Greyhound Box Draw For Bundaberg - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Lindsay Mccarthy's Used Cars 1:30 PM M event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY MOJO 5675 28.86 Michael James 2 GLAMOROUS CAMBLA 8887 28.44 Louise Cameron 3 CAMBLA FLYER 7845 27.99 Louise Cameron 4 ROCKY STATE - NBT Kevin Bryant 5 SURE TO ROAR 4768 27.95 Raymond Smith 6 KINKY CAMBLA 6685 28.29 Louise Cameron 7 CAMBLA DRUMMER 8656 27.99 Louise Cameron 8 HIGH LEE BLUE 2356 27.19 David Raines

Race No. 2 Uncle Rusty's Photos Maiden F 1:50 PM MF event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CLASSY CAMBLA 7464 27.90 Louise Cameron 2 WILBY SUPREME 4431 27.67 Gregory Kennedy 3 NOTRE CAMBLA 5853 27.94 Louise Cameron 4 HAY YOU STAR 6762 27.78 Eric Conroy 5 CAMBLA DARLING 5221 27.52 Louise Cameron 6 JADE PRINCESS 33X2 27.83 Thomas Lowe 7 CAMBLA SPARK 6753 28.15 Louise Cameron 8 CAMBLA BABY 7724 28.01 Louise Cameron 9 KINKY CAMBLA 6685 28.29 Louise Cameron 10 CAMBLA FLYER 7845 27.99 Louise Cameron

Race No. 3 Brothers Sports Club 2:10 PM 5 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TWO BEERS 8433 27.28 Kev Pershouse 2 STIRLING BLUE 1353 26.93 David Raines 3 EDDY'S CHANT 4556 26.98 Brian Terry 4 MYSTIC KAHN 2165 26.44 Michael James 5 SMASHING FASHION 5837 27.08 John Watts 6 WALLOON WIZARD 6738 26.65 Laurence Thomas 7 SAM CARD 7141 27.36 Neil Card 8 SPRING FIRECHIEF 4573 26.62 Eric Conroy

Race No. 4 Foote's Family Chemist Childers 2:30 PM 3/4 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YES GERONOMO 6746 26.57 Ronald Brook 2 SYDENHAM RED 5266 27.39 Ronald Brook 3 PANAMA EYES 3111 26.74 Christopher Gear 4 ALL ABOUT HOPE 5332 26.64 Marie Richards 6 KENTUCKY KAHN 2178 27.25 Michael James 7 RIP VAN WINKLE 8861 26.71 Kevin Bryant 8 MALLOURY QUEEN 4477 26.62 Eric Conroy

Race No. 5 Win Tv 2:50 PM 5 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 APCARD 3473 27.22 Neil Card 2 SWEET SASSAFRAS 6746 27.13 Brian Terry 3 POKER CARD 8584 26.98 Neil Card 4 MINUS TWO 8277 27.30 William Smith 5 PARIS LIGHTS 4261 27.44 Lindsay Mccarthy 6 EXPOSE THE FREAK 1183 27.28 Christopher Gear 7 PURE LEE CRUISY 6664 26.93 John Watts 8 DELICATE HARRY 15XX 26.85 Laurence Thomas