477 NBT Nina Uhrhane 2 SHAYLOR EVELYN 3385 23.00 Malcolm Cuneo 3 TOLL EVASION 8211 22.90 Tom Tzouvelis 4 CUPPA TEA KIWI 1777 23.08 Michael Boody 5 OPPORTUNE KNOCKA 5281 22.99 Kerry Myers 6 WHERE'S CODY 2853 22.92 Travis Elson 7 DIAMOND JAKEY 4358 23.22 Keith Boan 8 SOUTHERN FLOSS 5727 22.97 Penny Rigg 9 ZAFONIC DANCER 6747 22.94 Troy Okamura 10 SPRING CRUSHER 3764 22.98 Jamie Ogden

Race No. 10 Manly Hotel 5th Grade H 5:49 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAVID'S MEMORY 7217 22.93 Christi Ann Lombe 2 AINIA 3715 NBT Gary Taylor 3 BIG TRIGGER 8335 NBT Lee Wylie 4 FUNNY FELLOW 6241 22.98 James Robinson 5 SHAKEY TANGO 1114 23.00 Keith Boan 6 DUSKY SILK 7525 NBT Tom Tzouvelis 7 MINNIE'S HOPE 4223 22.72 Travis Elson 8 KIALLA 8656 23.21 Michael James 9 NEW ABODE 3675 22.63 Michael Boody 10 COOKIE NO CREAM 2745 NBT John Quarman

Race No. 11 Clint's Caravan Warehouse 5th Gr… 6:11 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PERFECT POUT 2873 23.29 Danny Single 2 MYSTIC KAHN 7324 23.16 Michael James 3 OUR WILD JACKO 1351 NBT Stephen Keep 4 TRAV'S GIFT 6121 23.00 Travis Elson 5 HYDROGEN 7143 22.92 James Robinson 6 KINGSBRAE LOONEY 6125 23.05 Shane Staples 7 BLOZA 7813 22.96 Peter Cauchi 8 GRAND ROSIE 3268 22.96 Keith Boan 9 AWESOME WILLS 5447 22.84 Gary Keep 10 HARA'S JESSICA 765X 23.04 Darren Titmarsh