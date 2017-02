Greyhound Box Draw For Capalaba - Saturday, 18 February 2017

Race No. 1 Maiden H 11:52 AM MH event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AMUS UNLEASHED 6638 NBT Kevin Forrester 2 HEARTLAND FLASH 4573 20.88 Noel Evans 3 COUNTY COIN 5224 NBT Stephen Keep 4 BETTY RUMBLE 342 NBT Stephen Kavanagh 5 DUBLIN DUCHESS 8872 20.50 John Gardiner 6 FI FI RUMBLE 4 NBT Stephen Kavanagh 7 TOOKA RUNA 826 20.76 Lee Wylie 8 BINERAY BOY 2424 20.54 Jan Warner 9 LINA'S FIRST 865 20.98 Cecil Druery 10 CATCH ME KEITH 7856 20.96 Trevor List

Race No. 2 Maiden H 12:12 PM MH event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC VIBES 3362 NBT Stephen Keep 2 SPUDTASTIC 4447 20.90 Renald Attard 3 PHONICS 7338 20.86 Michael Edwards 4 JAYCEE'S LADY - NBT John Catton 5 JACK OAK 8 NBT Wayne Crick 6 HEARTLAND FLYER 655 20.83 Noel Evans 7 WEE REMI 646 20.68 John Gardiner 8 DAISY RUMBLE 26 NBT Stephen Kavanagh 9 LINA'S FIRST 865 20.98 Cecil Druery 10 GRAND ANGEL 5866 NBT Warren Scannella

Race No. 3 12:32 PM NOV event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NAUGHTY JESS 3277 20.54 Lee Wylie 2 SHY REIGN 7636 NBT Stephen Keep 3 GIFTED PINES 821 20.56 John Baker 4 PRATER'S ACE 5786 NBT Brodie Prater 5 TOOKA TRIP 5425 20.22 Lee Wylie 6 PERFECT LADY 3278 20.83 Max Hay 7 FERNLEE STAR 6273 20.52 Andrew Weise 8 KUROI NAZO 12 20.10 John Catton 9 RUMBLING JAKE 4755 20.05 Kenneth Mackenroth 10 BACK ON TRACK 2766 20.52 George Hagicostas

Race No. 4 5th Grade H 12:52 PM 5H event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M A HOTSHOT 1233 20.07 Rex Marshall 2 OUR WILD JACKO X616 NBT Stephen Keep 3 NAUGHTY MAX 1545 19.95 Lee Wylie 4 WHO DAT GUN 1817 NBT John Catton 6 GOTTA BE BLACK 3884 20.22 George Hagicostas 7 DOLLY BLOO 7835 19.84 Peter Furbank 8 LEDECKY 1578 NBT Ashley Bock

Race No. 5 5th Grade H 1:12 PM 5H event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CARBROOK LAD 2114 19.98 Rex Marshall 2 ZAFONIC DANCER 7446 20.17 Troy Okamura 3 WHAT A MESS 8766 20.63 Michael Edwards 4 NOSMO KING 7886 20.37 Beryl Green 5 RUMBLE DRIVE 422X NBT Selena Zammit 6 DRAGON DANCER 3763 19.95 Penny Rigg 7 FABRE FORCE 3275 NBT Eric Honeyman 8 TOOKA HALF 8638 20.01 Lee Wylie

Race No. 6 5th Grade H 1:32 PM 5H event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HURRICANE CHANCE 7874 20.14 George Hagicostas 2 ALPHA HECTOR 8762 20.23 Keith Donaldson 3 CAPTAIN MORSE 7844 20.28 Lee Wylie 4 SPEEDIE GAGAN 7815 20.23 Renald Attard 5 FARMOR I KNOW 1112 19.96 Steven Scott 6 TWISTED 7834 20.54 Lee Wylie 7 GO WILD ARTHUR 2738 NBT Stephen Keep 8 HARA'S HEAT 6488 20.12 Troy Okamura

Race No. 7 5th Grade H 1:52 PM 5H event over 366 metres at Capalaba Of $630 Prizemoney.

1st: $441 2nd: $126 3rd: $63. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUN KAY RUN 4667 20.78 Troy Okamura 2 TOO MANY BILLS 3642 20.34 Renald Attard 3 MADAM'S FLASH'S 8785 20.07 Bruce Mcnamara 4 WAY OF SHADOWS 5171 20.39 Kelli Olsen 5 BIG TRIGGER 5626 20.11 Lee Wylie 6 ZODIAC SANDY 1643 NBT Andrew Clarke 7 BABY BASSIN 5222 19.81 Penny Rigg 8 HE'S THE ONE 5132 NBT Stephen Keep