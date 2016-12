Greyhound Box Draw For Cairns - Tuesday, 27 December 2016

Race No. 1 D. S. R. Racing 6:54 PM M event over 410 metres at Cairns Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIL BIT AWESOME 6 25.68 Allan Metcalfe 2 HEATHAN BRETT 3224 24.47 Allan Metcalfe 3 DISPLOSION 7568 25.98 Emma Bryant 4 SLOW DANCER 6 25.17 Glen Olsen 5 OSPREY LIZ 5753 24.92 Rhonda Essery 6 BLOCKER'S ANGEL 7 25.26 Glen Olsen 7 PARIS AUGOGO 6582 24.67 Kevin Wheeler 8 BOXER BOY 6843 25.04 Rhonda Essery

Race No. 2 Bigboy Skip Bins 7:18 PM NOV event over 410 metres at Cairns Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M A GIFT 5553 24.96 Nancy Maynard 2 ELITE AND BLACK 4541 25.17 Rhonda Essery 3 MAXIMUS HOUDINI 5156 24.68 Rhonda Essery 4 CHIEF BOLT 5723 24.59 Allan Metcalfe 5 TOP TELLER 4441 24.33 John Thurlow 6 GOJO MOJO 6233 24.83 Graham Thomson 7 NO WORRIES BUDDY 4156 24.64 Peter Milani 8 GO GWAN 461 24.55 Rhonda Essery 9 SHARP INTENTION 7847 24.62 Emma Bryant

Race No. 3 Thank You Townsville Trainers 7:37 PM 5 event over 410 metres at Cairns Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS LARDIE DA 2257 25.86 Robert Thomson 2 RHONDA'S DYNO 7355 24.43 Rhonda Essery 3 MAX ROCKET 6741 24.94 John Barrow 4 ABSOLUTE SERIAL 8377 25.02 Emma Bryant 5 MANHATTAN MAID 3444 24.27 Allan Metcalfe 6 COLLISION COURSE 7672 25.05 Robert Lound 7 GLENALLON ZULU 4823 24.44 Robert Lound 8 FANCY RED 6844 24.28 Graham Thomson 9 GIVEAWAY LASS 4565 24.54 Peter Milani 10 MONOCHRONE 6556 24.01 Emma Bryant

Race No. 4 Hedley Christmas & New Year Cup 7:55 PM 5 event over 544 metres at Cairns Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KERRIE'S A MINX 4445 32.33 Glen Olsen 2 SPUDNUT 1242 32.81 Robert Thomson 3 NEVILLE ROSE 5835 NBT Matthew Mcguire 4 ZEPHYR ZEUS 2161 32.32 Emma Bryant 6 IT'S HIS JOB 2132 32.45 John Thurlow 7 ATOMIC OPIE 1513 32.50 George Tsakissiris 8 NOVA PARTY 1144 33.10 Robert Lound

Race No. 5 Tubby Olsen Memorial 8:15 PM 3/4 event over 410 metres at Cairns Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG BOY BATINA 1111 24.19 Robert Lound 2 DIAMOND OLLIE 6631 24.30 Rhonda Essery 3 SHAKE YOUR BOOTY 4443 24.00 John Thurlow 4 PEPPA PIG CLOUD 1831 23.94 Michael Fusco 5 BRUTON MISS 5224 24.02 Robert Lound 6 BANDALORE 4554 24.09 John La Rosa 7 SMILES ALOT 6367 23.86 Emma Bryant 8 WESTOVER 3336 24.01 Emma Bryant

Race No. 6 Piccones Supa Iga Edmonton 8:35 PM 5 event over 410 metres at Cairns Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SMOOTH FLAME 1615 24.48 Robert Thomson 2 CYCLONE ROSIE 3424 24.26 Robert Lound 3 GAR 5627 24.39 Emma Bryant 4 AMARDA 2353 NBT John Barrow 5 ZIPPING BUBBA 2456 24.16 George Tsakissiris 6 PRETTY ERIN 5256 24.84 Emma Bryant 7 SKY BOND 7384 24.34 Rhonda Essery 8 SAINT'S CHARM 8742 24.88 Graham Thomson 9 GIVEAWAY LASS 4565 24.54 Peter Milani 10 FAMOUS REBEL 6665 24.28 Graham Thomson

Race No. 7 Rq Young Guns Crn 410 F 8:55 PM OPENF event over 410 metres at Cairns Of $4,750 Prizemoney.

1st: $3,325 2nd: $950 3rd: $475. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BERISHA 2113 24.82 Matthew Mcguire 2 ALL FUELED UP 8121 24.46 Robert Lound 3 GUNNADOO TWIST 3552 24.63 Nancy Maynard 4 INNOCENT MAN 2 24.85 Glen Olsen 5 BURNER BANT 7231 24.41 George Tsakissiris 6 THRILLA STROKE 3121 24.46 Daniel Miles 7 SCOTT SPEED 4682 24.60 Rhonda Essery 8 DIAMOND FIESTA 2253 24.60 Thomas Jackson 9 CHIEF BOLT 5723 24.59 Allan Metcalfe 10 MANHATTAN MAID 3444 24.27 Allan Metcalfe