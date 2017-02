Race No. 2 Sky Racing Maiden H 3:17 PM

MH event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 HEARTLAND FLYER 655 NBT Noel Evans

2 CHIEF ROSE HI 7675 26.14 Trevor Thompson

3 WHITE EAGLE 2356 25.80 Steve Woods

4 PHONICS 7338 25.64 Michael Edwards

5 YOU ARE HERE 2 25.64 Peter Ruetschi

6 AURIGA PIXIE - NBT Geoff Draheim

7 BELLA CETTE - NBT Mick Gardiner

8 DORIE'S PICK 6443 25.72 Donald Massey

9 ASICLAO 3 26.14 Noel Evans