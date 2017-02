Greyhound Box Draw For Townsville - Tuesday, 14 February 2017

Race No. 1 Angliss Meats 6:55 PM M event over 380 metres at Townsville Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OVERRULED 5737 NBT Lyn Randall 2 OILS AIN'T OILS 65 23.00 Rhonda Essery 3 WILDASH ONE DAY 256 NBT Isobel Camp 4 BROTHER ROB 22 22.50 Glen Olsen 5 ZIPPING OUTLAW 2566 23.39 Rhonda Essery 6 GO PRANCER GO 2234 22.33 Rhonda Essery 7 FLYING MOZZIE 7376 23.28 Lyn Randall 8 SUGAR HIT AIVAH 545 NBT Jessica Camp 9 VELOCITY HEZZA 3445 22.49 Joan Newnham 10 SILVER MOUSE 7755 23.12 Joan Newnham

Race No. 2 Sandra Mccormick 7:15 PM NOV event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHATTA PASS 12 22.24 Glen Olsen 2 WILDASH DIDDY 8486 22.64 Isobel Camp 3 CHIPS AHOY 8733 22.50 Rhonda Essery 4 BARCIA'S HUNT 3764 22.74 Jay Schafer 5 LIL BIT AWESOME 3312 22.60 Allan Metcalfe 6 PALE FACE SCOTCH 1 22.31 Rhonda Essery 7 JASPER ROSE 8545 22.19 Joan Newnham 8 I'M ELITE CLASS 2176 22.70 Robert Reid 9 NOT A WORD 4774 23.15 Jon Forster

Race No. 3 Nq Marina Seafood 7:35 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAPTAIN DJAY 6453 22.35 Clarence Wilcox 2 ZIPPING JOKER 7586 22.10 Rhonda Essery 3 SKY LARK 1121 21.90 Michael Hickmott 4 SUPERFORMANCE 3112 22.15 Harold Hovi 5 INNOCENT MAN 7126 22.07 Glen Olsen 6 SMOOTH FLAME 4328 22.15 Robert Thomson 7 GO GWAN 3155 22.20 Rhonda Essery 8 MIA MYA MO 2875 22.69 Lyn Randall 9 MARG'S MEMORY 5788 23.02 Rhonda Essery 10 RHONDA'S SEA 5887 22.34 Rhonda Essery

Race No. 4 Granny Garrow 5th Grade H 7:55 PM 5H event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CABARET TONIGHT 6527 28.99 Jon Forster 2 MANHATTAN MAID 3162 30.90 Allan Metcalfe 3 VELOCITY LAVINIA 2625 29.23 Joan Newnham 4 DIAMOND FIESTA 3223 29.13 Thomas Jackson 5 BURNER BANT 3714 29.42 George Tsakissiris 6 RONRAY BULLET 8X66 NBT Justin Reid 7 GLENALLON ZULU 4726 29.81 Robert Lound 8 NEVILLE ROSE 1362 29.04 Matthew Mcguire

Race No. 5 Kooloop Collars 5th Grade H 8:15 PM 5H event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OLD MATERIAL 6631 29.69 Jon Forster 2 SIR REGINALD 2715 NBT Hayden Dodd 3 AMARDA 4545 30.10 John Barrow 4 CRUSHED ICE 2253 29.19 Robert Lound 5 RHONDA'S DYNO 4633 29.24 Rhonda Essery 6 MISS BEAST 3478 29.85 Thomas Jackson 7 RONRAY FLAME 5117 29.83 Justin Reid 8 FLYING MAGNUM 1412 NBT Michael Hickmott

Race No. 6 Robert Lawdron 8:35 PM 4/5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUBY'S MAGIC 8637 21.95 Jay Schafer 2 FANCY RED 4123 22.39 Graham Thomson 3 PATJACK LOMAR 2585 22.07 Robert Lound 4 MAYWYN ACCOLADES 7851 22.30 John Barrow 5 BACK STREET BOY 6242 22.14 Harold Hovi 6 BLACK MASS 1764 21.99 Rhonda Essery 7 I'M ALICE 3277 22.10 Michael Clark 8 SPRING CLOVER 4662 21.91 Joan Newnham 9 MARG'S MEMORY 5788 23.02 Rhonda Essery 10 RHONDA'S SEA 5887 22.34 Rhonda Essery

Race No. 7 Burdekin Vet Services 8:55 PM 4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SLOW DANCER 5511 22.09 Glen Olsen 2 BEAMING BOUNCER 8115 22.02 Greta Thomson 3 WORLD'S GREATEST 1618 22.24 Clarence Wilcox 4 FREDRIK 6617 22.03 Henry Parker 5 AMY'S ELITE 2385 22.02 Rhonda Essery 6 FARMOR GREENIES 6618 21.93 Robert Reid 7 ASA EL CHAPPO 1488 21.97 Michael Hickmott 8 VINDICATION 5157 22.06 Lyn Randall

Race No. 8 Burnett Family 9:15 PM 3/4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THRILLA STROKE 1131 22.02 Daniel Miles 2 BERISHA 1341 21.98 Matthew Mcguire 3 SPUDNUT 4124 21.91 Robert Thomson 4 LIBERTY LEGS 1544 21.96 Glen Olsen 5 ZIPPING CARLTON 4543 21.88 George Tsakissiris 6 ASA ABBANDANDO 2X53 21.82 Clarence Wilcox 7 KERRIE'S A MINX 2261 21.81 Glen Olsen 8 OMEGA CLOVER 7588 NBT Jon Forster

Race No. 9 Lounds Fresh Seafoods 9:35 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KNOCKIN' BLUE 8647 22.17 Michael Davies 2 PRIM AND PRIZZY 7416 22.50 Lyn Randall 3 VELOCITY AIM 2324 22.08 Joan Newnham 4 MISS LARDIE DA 3632 22.20 Robert Thomson 5 SENORITA REGINA 7773 22.69 Jay Schafer 6 UNIVERSAL ONE 7256 22.07 Kerry Griffin 7 SAINT'S CHARM 7634 22.14 Graham Thomson 8 CYCLONE ROSIE 2438 22.14 Robert Lound 9 MARG'S MEMORY 5788 23.02 Rhonda Essery 10 RHONDA'S SEA 5887 22.34 Rhonda Essery