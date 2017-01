Greyhound Box Draw For Rockhampton - Wednesday, 11 January 2017

Race No. 1 Dinky Di Web Design 6:35 PM M event over 407 metres at Rockhampton Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PARTY CHIC 4 24.54 Trent Thorley 2 DOTTIE'S IMAGE 574 NBT David Raines 3 IN JUDES KEEPING 7487 24.57 Mark Bube 4 HIGH LEE BLUE 4557 24.71 David Raines 5 SMILES ALL ROUND - NBT William Smith 6 MANY PUPPIAO 3522 24.03 Les Wisener 7 JUST SMOKEN 4235 24.08 Peter Payne 8 LITTLE BUMP 3768 24.26 Mark Bube

Race No. 2 Wendy Mulry Travel 6:57 PM NOV event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SILVER LEAGUE 71 24.15 Allan Svensen 2 ROMAN SAND 3163 24.59 David Raines 3 MICKEY HARKS 2154 24.03 Albert Harker 4 URANA LAURIE 6424 23.64 Dallas Beckett 5 KISSY FIESTA 2117 24.15 William Smith 6 MYSTERIOUS ROSE 6386 23.93 Mark Bube 7 KYLIE DIABLO 8355 23.81 Allan Svensen 8 LORIAN EXPRESS 8483 23.89 Jeff Kuhl 9 PRINCESS SCAR 6887 24.86 Lindsay Mccarthy 10 NILE HARKS 2666 24.13 Albert Harker

Race No. 3 Newsxpress Richardson Road 7:15 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VELOCITY MIA 5113 23.95 William Boon 2 MAKING WAVES 7434 23.42 Allan Svensen 3 GAS ALL MIGHTY 5223 23.79 Lindsay Mccarthy 4 HELLY'S LAMENT 2143 23.86 William Smith 5 SMASHING FASHION 7665 24.36 John Watts 6 HARDAWAY HOLLY 6771 23.85 Chris Tory 7 FANCY BENZ 8742 23.75 Garry Bevan 8 LOLLYHARKS 3632 23.91 Albert Harker 9 COMMUNITY 8524 24.10 Christine Pollard 10 BRIAN BENZ 8248 24.04 Gary Weeding

Race No. 4 Patlaw Securities 7:37 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EARNER BOB 4562 23.55 Les Wisener 2 DREAM OF SPEED 5666 23.58 Jeff Kuhl 3 SCREEN SIREN 4684 23.82 Allan Svensen 4 SUDOKU DOLL 3546 23.87 Raymond Young 5 GOLDEN PLANET 1412 24.55 Kaye Taylor 6 FARMOR BRING IT 4537 24.48 Wayne Scott 7 FULL OF VENOM 5631 23.75 William Boon 8 OLIVER BENZ 6752 23.56 Garry Bevan 9 PEREZ 5327 23.74 William Boon 10 TAX LOOPHOLE 1276 23.45 Neville Jackson

Race No. 5 Kritters Pet Meats 7:56 PM 4/5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 USURPER 4523 23.71 William Boon 2 SUBTITLE 1612 23.66 Michelle Brider 3 CARLO SCORCHO 3313 23.65 Warren Pirie 4 DOOLEY'S FIT 1786 23.80 Jeff Kuhl 5 LITTLE MAKRIL 8126 23.34 Darren Taylor 6 THAT'S SUPER 1421 23.73 Dallas Beckett 7 DEE BOOSH 7213 23.59 William Boon 8 OH THE SHAME 2781 23.87 Gary Weeding 9 BALAKOVO 3145 23.60 Trent Thorley 10 ZANE HARKS 7635 23.39 Albert Harker

Race No. 6 The Butcher On Main 8:15 PM 4 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HURRICANE HANSI 4134 23.57 Trent Thorley 2 MY KIDS TUITION 5557 23.67 Neville Jackson 3 ERASION 3125 23.48 Dallas Beckett 4 ARE JAY DUREE 3311 23.36 Kaye Taylor 5 COSMIC COUGAR 6136 NBT Chris Tory 6 PERCY'S LAD 1111 23.32 Darren Taylor 7 VELOCITY CHRIS 6551 23.62 William Boon 8 BILLY CONGO 3253 23.58 Albert Harker

Race No. 7 The Uniform Centre 8:35 PM 3/4 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THEY WATCH 1242 23.43 Darren Taylor 2 EXCITABLE ANGEL 4312 23.83 Raymond Pike 3 ALL RED 3441 23.64 Neville Jackson 4 HARRY HARKS 4568 23.53 Albert Harker 5 VELOCITY ELLE 6236 23.48 William Boon 6 SOCIAL 2162 23.55 Dallas Beckett 7 ROADIE 8567 23.63 Trent Thorley 8 BLACK AS TAR 4527 23.57 Christine Pollard

Race No. 8 Diplocks Collision Repair Centre 8:55 PM BT8 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TWELVE PLUS TWO 5315 23.32 Dallas Beckett 2 LAKODA MAGIC 1261 23.39 Kaye Taylor 3 FANCY PADDY 7361 23.55 Garry Bevan 4 THRILLA MOMENT 1654 23.26 Christine Pollard 5 SECOND GEAR 3242 23.58 Dallas Beckett 6 NOT TODAY MATE 1316 23.47 Lindsay Mccarthy 7 ZOE 4411 23.45 Darren Taylor 8 LITTLE ELL BEE 4633 23.48 William Boon

Race No. 9 Ubet 9:19 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ELITE MARJ 6885 24.62 Neville Jackson 2 PARIS LIGHTS 8887 NBT Lindsay Mccarthy 3 WHIRLY BLADE 7688 24.13 Jeff Kuhl 4 PARIS BENZ 6748 23.65 Albert Harker 5 IZZYOTIC 8775 23.81 Gary Weeding 6 MINUS TWO 6885 24.85 William Smith 7 TOP EARNER 7658 23.73 Les Wisener 8 SILENT MISTAKE 6488 24.34 John Watts 9 LITTLE SHORT 5658 24.73 Lindsay Mccarthy 10 SPRING SMIRK 8477 23.60 Peter Payne