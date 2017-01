Greyhound Box Draw For Ipswich - Tuesday, 3 January 2017

Race No. 1 Www.ipswichgreyhounds.com Maiden… 2:57 PM MH event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITE ME UP 2372 25.65 Peter Sullivan 2 ALPHA ZEPHYR 46 NBT Jim Heddles 3 COLD NIGHTS 47 NBT Neil Falls 4 ROSDUE JITTERBUG 8X38 26.18 Terrence Chapman 5 SPECIAL SHOW 5275 25.70 Paul Graham 6 TIGI BENZ - NBT Gary Pettersen 7 SIX GUN 4 NBT Tony Brett 8 BLARNEY BOY 6 26.56 John Gardiner 9 RUN CHUCK RUN 3574 NBT Warren Scannella 10 CHIEF ROSE HI 6544 26.14 Trevor Thompson

Race No. 2 Sky Racing Maiden H 3:14 PM MH event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROSDUE AVALON 5245 25.80 Terrence Chapman 2 WILDASH WANDERER 5 NBT Bob Giltinan 3 MAGIC BENZ - NBT Gary Pettersen 4 ME TARZAN 4 26.15 Terry Guymer 5 FANTASY FREEZE 28 NBT Jeff Crawford 6 FROSTY WITCH 8 26.81 Renald Attard 7 JANE ROSE HI 67 26.48 Trevor Thompson 8 SPRING POLLY 2245 25.66 Colin Byers 9 TRENCH VAPOUR 87 NBT Darren Makowiecki 10 ESCALA 2445 25.78 Casey Dargusch

Race No. 3 Alpha Financial Services Maiden … 3:38 PM MF event over 431 metres at Ipswich Of $1,350 Prizemoney.

1st: $945 2nd: $270 3rd: $135. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRATER'S ACE 1 25.35 Brodie Prater 2 POUNCING LILIE 7474 26.08 Tony Zammit 3 NOIRE CHERIE 3533 25.59 Noela Fertch 4 ARABIAN TU GO 2 26.04 Brent Kline 5 DODGY CREDIT 4 25.95 Robert Higgs 6 SNOZZSTA 2 25.61 Terry Guymer 7 MAGIC SWIFTLY 3 25.92 John Gardiner 8 BINTANG LAURIE 1 25.76 Neil Falls 9 ARABIAN GO DANI 5 26.12 Brent Kline 10 ESCALA 2445 25.78 Casey Dargusch

Race No. 4 Www.ipswichgreyhounds.com 3:57 PM NOV event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AVOID DAMAGE 8787 25.50 Patricia Carrington 2 NINA ROSE HI 3777 25.61 Trevor Thompson 3 LIMBURG JACK 6668 NBT Des Sykes 4 PENNYLESS 8887 25.77 Patricia Carrington 5 SAGA NOREN 1655 NBT Garry Streatfield 6 GIDDY UP PATSY 6575 25.86 Trevor Thompson 7 GALWAY EAGLE 5856 25.70 Kevin Galloway 8 SPRING LILL 2378 25.70 Colin Byers 9 SMASHNIAK STORM 8837 25.91 George Kadniak 10 SMASHNIAK BARC 7726 25.76 George Kadniak

Race No. 5 Trembath Tyre Repairs 4:24 PM NOV event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BACK ON TRACK 4553 25.54 George Hagicostas 2 SURF CATCHER 6231 25.47 Noel Vohland 3 STING 'EM WASP 5331 26.31 Steven Scott 4 ON THE WALL 3542 25.54 Lancelot Waldon 5 LOVED UP 2162 25.38 Ray Mears 6 LISA ROSE HI X321 26.05 Trevor Thompson 7 SPRING HOUDINI 2811 25.35 Colin Byers 8 ME HAPPY 8752 25.71 Patricia Carrington 9 WILD FOX 7164 25.76 Brett Hazelgrove

Race No. 6 O'reilly Pet Food 4:44 PM 5 event over 520 metres at Ipswich Of $1,710 Prizemoney.

1st: $1,197 2nd: $342 3rd: $171. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 INVERGARRY LADY 1224 30.68 Colin Curtis 2 SPRING TRIXIE 6345 NBT Colin Byers 3 DON'T WEAKEN 2216 30.81 Scott Gould 4 FIERY BENZ 3353 30.73 Gary Pettersen 5 GOTCHA CHA CHA 1416 NBT Tony Zammit 6 PENULTIMATE 5388 NBT Casey Dargusch 7 FLYING SOVEREIGN 2618 NBT Garry Streatfield 8 WHAT A MESS 7361 31.12 Michael Edwards 9 SINGLETON 2536 31.05 Juanita Linnan 10 CAKE OF SOAP 1456 31.03 Stephen Neary

Race No. 7 Www.ipswichgreyhounds.com 5:07 PM 4 event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPRING RECALL 7172 25.24 Colin Byers 2 LITTLE ACH CEE 1141 25.08 Colin Byers 3 SPRING ELLIE 7743 25.34 Colin Byers 4 BRAE GIFT 6517 25.07 Tom Tzouvelis 5 MAGIC PASS 4341 25.29 Alec Stevens 6 POWER JET 5741 NBT Darren Titmarsh 7 SHOW BOUND 6553 24.83 Peter Ruetschi 8 ONLY EXIT 1223 25.24 Darren Russell

Race No. 8 C2c Constructions 5:22 PM BT8 event over 431 metres at Ipswich Of $1,710 Prizemoney.

1st: $1,197 2nd: $342 3rd: $171. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARRY BAILEY 3522 24.85 Colin Byers 2 TASER SHOCK 1342 24.88 Steven Scott 3 YOUR DEAL 3688 25.02 George Kadniak 4 ROYAL PRIZE 4133 25.37 Nicole Connell 5 SPLIT SYSTEM 1145 25.16 Darren Makowiecki 6 BOXING ROO GIRL 6574 25.23 Dwyer Lennon 7 MAURY SPIRIT 6861 24.82 Neil Falls 8 MASTER LAGOON 1352 25.12 Darren Russell

Race No. 9 Greg Sternberg Vet Surgeon 5:41 PM 5 event over 431 metres at Ipswich Of $1,530 Prizemoney.

1st: $1,071 2nd: $306 3rd: $153. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MONOCEROS 7667 25.22 Jeff Crawford 2 SNOW RUNNER 6446 25.20 Ian Dionysius 3 BARCELLA 8787 25.12 Casey Dargusch 4 SEIZED ASSET 3667 25.16 Victor Osborn 5 ROSDUE SPRITE 5644 25.33 Terrence Chapman 6 HANNAH'S BELL 6113 25.13 Darren Titmarsh 7 CHEEKY CHEECH 4673 25.09 Felicia Guymer 8 MR. TRANSPORTER 6632 25.12 Doreen Huddleston 9 SUMMER QUAYS 1516 25.25 Beverley Chappell 10 HARA'S BLAZE 2224 25.12 Darren Titmarsh