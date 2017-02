Race No. 2 Vince Curry Memorial Maiden Ips … 5:37 PM

MH event over 520 metres at Ipswich Of $1,800 Prizemoney.

1st: $1,260 2nd: $360 3rd: $180.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 ENJOY THE SHOW - NBT Tony Apap

2 APACHE BROOK - NBT Scott Gould

3 BON KNOCKA 25 NBT Barry Dull

4 NO NOT ME 48 NBT Darren Russell

5 REGAL HOPE - NBT William Elson

6 PALLINGTON 3246 31.71 Neville Eastell

7 DASHING SISCO - NBT Christine Goodwin

8 JAY AYE 2243 NBT Jeff Ahern