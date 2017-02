Race No. 1 7:00 PM

5/M event over 410 metres at Cairns Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 VAL'S MAGIC 3865 NBT Robert Lound

2 TEST YOURSELF 4422 24.44 Emma Bryant

3 SCOMELD 6 25.55 Emma Bryant

4 DISPLOSION 8433 24.78 Emma Bryant

6 YOU CAN DO 5241 24.49 Emma Bryant

7 CHIEF JINX 5663 24.46 Allan Metcalfe