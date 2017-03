Greyhound Box Draw For Bundaberg - Saturday, 4 March 2017

Race No. 1 Bundy Bowl And Leisure 1:30 PM M event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHAVASANA 737 NBT Kevin Macintosh 2 SPIFFY 7638 27.57 Jamie Ogden 3 CAMBLA DRUMMER 6563 27.99 Louise Cameron 4 NOTRE CAMBLA 8533 27.94 Louise Cameron 5 APOLLO DRYVA - NBT Kylie Raines 6 TROMOND KAHN 6 29.50 Michael James 7 CAMBLA BABY 7242 28.01 Louise Cameron 8 DIESEL SOOT - NBT John Watts 9 CLASSY CAMBLA 4644 27.90 Louise Cameron 10 LUKE'S WAY 4764 27.70 Elizabeth Griffin

Race No. 2 Reading Cinemas 1:50 PM NOV event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SMILES ALL ROUND 8178 27.74 William Smith 2 KISSY FIESTA 2455 26.82 William Smith 3 CAMBLA DARLING 2216 27.52 Louise Cameron 4 MINUS TWO 2772 27.30 William Smith 5 ELLA'S LOLLIEPOP 6268 27.33 Elizabeth Griffin 6 MY MOJO 6751 27.61 Michael James 7 APCARD 4737 27.22 Neil Card 8 KINKY CAMBLA 6851 27.98 Louise Cameron

Race No. 3 Bundaberg Stock Feeds 2:10 PM 5 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LAUREN LEIGH 7575 28.44 Julius Perrett 2 SMASHING FASHION 3747 27.08 John Watts 3 STIRLING BLUE 3536 26.93 David Raines 4 SPRING CRUSHER 6478 27.32 Jamie Ogden 5 HAVOC AND MAYHEM 3252 26.65 Lin Kent 6 HASSIE'S HASSLE 2566 NBT Allen Kelly 7 NIGHT TIME LOVER 5748 27.86 Michael Boody 8 TWO BEERS 4333 27.13 Kev Pershouse 9 MEGSIE MAC 7688 27.61 Julius Perrett

Race No. 4 Sheriff Electrical Wholesalers 2:30 PM 5 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SAM CARD 1415 27.36 Neil Card 2 BILL'S FLASH 1655 26.99 Lin Kent 3 THURRUNGO 6568 26.87 Allen Kelly 4 EXPOSE THE FREAK 1833 27.28 Christopher Gear 5 NOVA DE KAHN 6628 NBT Michael James 6 CUPPA TEA KIWI 7786 27.85 Michael Boody 7 NEDGO HEATHER 7188 27.41 Natasha Ogden 8 GOOD BOY SEAMUS 8657 27.04 Narelle Mulcahy 9 MEGSIE MAC 7688 27.61 Julius Perrett

Race No. 5 Howard Butchery 2:50 PM 5 event over 460 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LALIQUE 8813 NBT Natasha Ogden 2 PURE LEE CRUISY 6418 26.93 John Watts 3 DAY TIME FRIEND 7887 NBT Michael Boody 4 KORONG 7847 26.70 Michael James 5 BET YOU WILL 6527 26.97 Lin Kent 6 NEW ABODE 8626 27.18 Michael Boody 7 PARIS LIGHTS 2616 27.44 Lindsay Mccarthy 8 GO THE SPOILS 8613 27.08 Lin Kent 9 MEGSIE MAC 7688 27.61 Julius Perrett

Race No. 6 Bundaberg Cup Bun 550 H 3:10 PM OPENH event over 550 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DON'T WEAKEN 6715 NBT Scott Gould 2 POKER CARD 5844 32.10 Neil Card 3 KOUKLA MOO 6715 31.75 Stephen Bland 4 SUMMER'S PRANCER 3346 32.41 Thomas Lowe 5 LAST DRINKS 112 NBT Rusty Dillon 6 ELING FEELING 8466 NBT Michael Boody 7 LOOKING AMAZING 3111 31.61 Marie Richards 8 PANAMA EYES 1112 NBT Christopher Gear 9 ISLA'S REBEL 5668 NBT Brent Kline

Race No. 7 Bundaberg Cup Bun 550 H 3:30 PM OPENH event over 550 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLIZZARD BLITZ 2433 32.35 Marie Richards 2 YES GERONOMO 7465 32.28 Ronald Brook 3 DARK DEFENDER 6536 NBT Michael Boody 4 UNDER ADVICE 2222 NBT Julius Perrett 5 FREAK UNLEASHED 8473 33.26 Christopher Gear 6 MAGIC MAIDEN 4568 31.71 Errol Kleinhans 7 COPPER LIGHT 5428 31.94 Elizabeth Griffin 8 WATCH ME WIGGLE 1132 31.94 Neil Card 9 ISLA'S REBEL 5668 NBT Brent Kline

Race No. 8 Bundaberg Cup Bun 550 H 3:50 PM OPENH event over 550 metres at Bundaberg Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DIAMOND ROBYNE 7846 33.27 Eric Conroy 2 EIGHT PINTS 153X 32.52 Ronald Brook 3 ALL ABOUT HOPE 3323 31.93 Marie Richards 4 SPRING FIRECHIEF 5731 31.43 Stephen Bland 5 OUR CHALLENGE 1545 31.76 Errol Kleinhans 6 GOOD GIRL JANICE 7221 31.89 Lorraine Isles 7 KIALLA 2255 32.42 Michael James 8 ISLA'S STYLE 5685 NBT Brent Kline 9 ISLA'S REBEL 5668 NBT Brent Kline