Race No. 3 Newsxpress Richardson Road 7:17 PM

5 event over 407 metres at Rockhampton Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 YOU MAYBE RIGHT 5574 23.74 Andrew Suli

2 FIVE FAT LADIES 2855 23.51 Les Wisener

3 TRES CHIC 4746 23.47 Mark Bube

4 SUDOKU DOLL 7635 23.87 Raymond Young

5 BEST SHARED 1528 23.86 Lindsay Mccarthy

6 MY KIDS TUITION 4732 23.67 Neville Jackson

7 MAGIC MILLAH 4544 23.59 Kaye Taylor