Greyhound Box Draw For Ipswich - Tuesday, 14 February 2017

Race No. 1 Www.ipswichgreyhounds.com 2:52 PM M event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FARAHMAC 3 26.03 Kerry Hoggan 2 WHITE EAGLE 7723 25.80 Steve Woods 3 LODGEMENT - NBT Steven Scott 4 MAURICE MINOR 33 NBT Tom Tzouvelis 5 BAZINGA BENZ - NBT Gary Pettersen 6 CZARNY - NBT Mick Emery 7 ORBIT THE MOON - NBT Mick Emery 8 SUNSHINE SQUARE - NBT Brett Hazelgrove 9 MINY MO - NBT Steven Scott 10 INDOMINOUS DANE 74 26.40 Dean Turley

Race No. 2 Sky Racing 3:14 PM M event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SNOW GIRL 4254 NBT Steve Woods 2 DAHOMEY WINDSONG - NBT Mickey Mclennan 3 MAGIC BENZ 6527 25.75 Gary Pettersen 4 YOU CALLED - NBT Jan Warner 5 WILDASH DIVA 53 26.31 Patrick Gainey 6 GUNLEE GIRL 4 26.49 Kerry Hoggan 7 SUCH AS I - NBT Peter Ruetschi 8 SPOT ROSE HI - NBT Trevor Thompson 9 THERE'S A FOOL 5 26.67 Peter Ruetschi 10 LOOKING FINE 4668 NBT Corey Mutton

Race No. 3 Alpha 390 Finance 3:39 PM NOV event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KILCARNEY MIST 2768 25.88 Michael Mace 2 LENNY BENZ 7777 NBT Gary Pettersen 3 SHARP SONGAR 6564 NBT David Campbell 4 FROSTY ZERO 4586 25.75 Renald Attard 5 FARMOR DIVA 6477 25.24 Maxine Kuhl 6 GALWAY EAGLE 4664 25.70 Kevin Galloway 7 SPRING LAUREN 2644 25.68 Colin Byers 8 SCORCHING CORNER 3578 25.37 Steven Hintz 9 SNOZZSTA 8444 25.61 Terry Guymer 10 SPRING BLONDE 7276 25.67 Des Sykes

Race No. 4 Www.ipswichgreyhounds.com 3:57 PM NOV event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOLD SHERONA 35X2 25.69 Kerry Hoggan 2 PRECIOUS SAL 6412 25.22 Darren Russell 3 LEIGTH ROSE HI 8582 25.61 Trevor Thompson 4 ALADDIN'S ANGEL 1 25.53 Sharon Morris 5 GALVO 5471 26.29 Dean Turley 6 WILDASH ABBY 15 NBT Bob Giltinan 7 VICKI'S CHOICE 1332 26.11 Max Hay 8 ALPHA ZEPHYR 6231 25.56 Jim Heddles 9 FOUR TIN LIDS 6258 NBT Jeanette Cauchi 10 ZILLIE BEAN 5534 25.52 John Edwards

Race No. 5 Trembath Tyre Repairs 4:24 PM 5 event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LATE SHOW SNOWY 1312 25.59 Warren Scannella 2 JEN ROSE HI 6145 25.51 Trevor Thompson 3 MAGOOLEY 3117 25.46 Tony Brett 4 HOUDINI HI 8484 NBT Peter O'reilly 5 DU HAST 4174 25.40 Tony Short 6 MEGSIE MAC 6241 25.77 Julius Perrett 7 NAMROD 7631 25.36 Peter Cauchi 8 SPRING SHELLEY 2374 25.45 Colin Byers 9 WILD WEST WILLY 1475 26.08 Gary Pettersen 10 JUST SIZE 6865 25.46 Lancelot Waldon

Race No. 6 O'reilly Pet Food 4:49 PM 4/5 event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ESCALA 1151 25.29 Casey Dargusch 2 BRAE GIFT 6517 25.07 Tom Tzouvelis 3 ACE 7116 25.01 Steven Scott 4 EL CHAD 7218 25.83 Brad Yates 5 SPRING AUDREY 4143 25.58 Colin Byers 6 LIL' BIT SPARKY 4547 25.00 Rick Kuhl 7 ASTON JADORE 5455 24.86 Tony Brett 8 DODGY DANCER 6378 25.15 Robert Higgs 9 SPANISH HARBOUR 1656 25.31 Brian Francis 10 NAOMI ROSE HI 7865 25.49 Trevor Thompson

Race No. 7 Www.ipswichgreyhounds.com 5:06 PM 5 event over 520 metres at Ipswich Of $1,710 Prizemoney.

1st: $1,197 2nd: $342 3rd: $171. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GINGER BENZ 1312 30.61 Gary Pettersen 2 MO STRADAMUS 4123 NBT Stephen Rolph 3 SHUNT MAN 1436 30.80 Robert Greensill 4 LOONY'S MATE 7827 31.27 Dean Turley 5 RENALD'S RIVALRY 7137 31.39 Amy O'reilly 6 MY SUPER 2537 30.79 Gary Pettersen 7 PLENTY OF PUNCH 6287 30.95 Dean Turley 8 BIG TURLS 1361 31.12 Dean Turley 9 SEIZED ASSET 4446 31.26 Victor Osborn 10 NOVELLA 6845 31.07 Casey Dargusch

Race No. 8 C2c Constructions 5th Grade F 5:22 PM 5F event over 520 metres at Ipswich Of $1,710 Prizemoney.

1st: $1,197 2nd: $342 3rd: $171. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUN RIVA RUN 1764 31.68 Robert Peschke 2 UNIQUE MOTIVE 1653 30.95 Douglas Gladman 3 OUTBACK SUNSHINE 7151 30.41 John Geoghegan 4 INVERGARRY LADY 1562 30.45 Colin Curtis 5 HOMBRE MONTANA 3343 31.04 Mathew Reid 6 CHILLED HEAT 3451 30.45 Kevin Ellis 7 LADY PERLITA 3324 31.00 John Hutchinson 8 DUSTY WAY 1332 30.64 Reg Hazelgrove 9 NOVELLA 6845 31.07 Casey Dargusch 10 SPRING FORTE 2155 31.71 Colin Graham

Race No. 9 Greg Sternberg Vet Surgeon 5:39 PM 5 event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DROP SHORT 4466 25.59 Robert Higgs 2 EUROA AZAZ 7338 25.49 Maxine Kuhl 3 SPEEDIE GAGAN 7278 25.83 Renald Attard 4 SPRING NAKANO 1335 25.49 Colin Byers 5 SPRING DORRIE 6524 25.36 Phillip Shaxson 6 GEAR UP 5428 NBT Amy O'reilly 7 ON THE WALL 7186 25.54 Lancelot Waldon 8 CYNO STEIN 3678 25.94 Robert Essex 9 AINIA 5665 25.14 Gary Taylor 10 ME TARZAN 1848 25.28 Terry Guymer