Greyhound Box Draw For Albion Park - Wednesday, 15 February 2017

Race No. 1 Glasshouse Greyhound Sporting Cl… 2:47 PM MH event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHAVASANA - NBT Kevin Macintosh 2 LITTLE DOTTY TOO - NBT Peter O'neill 3 SPARK YOU UP - NBT Malcolm Cuneo 4 PREMIER FRED 44 23.54 Travis Elson 5 COLLIE ROSE HI 5548 NBT Trevor Thompson 6 CANUTE'S LAW 8X NBT Tom Tzouvelis 7 DRUID PRINCE 8 NBT Gary Friend 8 MOMENT TO SHINE - NBT John Hutchinson 9 PACIFIC MOON 5657 23.68 Keith Boan 10 BAJA 6886 24.07 Keith Boan

Race No. 2 Zillmere Sports Club Maiden H 3:07 PM MH event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LUKE'S WAY 4476 23.95 Elizabeth Griffin 2 MEMPHIS - NBT Gary Friend 3 LEEROY RAGER 2 23.08 Jeff Crawford 4 BLUE DOT 37 NBT Peter O'neill 5 EBONNIE - NBT Peter O'neill 6 INTROVERT - NBT Malcolm Cuneo 7 KULU DOT COM - NBT John Clarson 8 GHOST STORY 33 NBT Brett Hazelgrove 9 PACIFIC MOON 5657 23.68 Keith Boan 10 JESS ROSE HI 4878 24.10 Trevor Thompson

Race No. 3 Garrard's Horse And Hound Maiden… 3:28 PM MH event over 395 metres at Albion park Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCK ON MOE 876 24.04 Keith Boan 2 STAR RING 623 23.40 Gary Friend 3 JUST FROSTY 7343 23.61 Travis Elson 4 SUSHI COWBOY X643 23.77 Scott Buckland 5 KULU JASPER 2 23.01 Kim Gooding 6 SMASHNIAK ICE 4 NBT Christopher Kadniak 7 KRANKY 55 NBT Peter O'neill 8 TEAM BEACH - NBT John Dart 9 BAJA 6886 24.07 Keith Boan 10 JESS ROSE HI 4878 24.10 Trevor Thompson

Race No. 4 Glen Gallon @ Stud 3:49 PM NOV event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PANTS PIRATE 5523 22.93 Scott Buckland 2 ELLY'S REIGN 3626 23.28 Donald Jarick 3 LUCKMAN 2814 23.25 Gary Friend 4 POUNCING LILIE 3145 NBT Tony Zammit 5 SALLY FITZ 2241 22.95 Sandra Hunt 6 PRINCESS LIGHT 7514 24.48 Gary Friend 7 ELLA'S LOLLIEPOP 6562 23.33 Elizabeth Griffin 8 KULU SPARROW 3515 23.87 John Clarson 9 SLIP MY MIND 124X NBT Peter Ruetschi 10 LIL'S ROSE 4555 23.20 John Edwards

Race No. 5 Clint's Caravan Warehouse 5th Gr… 4:12 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZODIAC SANDY 5116 24.14 Andrew Clarke 2 WHERE'S CODY 2531 22.92 Travis Elson 3 FEARSOME MISS 7812 22.99 Tom Tzouvelis 4 FEARLESS DANCER 4268 22.81 Robert Eddie 5 STARK WARNING 7441 23.54 Michael Patterson 6 DAVID'S MEMORY 3717 22.93 Christi Ann Lombe 7 CORY'S DIAMOND 4345 22.88 John Edwards 8 COSMO LEN 8343 23.24 William Elson 9 HARA'S JESSICA X455 23.04 Darren Titmarsh 10 DIAMOND JAKEY 8755 23.22 Keith Boan

Race No. 6 Brisgreys.com 5th Grade H 4:29 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHERE'S TEJAY 6435 22.81 Travis Elson 2 ELL'S ALL CLASS 1123 22.95 John Edwards 3 KYOTO KAHN 8544 23.37 Elizabeth Griffin 4 JESSIE KATHLEEN 7671 23.38 Michael Patterson 5 LOOK THE PART 7322 NBT Peter Ruetschi 6 BLACK SCORPION 3141 22.80 Christopher Kadniak 7 INNER WISDOM 7644 22.80 Gary Keep 8 KING SIZED 1152 NBT Tony Zammit 9 HARA'S STORM 4755 22.85 Darren Titmarsh 10 COSMO WAZ 6647 22.90 William Elson

Race No. 7 Sky Racing 4:50 PM 4 event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HYDROGEN 1487 22.92 James Robinson 2 FABULOUS WAZ 4333 22.84 William Elson 3 CLASSIC TERRA 1363 22.97 Darren Titmarsh 4 BETTA BE RIGHT 1545 22.72 John Shaw 5 GOLD TOTAL 4377 22.75 Sharon Morris 6 WESTERN HONEY 3683 22.89 Ned Snow 7 RED STEEL 8366 22.86 Mark Ware 8 GRAND ROSIE 1711 22.74 Keith Boan 9 QUEENIES BEST 5887 22.51 Cynthia Elson

Race No. 8 Follow Us On Facebook @ Brisgrey… 5:14 PM BT8 event over 395 metres at Albion park Of $2,160 Prizemoney.

1st: $1,512 2nd: $432 3rd: $216. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAGICAL YESSAM 6131 22.89 Donald Massey 2 MAHAILIA 7311 22.50 Frank Hancock 3 FABULOUS ABBY 1371 22.81 William Elson 4 MINNIE'S HOPE 3511 22.72 Travis Elson 5 THIS TIME MADDIE 8752 22.95 Peter Ruetschi 6 PLUM JAM 4451 22.69 Ned Snow 7 WAZZA KING 1236 22.45 William Elson 8 NO JOCKEY NEEDED 6778 22.64 Christopher Kadniak

Race No. 9 Sulzanti @ Stud 5th Grade H 5:35 PM 5H event over 395 metres at Albion park Of $1,980 Prizemoney.

1st: $1,386 2nd: $396 3rd: $198. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SO SABRINA 1558 NBT Sandra Hunt 2 COWBOY 1572 23.20 Travis Elson 3 SHAYLOR BART 3653 23.26 Malcolm Cuneo 4 HARA'S HUMMER 1331 22.72 Darren Titmarsh 5 TRAV'S GIFT 4252 23.00 Travis Elson 6 LAND LORD'S DIP 2373 22.97 Michael Patterson 7 WILDASH WILDBOY 2615 22.94 Robert Greensill 8 FUNNY FELLOW 3517 22.98 James Robinson 9 SHAKEY TANGO 6448 22.99 Keith Boan 10 THOMAS ROSE HI 3566 22.90 Trevor Thompson