Greyhound Box Draw For Rockhampton - Wednesday, 1 March 2017

Race No. 1 Dinky Di Web Design 6:36 PM M event over 407 metres at Rockhampton Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALLY PALLY KEATS 2242 NBT Dallas Beckett 2 WHAMBULANCE 6 24.90 Peter Payne 3 LUCY HARKS - NBT Albert Harker 4 IN JUDES KEEPING 4835 24.52 Mark Bube 5 VELOCITY WELKIN 6423 24.38 Wayne Clifford 6 WILDASH WANDERER 2274 24.31 Chris Tory 7 LITTLE BUMP 7478 24.26 Mark Bube 8 WERINA FLASH 8655 24.66 Chris Tory

Race No. 2 The Butcher On Main 6:58 PM NOV event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TINY VIKING 1233 24.05 Andrew Suli 2 MICKEY HARKS 7563 24.03 Albert Harker 3 WILDASH PEBBLES 176 24.16 Chris Tory 4 MYSTERIOUS ROSE 4822 23.93 Mark Bube 5 MACK MONEY 7354 23.83 Christine Pollard 6 KYLIE DIABLO 3422 23.81 Allan Svensen 7 JUST SMOKEN 6616 24.08 Peter Payne 8 EIGHTY TWENTY 4837 24.09 Raymond Young

Race No. 3 Newsxpress Richardson Road 7:16 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MANY PUPPIAO 6776 23.92 Les Wisener 2 TRES CHIC 7466 23.47 Mark Bube 3 FANCY BENZ 5345 23.75 Garry Bevan 4 SHAYLOR BACARDI 3353 23.66 Neville Jackson 5 NILE HARKS 4268 24.13 Albert Harker 6 COOLAWIN MAGIC 6844 24.34 Raymond Young 7 HARA'S HEART 3322 24.10 Barry Hall 8 SILVER LEAGUE 3755 24.15 Allan Svensen

Race No. 4 Wendy Mulry Travel 7:37 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MR. NORD 7445 23.69 Les Wisener 2 BEETOWN BELLA 8777 25.18 Chris Tory 3 FERAL CHERAL 2113 23.89 Allan Svensen 4 CHARBELLAMIA 5715 23.78 Christine Pollard 5 TAX LOOPHOLE 2735 23.45 Neville Jackson 6 BRIAN BENZ 3573 23.94 Gary Weeding 7 SUDOKU DOLL 6354 23.87 Raymond Young 8 WAR RIG 8741 23.76 Trent Thorley

Race No. 5 Ubet 7:55 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARDAWAY HOLLY 6786 23.85 Chris Tory 2 SCREEN SIREN 3748 23.82 Allan Svensen 3 VELOCITY CHRIS 5167 23.62 William Boon 4 THAT'S SUPER 5461 23.73 Gary Weeding 5 FIVE FAT LADIES 8553 23.51 Les Wisener 6 YOU MAYBE RIGHT 5747 23.74 Andrew Suli 7 BALAKOVO 2457 23.60 Trent Thorley 8 ELITE MARJ 6652 23.73 Neville Jackson

Race No. 6 Diplock's Collision Repair Centr… 8:15 PM 4/5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPRING SMIRK 7451 23.60 Peter Payne 2 HONG KONG MAGRI 2111 23.60 Dallas Beckett 3 BOYS ZARR BOYS 6725 23.47 Albert Harker 4 OH THE SHAME 1886 23.87 Gary Weeding 5 STAR ROSA 8144 23.68 Allan Svensen 6 PARTY CHIC 6511 23.97 Trent Thorley 7 FANTASTIC LIAM 2121 23.58 Neville Jackson 8 DEE BOOSH 2336 23.59 William Boon

Race No. 7 Garrard's Horse And Hound 8:35 PM 3/4 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARRY HARKS 6545 23.53 Albert Harker 2 SOCIAL 4242 23.55 Dallas Beckett 3 MAKING WAVES 1354 23.42 Allan Svensen 4 ALL RED 5263 23.64 Neville Jackson 5 HEZA SIZE UP 3642 24.04 Christine Pollard 6 CHANDON HAWKE 2384 23.74 Peter Payne 7 USURPER 3533 23.65 William Boon 8 URANA LAURIE 6172 23.41 Dallas Beckett