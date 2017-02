Greyhound Box Draw For Rockhampton - Wednesday, 15 February 2017

Race No. 1 Dinky Di Web Design 6:35 PM M event over 407 metres at Rockhampton Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITTLE BUMP 8774 24.26 Mark Bube 2 JUST SMOKEN 5666 24.08 Peter Payne 3 IN JUDES KEEPING 4483 24.52 Mark Bube 4 ARE JAY DEE 3 24.12 Darren Taylor 5 WILDASH WANDERER 4227 24.31 Chris Tory 6 WHAMBULANCE - NBT Peter Payne 7 SUDOKU BOMB 8448 24.59 Raymond Young 8 VELOCITY WELKIN 5642 24.42 Wayne Clifford

Race No. 2 Patlaw Securities 6:55 PM NOV event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MANY PUPPIAO 4167 23.92 Les Wisener 2 FERAL CHERAL 2321 24.04 Allan Svensen 3 COOLAWIN MAGIC 7768 24.40 Raymond Young 4 WILDASH PEBBLES 176 24.16 Chris Tory 5 NILE HARKS 8842 24.13 Albert Harker 6 MACK MONEY 4473 23.83 Christine Pollard 7 TINY VIKING 6512 24.05 Andrew Suli 8 KYLIE DIABLO 7834 23.81 Allan Svensen 9 MICKEY HARKS 2575 24.03 Albert Harker

Race No. 3 Diplocks Collision Repair Centre 7:15 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITTLE MAKRIL 6437 23.34 Darren Taylor 2 MY KIDS TUITION 4473 23.67 Neville Jackson 3 COMMUNITY 6222 23.88 Christine Pollard 4 SUDOKU DOLL 8763 23.87 Raymond Young 5 HONG KONG MAGRI 2121 23.66 Dallas Beckett 6 PARIS BENZ 6146 23.65 Albert Harker 7 VELOCITY CHRIS 5516 23.62 William Boon 8 LADY GLEN 2132 23.89 Ronald Brook 9 TRES CHIC 4746 23.47 Mark Bube 10 MAGIC MILLAH 4544 23.59 Kaye Taylor

Race No. 4 Wendy Mulry Travel 7:35 PM 5 event over 510 metres at Rockhampton Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACK AS TAR 2716 29.77 Darren Taylor 2 LITTLE ELL BEE 1554 NBT William Boon 3 USURPER 6135 30.30 William Boon 4 SO KAWAII 8415 NBT Darryl Mcgrath 6 KAZEKO 3415 30.94 Darryl Mcgrath 7 PEREZ 3344 30.05 William Boon 8 IZZYOTIC 5345 29.93 Gary Weeding

Race No. 5 Ubet 7:55 PM 4 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MADE THAT WAY 2824 23.75 Ronald Brook 2 RAPTIS 2321 23.66 Wayne Clifford 3 DEE BOOSH 3523 23.59 William Boon 4 BOYS ZARR BOYS 2867 23.47 Albert Harker 5 BILLY CONGO 3374 23.58 Albert Harker 6 ELITE MARJ 2166 23.73 Neville Jackson 7 EXCITABLE ANGEL 6441 23.83 Raymond Pike 8 STAR ROSA 7681 23.68 Allan Svensen

Race No. 6 Kritters Pet Meats 8:15 PM 3/4 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAKING WAVES 5213 23.42 Allan Svensen 2 URANA LAURIE 1261 23.41 Dallas Beckett 3 ALL RED 4452 23.64 Neville Jackson 4 PERFECT MUM 5853 23.30 Christine Pollard 5 FANTASTIC LIAM 5621 23.58 Neville Jackson 6 HARRY HARKS 3365 23.53 Albert Harker 7 CUZZY BROMAC 5332 23.92 Darryl Mcgrath 8 FOCUS AND SPEED 8878 23.31 Peter Payne

Race No. 7 Rq Young Guns Rok 510 F 8:35 PM OPENF event over 510 metres at Rockhampton Of $4,750 Prizemoney.

1st: $3,325 2nd: $950 3rd: $475. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EIGHT PINTS 1153 30.00 Ronald Brook 2 SOCIAL 2242 29.90 Dallas Beckett 3 BALAKOVO 7124 30.19 Trent Thorley 4 CHANDON HAWKE 2523 30.31 Peter Payne 5 ERASION 1131 29.52 Dallas Beckett 6 SHAQTIN' A FOOL 4382 29.82 Darryl Mcgrath 7 THAT'S SUPER 6454 30.20 Gary Weeding 8 VELOCITY MIA 1511 29.81 William Boon 9 USURPER 6135 30.30 William Boon 10 KAZEKO 3415 30.94 Darryl Mcgrath

Race No. 8 The Butcher On Main 8:55 PM BT8 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VELOCITY ELLE 2412 23.33 William Boon 2 HURRICANE HANSI 4134 23.47 Trent Thorley 3 TWELVE PLUS TWO 1311 23.32 Dallas Beckett 4 OLIVER BENZ 1141 23.56 Garry Bevan 5 PROSPECT 2212 NBT William Boon 6 THEY WATCH 2672 23.43 Darren Taylor 7 SECOND GEAR 2511 23.51 Dallas Beckett 8 THRILLA MOMENT 4221 23.26 Christine Pollard

Race No. 9 The Uniform Centre 9:19 PM 5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEDONA SKY 8843 NBT Ronald Brook 2 CHARBELLAMIA 1357 23.78 Christine Pollard 3 HARA'S HEART 4233 24.10 Barry Hall 4 FULL OF VENOM 3131 23.75 William Boon 5 FANCY BENZ 3553 23.75 Garry Bevan 6 TAX LOOPHOLE 4527 23.45 Neville Jackson 7 SILVER LEAGUE 5437 24.15 Allan Svensen 8 GOLDEN PLANET 2536 24.04 Kaye Taylor 9 BRIAN BENZ 8357 23.94 Gary Weeding 10 YOU MAYBE RIGHT 5574 23.74 Andrew Suli