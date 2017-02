Race No. 6 Golden View Greyhound Complex 5t… 4:44 PM

5H event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 DROP SHORT 4662 25.59 Robert Higgs

2 HEIDI BENZ 7721 25.06 Nina Uhrhane

3 FYRE GAL 6656 25.26 Renald Attard

4 HARA'S HOOK 6233 25.39 Mike Stephenson

5 BENTAXLE 7273 25.62 Felicia Guymer

6 ARE YOU THERE 7667 25.40 Terry Brereton

7 LIL' BIT SPARKY 4776 25.00 Rick Kuhl

8 AGRO'S THUNDER 1177 26.17 Jeanette Cauchi

9 COST A QUID 7865 25.26 George Evans